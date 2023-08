10 mẫu giày sành điệu mà phụ nữ nên có trong tủ đồ

Sở hữu nhiều đôi giày khác nhau giúp các cô gái thỏa sức phối đồ, thể hiện cá tính thời trang của riêng mình.

Lúc sinh thời, minh tinh nổi tiếng Marilyn Monroe từng nói: "Give a girl the right shoes, and she can conquer the world" (tạm dịch: Trao cho một cô gái đôi giày phù hợp, cô ấy có thể chinh phục cả thế giới).

Giày là một trong những món đồ không thể thiếu để định hình phong cách. Bên cạnh bảo vệ đôi chân, giày còn thể hiện gu thẩm mỹ của người sử dụng nó.

Dưới đây là 10 mẫu giày thiết yếu, nên có trong tủ đồ của phái đẹp. Sở hữu nhiều kiểu giày khác nhau giúp bạn thay đổi phong cách linh hoạt, phù hợp từng hoàn cảnh, cũng như thể hiện sự chỉn chu và tinh tế trong gu ăn mặc.

Giày đế thô mang đến sự thoải mái, trong khi vẫn đảm bảo hiệu quả tôn dáng, tăng chiều cao. Thiết kế gót cao, hình khối giúp giày phân bổ đều trọng lượng của người mang. Từ đó, mang đến những sải bước uyển chuyển nhưng chắc chắn. Mẫu giày này phù hợp cho những dịp trang trọng. Giày đế thô dễ phối với quần jeans ôm sát, váy chữ A, váy bút chì, áo sơ mi và đồ suit. Thiết kế làm bạn trở thành người phụ nữ công sở thanh lịch và sang trọng (Ảnh: Getty).

Giày sandals dây có thể dùng quanh năm nhưng cực kỳ lý tưởng trong mùa hè. Mẫu giày này có cả gót cao lẫn dáng bệt. Những sợi dây mảnh trên thân giày được thiết kế kiểu dáng đa dạng, mang đến sự nữ tính cho đôi chân (Ảnh: @skyhigh_heels, Pull and Bear).

Giày loafers (giày lười) vốn quen thuộc với phái mạnh. Khi được thiết kế cho nữ giới, nó giảm bớt sự thô cứng, đồng thời ôm sát đôi chân một cách khéo léo. Cảm hứng menswear (phong cách thời trang khi phụ nữ diện đồ giống nam giới) thể hiện rõ nét ở giày loafers. Do đó, thiết kế này rất hợp khi phối đồ cùng áo blazer (kiểu áo giống áo khoác suit trong bộ âu phục) và quần chinos (quần dài may từ sợi cotton dệt chéo với mật độ dày và chắc). Có thể nói, loafers là mẫu giày công sở lý tưởng nhất cho phụ nữ (Ảnh: Melvin & Hamilton).

Giày chelsea boots ra đời vào những năm 1800 ở Anh. Trải qua hàng trăm năm, giày chelsea boots trở thành biểu tượng phong cách phổ biến toàn cầu. Chiều cao thân giày đến mắt cá chân, sử dụng tấm cao su ở hai bên thay cho dây buộc. Vì vậy, bạn sẽ dễ dàng mang vào và cởi ra. Nếu muốn tăng chiều dài cho đôi chân, hãy kết hợp giày chelsea boots trùng màu với quần (Ảnh: Church's Footwear).

Giày ankle boots với phần cổ ngang mắt cá chân, gót nhọn hoặc vuông giúp tôn dáng trong khi vẫn đảm bảo sự thanh lịch. Giày có kiểu dáng đơn giản, cổ điển, không kén chọn trang phục đi kèm (Ảnh: Getty).

Giày sneakers (giày thể thao) có mặt ở hầu hết tủ quần áo của nam giới lẫn phụ nữ. Giày sneakers cực kỳ đa dạng về phom dáng, màu sắc và thường xuyên được sản xuất mẫu mới qua từng mùa. Đây là kiểu giày đại diện cho sự thoải mái và năng động. Giày sneakers vượt khỏi phạm vi sử dụng ở phòng tập thể thao. Nó kết hợp hoàn hảo với váy, quần jeans, áo thun hay áo sơ mi cho mọi phong cách khác nhau (Ảnh: Tyler Joe).

Giày chạy bộ (running shoes) nên có trong tủ quần áo. Đúng như tên gọi, giày chạy bộ giúp bước chân trở nên chắc chắn, giảm thiểu sự khó chịu trong lúc vận động mạnh. Nên đầu tư một đôi giày chạy bộ tốt đến từ các thương hiệu như Nike, adidas, Under Armour, Puma… (Ảnh: Fashion Jackson).

Giày mules có kiểu dáng bít mũi, phần gót mở hoàn toàn vì không có quai hậu. Đế cao vừa phải, dáng nhọn hoặc vuông. Đây là mẫu giày lý tưởng để tránh những vết phồng rộp trên chân bởi nó tạo độ thông thoáng khi mang, cũng như dễ cởi ra lúc cần thiết. Giày mules kết hợp ăn ý với đầm và chân váy, phù hợp cho môi trường công sở (Ảnh: Lifestyleasia).

Giày cao gót (stilettos) không thể thiếu cho các sự kiện hay dạ tiệc sang trọng. Mẫu giày này có sự đa dạng về kiểu dáng như bít mũi, hở mũi, phối quai hậu, thiết kế nhiều dây buộc… Giày cao gót phù hợp hầu hết trang phục, từ đầm dạ hội, váy cocktail (kiểu váy ôm sát ngực, dài ngang hoặc trên đầu gối), váy bút chì đến quần jeans, quần tây (Ảnh: Getty).

Giày cao gót màu nude với phần mũi thuôn nhọn khiến đôi chân nhìn dài hơn, vì có gam màu tương đồng với làn da. Đây là kiểu giày các cô gái thi sắc đẹp hay người mẫu thường xuyên sử dụng. Thiết kế này phù hợp với trang phục mang màu sắc bất kỳ, từ dạ hội, công sở đến đường phố (Ảnh: @pepamack).

Bình Tân