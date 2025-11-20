Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. THỜI TRANG
  3. Mix & Match

Công thức 'vàng' phối đồ vào mùa đông

14:16 20/11/2025
Để giúp việc mặc đẹp trở nên dễ dàng và nhanh chóng, bài viết này đã tổng hợp những công thức phối đồ đáng đầu tư nhất trong mùa đông.
Bí quyết để thành thạo việc phối đồ trong thời tiết lạnh chính là cân bằng giữa việc lựa chọn những lớp trang phục ấm áp, thiết thực và vẻ ngoài sành điệu. Trong công thức này, áo khoác ngoài luôn là lựa chọn hàng đầu, vừa bảo vệ cơ thể khỏi cái lạnh vừa định hình phong cách cá nhân. Ảnh: harpersbazaar Bí quyết để thành thạo việc phối đồ trong thời tiết lạnh chính là cân bằng giữa việc lựa chọn những lớp trang phục ấm áp, thiết thực và vẻ ngoài sành điệu. Trong công thức này, áo khoác ngoài luôn là lựa chọn hàng đầu, vừa bảo vệ cơ thể khỏi cái lạnh vừa định hình phong cách cá nhân. Ảnh: harpersbazaar
 
Sự đơn giản thường là chìa khóa, vì vậy hãy luôn nhớ sử dụng những món đồ cơ bản nhất làm nền tảng. Một chiếc áo khoác ngắn và áo len chui đầu sẽ rất hợp khi kết hợp với áo phông trắng trơn. Hãy kết hợp với váy ngắn may đo, quần tất và bốt da cao đến đầu gối để thêm phần chỉn chu cho phong cách thường ngày mà bạn có thể diện đi chơi nhiều lần. Ảnh: harpersbazaar Sự đơn giản thường là chìa khóa, vì vậy hãy luôn nhớ sử dụng những món đồ cơ bản nhất làm nền tảng. Một chiếc áo khoác ngắn và áo len chui đầu sẽ rất hợp khi kết hợp với áo phông trắng trơn. Hãy kết hợp với váy ngắn may đo, quần tất và bốt da cao đến đầu gối để thêm phần chỉn chu cho phong cách thường ngày mà bạn có thể diện đi chơi nhiều lần. Ảnh: harpersbazaar
 
Nâu tiếp tục thống trị các xu hướng màu sắc hàng đầu của mùa này, xuất hiện trên mọi thứ, từ áo khoác đến túi xách. Bí quyết để phối hợp các tông màu khác nhau là sử dụng họa tiết, chẳng hạn như áo khoác da sờn kết hợp với áo len dệt kim đơn giản. Hãy kết hợp quần vải tweed màu xám để tạo điểm nhấn tương phản ở phần dưới và tránh cảm giác đơn điệu. Ảnh: harpersbazaar Nâu tiếp tục thống trị các xu hướng màu sắc hàng đầu của mùa này, xuất hiện trên mọi thứ, từ áo khoác đến túi xách. Bí quyết để phối hợp các tông màu khác nhau là sử dụng họa tiết, chẳng hạn như áo khoác da sờn kết hợp với áo len dệt kim đơn giản. Hãy kết hợp quần vải tweed màu xám để tạo điểm nhấn tương phản ở phần dưới và tránh cảm giác đơn điệu. Ảnh: harpersbazaar
Nếu bạn chủ yếu mặc đồ trung tính, mùa đông là thời điểm tuyệt vời để thử nghiệm một chút màu sắc. Hãy khoác một chiếc áo cardigan đỏ rực rỡ bên ngoài áo sơ mi cài cúc và áo cổ lọ mỏng để có một phong cách thời trang đường phố mùa đông đúng chất. Giày mules là một lựa chọn dễ dàng, nhưng hãy cân nhắc thay chúng bằng bốt nếu thời tiết xấu. Ảnh: harpersbazaar Nếu bạn chủ yếu mặc đồ trung tính, mùa đông là thời điểm tuyệt vời để thử nghiệm một chút màu sắc. Hãy khoác một chiếc áo cardigan đỏ rực rỡ bên ngoài áo sơ mi cài cúc và áo cổ lọ mỏng để có một phong cách thời trang đường phố mùa đông đúng chất. Giày mules là một lựa chọn dễ dàng, nhưng hãy cân nhắc thay chúng bằng bốt nếu thời tiết xấu. Ảnh: harpersbazaar
 
Trang phục thời tiết lạnh chủ yếu dựa vào chất liệu da. Hãy kết hợp áo khoác moto màu nâu với chân váy midi chữ A, sau đó kết hợp với áo len cổ lọ màu kem và bốt cao đến đầu gối làm phụ kiện chủ đạo. Đây là một bộ trang phục bạn có thể mặc đến công sở, nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng hơn hẳn so với trang phục công sở thông thường. Ảnh: harpersbazaar Trang phục thời tiết lạnh chủ yếu dựa vào chất liệu da. Hãy kết hợp áo khoác moto màu nâu với chân váy midi chữ A, sau đó kết hợp với áo len cổ lọ màu kem và bốt cao đến đầu gối làm phụ kiện chủ đạo. Đây là một bộ trang phục bạn có thể mặc đến công sở, nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng hơn hẳn so với trang phục công sở thông thường. Ảnh: harpersbazaar
Tủ đồ mùa đông được xây dựng dựa trên những món đồ đa năng. Áo khoác len quấn, áo phông trắng, áo len cổ chữ V và quần tây có thể được phối theo nhiều phong cách khác nhau trong suốt mùa. Thêm một chiếc túi xách công sở thời trang và bốt da dễ đi bộ để hoàn thiện vẻ ngoài. Ảnh: harpersbazaar Tủ đồ mùa đông được xây dựng dựa trên những món đồ đa năng. Áo khoác len quấn, áo phông trắng, áo len cổ chữ V và quần tây có thể được phối theo nhiều phong cách khác nhau trong suốt mùa. Thêm một chiếc túi xách công sở thời trang và bốt da dễ đi bộ để hoàn thiện vẻ ngoài. Ảnh: harpersbazaar
Hãy thử phong cách mùa đông trắng muốt với áo len và quần tây phối hợp. Kết hợp với áo khoác da đen để tạo sự tương phản và hoàn thiện vẻ ngoài với bốt da cổ cao và túi đeo chéo yêu thích của bạn. Đây là một bộ trang phục mà bạn sẽ mặc đi mặc lại rất nhiều lần. Ảnh: harpersbazaar Hãy thử phong cách mùa đông trắng muốt với áo len và quần tây phối hợp. Kết hợp với áo khoác da đen để tạo sự tương phản và hoàn thiện vẻ ngoài với bốt da cổ cao và túi đeo chéo yêu thích của bạn. Đây là một bộ trang phục mà bạn sẽ mặc đi mặc lại rất nhiều lần. Ảnh: harpersbazaar
Áo khoác lông thú giả là món đồ không thể thiếu trong tiết trời se lạnh, nhưng nó cũng có thể tạo thêm điểm nhấn cá tính. Ngay cả khi bạn chọn phong cách đen đơn sắc, nó vẫn sẽ là điểm nhấn thời trang. Hãy giữ mọi thứ đơn giản với quần tây đen, túi xách họa tiết da cá sấu và giày bệt. Ảnh: harpersbazaar Áo khoác lông thú giả là món đồ không thể thiếu trong tiết trời se lạnh, nhưng nó cũng có thể tạo thêm điểm nhấn cá tính. Ngay cả khi bạn chọn phong cách đen đơn sắc, nó vẫn sẽ là điểm nhấn thời trang. Hãy giữ mọi thứ đơn giản với quần tây đen, túi xách họa tiết da cá sấu và giày bệt. Ảnh: harpersbazaar
Biến tấu váy ren của bạn trong mùa lạnh chỉ với vài bước đơn giản. Bắt đầu với áo khoác da và kết hợp với áo len. Thêm bốt cao đến đầu gối màu nâu và một chiếc mũ phù hợp với mùa đông để tạo nên sự kết hợp hoàn hảo, bất ngờ. Ảnh: harpersbazaar Biến tấu váy ren của bạn trong mùa lạnh chỉ với vài bước đơn giản. Bắt đầu với áo khoác da và kết hợp với áo len. Thêm bốt cao đến đầu gối màu nâu và một chiếc mũ phù hợp với mùa đông để tạo nên sự kết hợp hoàn hảo, bất ngờ. Ảnh: harpersbazaar
Áo khoác oversize, áo len dệt kim và quần kaki đều là một phần của phong cách thời trang preppy. Như bạn thấy ở đây, hãy chọn những kiểu dáng oversize để tạo cảm giác thoải mái và cách điệu hơn, phù hợp với phong cách đường phố vào mùa đông. Ảnh: harpersbazaar Áo khoác oversize, áo len dệt kim và quần kaki đều là một phần của phong cách thời trang preppy. Như bạn thấy ở đây, hãy chọn những kiểu dáng oversize để tạo cảm giác thoải mái và cách điệu hơn, phù hợp với phong cách đường phố vào mùa đông. Ảnh: harpersbazaar
Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/thoi-trang/cong-thuc-vang-phoi-do-vao-mua-dong-202511191430071273.html
Cùng chủ đề
Quần short hè 2025: Tips phối đồ "không lỗi mốt" Mix & Match
Quần short hè 2025: Tips phối đồ "không lỗi mốt"

Quần short - chìa khóa thời trang cho mùa hè sôi động: Mix match thông minh từ áo yếm đến...

Tủ đồ 'bất tử': Làm sao để quần dài luôn thời thượng và tôn dáng? Mix & Match
Tủ đồ 'bất tử': Làm sao để quần dài luôn thời thượng và tôn dáng?

"Mặc đẹp" với quần dài không còn là thử thách khó nhằn. Từ quần ống loe "hack dáng" đến quần...

15 cách phối đồ mùa đông cho nữ Đẹp CHẤT Hàn Quốc Mix & Match
15 cách phối đồ mùa đông cho nữ Đẹp CHẤT Hàn Quốc

Mùa đông sắp ập đến rồi, các nàng để chuẩn bị những bộ trang phục ấm áp cho mình chưa? Diện...

Vợ Hồ Quang Hiếu diện váy cưới làm từ 60m vải đặc biệt Mix & Match
Vợ Hồ Quang Hiếu diện váy cưới làm từ 60m vải đặc biệt

Sau lễ ăn hỏi cùng ca sĩ Hồ Quang Hiếu, Tuệ Như quay lại công việc người mẫu. Cô trở...

10 mẫu giày sành điệu mà phụ nữ nên có trong tủ đồ Mix & Match
10 mẫu giày sành điệu mà phụ nữ nên có trong tủ đồ

Sở hữu nhiều đôi giày khác nhau giúp các cô gái thỏa sức phối đồ, thể hiện cá tính thời...

Mua túi Saint Laurent chính hãng, khách hàng ngỡ ngàng vì nhà phân phối từ chối bảo hành khi sản phẩm bị bung khoá? Mix & Match
Mua túi Saint Laurent chính hãng, khách hàng ngỡ ngàng vì nhà phân phối từ chối bảo hành khi sản phẩm bị bung khoá?

Sự việc khách hàng không được hỗ trợ bảo hành chiếc túi của Saint Laurent từ nhà phân phối chính...

Mới cập nhật
Kết quả bất công cho tuyển Việt Nam

Kết quả bất công cho tuyển Việt Nam

Tuyển Việt Nam đã phải nhận một kết quả được xem là bất công trước Malaysia, khiến hành trình năm 2025 của thầy trò HLV Kim Sang Sik trở nên không trọn vẹn.

9 giờ trước Bóng đá

Mưa xối xả suốt đêm, hàng loạt tỉnh đối mặt nguy cơ thiên tai

Mưa xối xả suốt đêm, hàng loạt tỉnh đối mặt nguy cơ thiên tai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đêm qua và rạng sáng 21/11, khu vực phía Đông các tỉnh từ TP. Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận một đợt mưa lớn mới.

9 giờ trước Đời sống

Cựu CEO bán nhà sau bê bối bị 'tóm sống' ngoại tình ở concert Coldplay

Cựu CEO bán nhà sau bê bối bị 'tóm sống' ngoại tình ở concert Coldplay

Andy Byron, cựu CEO Astronomer, đã âm thầm bán căn hộ ở khu Tribeca (New York, Mỹ) sau bê bối bị bắt gặp thân mật với cấp dưới Kristin Cabot tại buổi hòa nhạc Coldplay.

9 giờ trước Đời sống

AFC phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia

AFC phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố loạt án phạt dành cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng hai CLB hàng đầu Johor Darul Ta’zim (JDT) và Selangor FC liên quan tới các giải đấu châu lục.

9 giờ trước Bóng đá

Người đẹp Mexico đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ

Người đẹp Mexico đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ

Trong chung kết Miss Universe 2025, người đẹp Mexico Fatima Bosch đã được gọi tên ở thứ hạng cao nhất.

9 giờ trước Showbiz

Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo

Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo

Áp lực bán tháo gia tăng sau báo cáo việc làm Mỹ tháng 9 tốt hơn dự báo, khiến thị trường chứng khoán, cổ phiếu AI và tiền số giảm mạnh, giá vàng cũng giảm theo.

9 giờ trước Đời sống

Anome: Tài sản game được token hóa, định giá và giao dịch chuẩn thị trường

Anome: Tài sản game được token hóa, định giá và giao dịch chuẩn thị trường

Anome là nền tảng mọi vật phẩm trong game trở thành tài sản số thực sự nhờ công nghệ token hóa NFT, được định giá minh bạch và giao dịch dễ dàng trên thị trường. Biến thời gian chơi game trở thành giá trị thực chưa bao giờ đơn giản đến thế!

9 giờ trước Giải trí

Haruko tối ưu hóa chi phí, nâng tầm trải nghiệm với dòng ghế massage giá rẻ

Haruko tối ưu hóa chi phí, nâng tầm trải nghiệm với dòng ghế massage giá rẻ

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại nhà tăng cao, các dòng ghế massage giá rẻ ngày càng được nhiều gia đình Việt ưa chuộng. Haruko thương hiệu thiết bị chăm sóc sức khỏe uy tín, nhanh chóng đáp ứng xu hướng này bằng các sản phẩm tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả sử dụng.

12 giờ trước SỨC KHỎE

Những mẫu màn hình ViewSonic 24 inch giá rẻ đáng mua cho sinh viên

Những mẫu màn hình ViewSonic 24 inch giá rẻ đáng mua cho sinh viên

Với nhu cầu học tập online, làm bài tập và giải trí nhẹ, sinh viên ngày nay cần một chiếc màn hình có kích thước vừa đủ, hiển thị tốt và chi phí phải chăng. Trong phân khúc đó, màn hình ViewSonic 24 inch luôn nổi bật nhờ chất lượng hiển thị ổn định, độ bền cao và mức giá dễ tiếp cận. Dù ngân sách hạn chế, sinh viên vẫn có thể chọn được màn hình đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập, làm việc nhóm và sử dụng đa nhiệm. Bài viết này sẽ gợi ý những mẫu ViewSonic 24 inch giá rẻ đáng mua nhất năm 2025.

1 ngày trước Thiết bị

Giá xăng dầu quay đầu giảm

Giá xăng dầu quay đầu giảm

Từ 15h ngày 20/11, giá xăng RON 95 giảm 30 đồng/lít xuống 20.540 đồng/lít. Tính từ đầu năm, mặt hàng này đã có 26 lần tăng giá và 22 lần giảm giá.

1 ngày trước Đời sống