Phim 16+ ‘Bịt mắt bắt nai’ - thảm họa điện ảnh Việt

Bộ phim 16+ của đạo diễn Hoàng Thơ gây ức chế vì kịch bản ngớ ngẩn, phi lý, trong khi thông điệp tỏ ra lệch lạc.

Rạp Việt tháng 11 chứng kiến màn chào sân của nhiều bộ Phim với màu sắc khác biệt. Một trong số đó là Bịt mắt bắt nai, thuộc dòng erotic thriller (giật gân gợi tình). Tiểu thể loại này là sự giao thoa giữa dục vọng, tình yêu và những mối quan hệ đầy mê hoặc, được phủ lên bầu không khí ngột ngạt đầy nguy hiểm của tội ác và những bí ẩn.

Ở đó, xung động bản năng song hành cùng nỗi sợ hãi, tạo nên thứ cảm xúc vừa cuốn hút vừa khêu gợi. Dòng phim này do đó thường hướng đến khán giả trưởng thành, với chủ đề đậm tính tâm lý và sự xuất hiện của những cảnh nóng gây sốc.

Erotic thriller vốn không xa lạ trên thế giới, với nhiều cái tên đã trở thành kinh điển như Basic Instinct, Fatal Attraction hay Gone Girl. Nhưng tại màn ảnh Việt, thể loại này vẫn là món ăn tinh thần mới lạ.

Câu chuyện ngớ ngẩn

Bịt mắt bắt nai được dán nhãn 16+, do Hoàng Thơ cầm trịch. Nam đạo diễn tiết lộ phim mất khoảng ba năm để thực hiện, vì anh cùng ê-kíp phải dựng nhiều phiên bản. Tác phẩm được mang ra chiếu rạp là bản phim có câu chuyện tốt nhất, mà Hoàng Thơ tự tin rằng nó dung hòa tính Giải trí và giá trị thông điệp, có thể thu hút người xem.

Câu chuyện với thời lượng 92 phút của Bịt mắt bắt nai mở ra qua lời tự sự của Trang (Thái Trà My), một nhân viên môi giới bất động sản quyến rũ và thành đạt. Chồng sắp cưới của cô là Hiệp (Dũng Bino), một nhà văn đang được nhiều độc giả yêu thích, săn đón.

Trong một lần tiệc tùng thác loạn, Trang trong cơn say mà lên giường với trai lạ. Tỉnh dậy, cô mới nhận ra mình đã phạm phải sai lầm động trời. Cùng lúc, Trang và Hiệp được mời tới căn homestay của Ngọc (Bích Ngọc) - một người hâm mộ Hiệp đã lâu. Tại đây, Trang bàng hoàng khi biết Long (Lương Gia Huy), chồng của Ngọc, chính là người đã lên giường với mình đêm trước.

Từ đây, nhiều rắc rối phát sinh xoay quanh mối quan hệ rối rắm của bốn con người. Mà ẩn sau đó, là một âm mưu hiểm độc ít ai ngờ tới.

Kịch bản phim ngập lỗi.

Câu chuyện Bịt mắt bắt nai mở ra sau "tai nạn trên giường" của Trang, vốn tự nhận là một cô gái thời 4.0 thông minh, tự tin, luôn chủ động trong mọi tình huống và thích kiểm soát mọi chuyện. Nhờ ngoại hình bốc lửa, cô dễ dàng quyến rũ rồi "chốt" được bội hợp đồng cho công ty. Thế nhưng, sự cố xảy ra khi Trang, trong một lần bất cẩn, tới nhà đối tác tiệc tùng, để rồi bị chuốc thuốc và dẫn tới tình huống xấu hổ.

Đặt ra một viện cớ ngớ ngẩn, chuyện phim tiếp tục dẫn dắt người xem đến căn homestay - bối cảnh chính của phim. Theo lời giải thích, Trang tìm cách dụ chồng đến đây vì muốn... thay đổi địa điểm cầu hôn. Thay vì làm rõ sự việc và trực tiếp đối diện với chồng sắp cưới, cô mải mê tìm cách dụ anh cầu hôn mình. Logic chuyện phim đặt ra dấu chấm hỏi lớn về động cơ lẫn cách hành xử của nhân vật.

Song, đây mới chỉ là khởi đầu cho những tình tiết sắp đặt, khiên cưỡng đến mức phi lý trong Bịt mắt bắt nai. Khi tới homestay, Trang nhận ra Long - người đàn ông lên giường cùng mình đêm nọ đang ở ngay trước mặt. Thế nhưng thay vì kéo Hiệp về gấp, tránh bí mật bại lộ, Trang chọn... ở lại điều tra.

Cùng lúc, Hiệp phát hiện ra nhiều dấu hiệu bất thường của vợ sắp cưới. Anh nghi ngờ Trang đang giấu giếm điều gì đó qua những đoạn chat của cô với bạn bè. Trong khi, cách cư xử kỳ lạ của Long khiến Hiệp cảm thấy khó chịu. Sau khi tiếp xúc, chàng nhà văn phát hiện đối phương là một gã bệnh hoạn, ám ảnh về tình dục, thường xuyên nổi điên rồi bạo hành Ngọc. Long cũng không che giấu ham muốn được ân ái với bạn gái của Hiệp.

Những hành vi biến thái ngày càng quá quắt khiến Trang và Hiệp khiếp sợ. Nhưng Hiệp không vội cùng bạn gái bỏ trốn, vì anh lo lắng cho an nguy của Ngọc, muốn giúp cô thoát khỏi tay Long. Những tương tác gần gũi ngày qua ngày cũng khiến Hiệp dần phát sinh tình cảm với Ngọc.

Không khó để nhận ra mối quan hệ tay bốn trong phim được phát triển một cách khiên cưỡng. Biên kịch dường như bỏ qua mọi quy tắc hành xử hay logic thông thường, cố "ép" các nhân vật ở chung một chỗ để tạo ra phản ứng. Điều này hình thành nên nhiều tình huống kỳ quặc, kéo theo đó là những quyết định đầy mâu thuẫn của dàn nhân vật, ngớ ngẩn đến mức phải bật cười.

Thông điệp lệch lạc

Câu chuyện Bịt mắt bắt nai không phải không có ý tưởng. Đằng sau những rắc rối tình ái là một bí mật đen tối ẩn giấu, đảo ngược vị trí của "con nai" và "thợ săn". Ở nửa sau phim, phản diện thực sự mới bắt đầu hiện nguyên hình. Ngọc, từ chỗ một cô vợ đáng thương, bị giam cầm trong những ngày tháng u uất vì chồng bạo hành, dần lộ bản chất là con người không hề đơn giản.

Cú chuyển mình này của nhân vật khiến toàn bộ câu chuyện rẽ sang hướng khác, không còn là cuộc chạy trốn của 3 người trước một gã vũ phu, bệnh hoạn.

Đây là kiểu tạo plot-twist phổ biến trong các phim giật gân, làm xáo trộn mọi suy đoán hoặc kỳ vọng của khán giả. Song, nó chỉ hiệu quả khi mọi chi tiết và tình huống liên kết trước đó phải tự nhiên, "bình thường" hết sức có thể - điều sẽ khiến người xem mất cảnh giác mà tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Để rồi khi sự thật ập tới, cảm giác sốc mới thực sự choáng ngợp tâm trí.

Nhưng với kiểu dẫn dắt phi lý và đầy kẽ hở của Bịt mắt bắt nai, những khán giả tinh ý, đặc biệt là người yêu phim giật gân, kinh dị - có thể dễ dàng đoán ra sự thật ngay từ 1/3 thời lượng phim. Nó lộ liễu trong cái cách Ngọc hết lần này tới lần khác tiếp cận Hiệp, dù anh đang đi nghỉ dưỡng cùng bạn gái, trong cái cách mà cô tỏ ra đáng thương, như có như không để Hiệp biết được bi kịch của mình...

Chính vì thế, cú twist - điều vốn phải đắt giá nhất phim - không mang lại hiệu quả cảm xúc như kỳ vọng của biên kịch. Thay vào đó, khán giả chỉ thấy khó chịu khi nó tỏ ra không ăn nhập với những chi tiết, tình huống trước đó mà phim thể hiện.

Cách dựng phim cũng đem lại cảm giác hỗn loạn, khi mang màu sắc tâm lý, tình cảm, khi lại chuyển sang hành động kịch tính với âm nhạc dồn dập. Khó hiểu hơn, Bịt mắt bắt nai để cho nhân vật tự sự, dẫn dắt câu chuyện thay vì những tình huống tự nhiên. Nhiều cảnh phim khiến người xem có cảm giác như đang chứng kiến một web-drama chiếu mạng, thay vì một tác phẩm điện ảnh thực thụ.

Dàn cast diễn xuất non nớt, kém thuyết phục.

Diễn xuất của dàn cast nặng tính thậm xưng, biểu cảm lên gân trong hầu hết cảnh quay. Đài từ của nhiều diễn viên, đặc biệt là Gia Huy hay Trà My như đang đọc kịch bản. Được xây dựng là những người thông minh, giàu có và thành đạt, nhưng ai trong số 4 nhân vật chính cũng cư xử bất thường, có những lúc như dân đầu đường xó chợ.

Thay vì tập trung phát triển nhân vật, phim chủ ý tăng sức "hấp dẫn" bằng cách để dàn diễn viên khoe thân. Trang phục trễ nải khoe vòng một cho tới cảnh tắm khỏa thân, những cảnh quay ân ái không mang lại giá trị thẩm mỹ, hiện lên trên phim thừa thãi, dù không quá dung tục.

Song, điều gây ngán ngẩm nhất là thông điệp phản cảm, có phần lệch lạc. Trong khi phim ảnh hiện đại tích cực trao quyền và tiếng nói cho phụ nữ, Bịt mắt bắt nai dường như lại chọn con đường ngược lại.

Theo như những gì mà bộ phim của Hoàng Thơ truyền đạt, ngoại tình hoàn toàn là lỗi của tiểu tam. Và mâu thuẫn ái tình được giải quyết bằng cách để cho hội chị em "lập kế hoạch lột mặt nạ của nó" - một kiểu tư tưởng phụ nữ chống lại phụ nữ mà lẽ ra phim ảnh ngày nay cần cố gắng bài trừ.

Mặt khác, những kẻ đàn ông ngoại tình không hề phải trả giá hay mảy may hối hận về hành động của mình. Mà thay vào đó, mọi hậu quả lẫn tiếng ác đổ dồn cho phái nữ.

Ngay cả khi biên kịch giải thích mọi hành động xấu xí của Ngọc là do chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, thì cách xây dựng hình tượng phái đẹp trong phim, từ việc thành công nhờ ngoại hình, cho đến cách họ bị đối xử và lạc lối trong bi kịch..., đều chìm trong một thứ định kiến xấu xí.