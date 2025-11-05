Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIẢI TRÍ
  3. Phim

Phim 16+ ‘Bịt mắt bắt nai’ - thảm họa điện ảnh Việt

14:49 05/11/2025
Bộ phim 16+ của đạo diễn Hoàng Thơ gây ức chế vì kịch bản ngớ ngẩn, phi lý, trong khi thông điệp tỏ ra lệch lạc.

Rạp Việt tháng 11 chứng kiến màn chào sân của nhiều bộ Phim với màu sắc khác biệt. Một trong số đó là Bịt mắt bắt nai, thuộc dòng erotic thriller (giật gân gợi tình). Tiểu thể loại này là sự giao thoa giữa dục vọng, tình yêu và những mối quan hệ đầy mê hoặc, được phủ lên bầu không khí ngột ngạt đầy nguy hiểm của tội ác và những bí ẩn.

Ở đó, xung động bản năng song hành cùng nỗi sợ hãi, tạo nên thứ cảm xúc vừa cuốn hút vừa khêu gợi. Dòng phim này do đó thường hướng đến khán giả trưởng thành, với chủ đề đậm tính tâm lý và sự xuất hiện của những cảnh nóng gây sốc.

Erotic thriller vốn không xa lạ trên thế giới, với nhiều cái tên đã trở thành kinh điển như Basic Instinct, Fatal Attraction hay Gone Girl. Nhưng tại màn ảnh Việt, thể loại này vẫn là món ăn tinh thần mới lạ.

Câu chuyện ngớ ngẩn

Bịt mắt bắt nai được dán nhãn 16+, do Hoàng Thơ cầm trịch. Nam đạo diễn tiết lộ phim mất khoảng ba năm để thực hiện, vì anh cùng ê-kíp phải dựng nhiều phiên bản. Tác phẩm được mang ra chiếu rạp là bản phim có câu chuyện tốt nhất, mà Hoàng Thơ tự tin rằng nó dung hòa tính Giải trí và giá trị thông điệp, có thể thu hút người xem.

Câu chuyện với thời lượng 92 phút của Bịt mắt bắt nai mở ra qua lời tự sự của Trang (Thái Trà My), một nhân viên môi giới bất động sản quyến rũ và thành đạt. Chồng sắp cưới của cô là Hiệp (Dũng Bino), một nhà văn đang được nhiều độc giả yêu thích, săn đón.

Trong một lần tiệc tùng thác loạn, Trang trong cơn say mà lên giường với trai lạ. Tỉnh dậy, cô mới nhận ra mình đã phạm phải sai lầm động trời. Cùng lúc, Trang và Hiệp được mời tới căn homestay của Ngọc (Bích Ngọc) - một người hâm mộ Hiệp đã lâu. Tại đây, Trang bàng hoàng khi biết Long (Lương Gia Huy), chồng của Ngọc, chính là người đã lên giường với mình đêm trước.

Từ đây, nhiều rắc rối phát sinh xoay quanh mối quan hệ rối rắm của bốn con người. Mà ẩn sau đó, là một âm mưu hiểm độc ít ai ngờ tới.

Bit mat bat nai anh 1

Kịch bản phim ngập lỗi.

Câu chuyện Bịt mắt bắt nai mở ra sau "tai nạn trên giường" của Trang, vốn tự nhận là một cô gái thời 4.0 thông minh, tự tin, luôn chủ động trong mọi tình huống và thích kiểm soát mọi chuyện. Nhờ ngoại hình bốc lửa, cô dễ dàng quyến rũ rồi "chốt" được bội hợp đồng cho công ty. Thế nhưng, sự cố xảy ra khi Trang, trong một lần bất cẩn, tới nhà đối tác tiệc tùng, để rồi bị chuốc thuốc và dẫn tới tình huống xấu hổ.

Đặt ra một viện cớ ngớ ngẩn, chuyện phim tiếp tục dẫn dắt người xem đến căn homestay - bối cảnh chính của phim. Theo lời giải thích, Trang tìm cách dụ chồng đến đây vì muốn... thay đổi địa điểm cầu hôn. Thay vì làm rõ sự việc và trực tiếp đối diện với chồng sắp cưới, cô mải mê tìm cách dụ anh cầu hôn mình. Logic chuyện phim đặt ra dấu chấm hỏi lớn về động cơ lẫn cách hành xử của nhân vật.

Song, đây mới chỉ là khởi đầu cho những tình tiết sắp đặt, khiên cưỡng đến mức phi lý trong Bịt mắt bắt nai. Khi tới homestay, Trang nhận ra Long - người đàn ông lên giường cùng mình đêm nọ đang ở ngay trước mặt. Thế nhưng thay vì kéo Hiệp về gấp, tránh bí mật bại lộ, Trang chọn... ở lại điều tra.

Cùng lúc, Hiệp phát hiện ra nhiều dấu hiệu bất thường của vợ sắp cưới. Anh nghi ngờ Trang đang giấu giếm điều gì đó qua những đoạn chat của cô với bạn bè. Trong khi, cách cư xử kỳ lạ của Long khiến Hiệp cảm thấy khó chịu. Sau khi tiếp xúc, chàng nhà văn phát hiện đối phương là một gã bệnh hoạn, ám ảnh về tình dục, thường xuyên nổi điên rồi bạo hành Ngọc. Long cũng không che giấu ham muốn được ân ái với bạn gái của Hiệp.

Những hành vi biến thái ngày càng quá quắt khiến Trang và Hiệp khiếp sợ. Nhưng Hiệp không vội cùng bạn gái bỏ trốn, vì anh lo lắng cho an nguy của Ngọc, muốn giúp cô thoát khỏi tay Long. Những tương tác gần gũi ngày qua ngày cũng khiến Hiệp dần phát sinh tình cảm với Ngọc.

Không khó để nhận ra mối quan hệ tay bốn trong phim được phát triển một cách khiên cưỡng. Biên kịch dường như bỏ qua mọi quy tắc hành xử hay logic thông thường, cố "ép" các nhân vật ở chung một chỗ để tạo ra phản ứng. Điều này hình thành nên nhiều tình huống kỳ quặc, kéo theo đó là những quyết định đầy mâu thuẫn của dàn nhân vật, ngớ ngẩn đến mức phải bật cười.

Thông điệp lệch lạc

Câu chuyện Bịt mắt bắt nai không phải không có ý tưởng. Đằng sau những rắc rối tình ái là một bí mật đen tối ẩn giấu, đảo ngược vị trí của "con nai" và "thợ săn". Ở nửa sau phim, phản diện thực sự mới bắt đầu hiện nguyên hình. Ngọc, từ chỗ một cô vợ đáng thương, bị giam cầm trong những ngày tháng u uất vì chồng bạo hành, dần lộ bản chất là con người không hề đơn giản.

Cú chuyển mình này của nhân vật khiến toàn bộ câu chuyện rẽ sang hướng khác, không còn là cuộc chạy trốn của 3 người trước một gã vũ phu, bệnh hoạn.

Đây là kiểu tạo plot-twist phổ biến trong các phim giật gân, làm xáo trộn mọi suy đoán hoặc kỳ vọng của khán giả. Song, nó chỉ hiệu quả khi mọi chi tiết và tình huống liên kết trước đó phải tự nhiên, "bình thường" hết sức có thể - điều sẽ khiến người xem mất cảnh giác mà tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Để rồi khi sự thật ập tới, cảm giác sốc mới thực sự choáng ngợp tâm trí.

Nhưng với kiểu dẫn dắt phi lý và đầy kẽ hở của Bịt mắt bắt nai, những khán giả tinh ý, đặc biệt là người yêu phim giật gân, kinh dị - có thể dễ dàng đoán ra sự thật ngay từ 1/3 thời lượng phim. Nó lộ liễu trong cái cách Ngọc hết lần này tới lần khác tiếp cận Hiệp, dù anh đang đi nghỉ dưỡng cùng bạn gái, trong cái cách mà cô tỏ ra đáng thương, như có như không để Hiệp biết được bi kịch của mình...

Chính vì thế, cú twist - điều vốn phải đắt giá nhất phim - không mang lại hiệu quả cảm xúc như kỳ vọng của biên kịch. Thay vào đó, khán giả chỉ thấy khó chịu khi nó tỏ ra không ăn nhập với những chi tiết, tình huống trước đó mà phim thể hiện.

Cách dựng phim cũng đem lại cảm giác hỗn loạn, khi mang màu sắc tâm lý, tình cảm, khi lại chuyển sang hành động kịch tính với âm nhạc dồn dập. Khó hiểu hơn, Bịt mắt bắt nai để cho nhân vật tự sự, dẫn dắt câu chuyện thay vì những tình huống tự nhiên. Nhiều cảnh phim khiến người xem có cảm giác như đang chứng kiến một web-drama chiếu mạng, thay vì một tác phẩm điện ảnh thực thụ.

Bit mat bat nai anh 2

Dàn cast diễn xuất non nớt, kém thuyết phục.

Diễn xuất của dàn cast nặng tính thậm xưng, biểu cảm lên gân trong hầu hết cảnh quay. Đài từ của nhiều diễn viên, đặc biệt là Gia Huy hay Trà My như đang đọc kịch bản. Được xây dựng là những người thông minh, giàu có và thành đạt, nhưng ai trong số 4 nhân vật chính cũng cư xử bất thường, có những lúc như dân đầu đường xó chợ.

Thay vì tập trung phát triển nhân vật, phim chủ ý tăng sức "hấp dẫn" bằng cách để dàn diễn viên khoe thân. Trang phục trễ nải khoe vòng một cho tới cảnh tắm khỏa thân, những cảnh quay ân ái không mang lại giá trị thẩm mỹ, hiện lên trên phim thừa thãi, dù không quá dung tục.

Song, điều gây ngán ngẩm nhất là thông điệp phản cảm, có phần lệch lạc. Trong khi phim ảnh hiện đại tích cực trao quyền và tiếng nói cho phụ nữ, Bịt mắt bắt nai dường như lại chọn con đường ngược lại.

Theo như những gì mà bộ phim của Hoàng Thơ truyền đạt, ngoại tình hoàn toàn là lỗi của tiểu tam. Và mâu thuẫn ái tình được giải quyết bằng cách để cho hội chị em "lập kế hoạch lột mặt nạ của nó" - một kiểu tư tưởng phụ nữ chống lại phụ nữ mà lẽ ra phim ảnh ngày nay cần cố gắng bài trừ.

Mặt khác, những kẻ đàn ông ngoại tình không hề phải trả giá hay mảy may hối hận về hành động của mình. Mà thay vào đó, mọi hậu quả lẫn tiếng ác đổ dồn cho phái nữ.

Ngay cả khi biên kịch giải thích mọi hành động xấu xí của Ngọc là do chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, thì cách xây dựng hình tượng phái đẹp trong phim, từ việc thành công nhờ ngoại hình, cho đến cách họ bị đối xử và lạc lối trong bi kịch..., đều chìm trong một thứ định kiến xấu xí.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/phim-16-bit-mat-bat-nai-tham-hoa-dien-anh-viet-post1599850.html
Bí quyết dành người mất ngủ kinh niên - Không cần thuốc
Tài trợ
Mất ngủ nhiều ngày liên tục làm sao để khắc phục?
Tài trợ
Botania khẳng định vị thế thương hiệu châu Á 2023
Tài trợ
Cùng chủ đề
Top 5 phim Hoa ngữ cổ trang hot nhất năm 2025: Phim có Dương Dương vẫn thua một siêu phẩm Phim
Top 5 phim Hoa ngữ cổ trang hot nhất năm 2025: Phim có Dương Dương vẫn thua một siêu phẩm

Loạt phim Hoa ngữ gây sốt trong năm 2025 mà khán giả yêu thích thể loại này không thể bỏ...

Mất kiên nhẫn với phim có Phương Oanh Phim
Mất kiên nhẫn với phim có Phương Oanh

Phương Oanh cần nhiều 'đất diễn' hơn để phát huy khả năng.

Song Hye Kyo 'đối đầu' cực căng với Son Ye Jin và Yoona Phim
Song Hye Kyo 'đối đầu' cực căng với Son Ye Jin và Yoona

Song Hye Kyo cùng Son Ye Jin và Yoona đều được đề cử hạng mục Nữ diễn viên chính xuất...

Cục Điện ảnh xử lý vụ phim của Triệu Lộ Tư có đường lưỡi bò Phim
Cục Điện ảnh xử lý vụ phim của Triệu Lộ Tư có đường lưỡi bò

Về việc tập 16 phim "Hãy để tôi tỏa sáng" có cảnh "đường lưỡi bò" vi phạm chủ quyền lãnh...

'Tử chiến trên không' - vụ cướp máy bay nghẹt thở nhưng còn tiếc nuối Phim
'Tử chiến trên không' - vụ cướp máy bay nghẹt thở nhưng còn tiếc nuối

Sự kiện cướp máy bay từng rúng động Việt Nam một thời được tái hiện theo phong cách phim hành...

'Mưa Đỏ' và cú hích phòng vé từ đề tài lịch sử Phim
'Mưa Đỏ' và cú hích phòng vé từ đề tài lịch sử

Ngay trong ngày đầu ra rạp, Mưa Đỏ đã lập tức trở thành hiện tượng phòng vé khi mang về...

Mới cập nhật
Mỹ nhân bị 200 đoàn phim từ chối vì nặng 80kg, thành công lớn nhất cuộc đời là cưới được nam thần đẹp nhất showbiz

Mỹ nhân bị 200 đoàn phim từ chối vì nặng 80kg, thành công lớn nhất cuộc đời là cưới được nam thần đẹp nhất showbiz

Nhan sắc xuống cấp, nữ diễn viên liên tục bị các đoàn phim từ chối.

9 giờ trước Hậu trường

Bão số 13 Kalmaegi giật cấp 16 đổ bộ, 1 tỉnh huy động ô tô, xe thiết giáp khẩn cấp ứng phó

Bão số 13 Kalmaegi giật cấp 16 đổ bộ, 1 tỉnh huy động ô tô, xe thiết giáp khẩn cấp ứng phó

Từ ngày 6–7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện mưa rất to, lượng phổ biến 200–400 mm/đợt, có nơi trên 600 mm.

10 giờ trước Đời sống

Có một 'Messi mới' ở Champions League

Có một 'Messi mới' ở Champions League

Không phải Xavi Simons. Không phải Randal Kolo Muani. Đêm Champions League ấy, người khiến cả Tottenham Hotspur Stadium nổ tung lại là một trung vệ: Micky van de Ven.

10 giờ trước Bóng đá

Ông Nawat trả giá

Ông Nawat trả giá

Chủ tịch Miss Universe tuyên bố sẽ hạn chế sự tham gia của ông Nawat tại Miss Universe 2025, sau những hành động được cho là lạm quyền, thiếu tôn trọng dàn thí sinh.

10 giờ trước Showbiz

Điều Trị Viêm Da Cơ Địa Bằng Thuốc Nam: Hướng Đi Lành Tính, Hiệu Quả Và Bền Vững

Điều Trị Viêm Da Cơ Địa Bằng Thuốc Nam: Hướng Đi Lành Tính, Hiệu Quả Và Bền Vững

Viêm da cơ địa là căn bệnh da liễu mãn tính, dễ tái phát, gây ngứa ngáy và ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. Nhiều người bệnh hiện nay có xu hướng tìm về thuốc Nam, giải pháp điều trị an toàn, bền vững, giúp phục hồi làn da từ bên trong. Trong số đó, Phòng khám Đông y Bảo Thanh Đường được xem là địa chỉ tin cậy, nơi lưu giữ tinh hoa y học cổ truyền trong điều trị các bệnh da liễu.

10 giờ trước Bệnh thường gặp

Hà Nội ghi nhận ca bệnh truyền nhiễm có thể gây mất mạng sau 48 giờ

Hà Nội ghi nhận ca bệnh truyền nhiễm có thể gây mất mạng sau 48 giờ

Nam thanh niên 24 tuổi mắc não mô cầu, chưa tiêm vaccine, nâng tổng số mắc trong năm tại Hà Nội lên 3 ca và có xu hướng tăng.

14 giờ trước Tư vấn sức khỏe

Bão Kalmaegi tàn phá Philippines: Ít nhất 46 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người phải sơ tán

Bão Kalmaegi tàn phá Philippines: Ít nhất 46 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người phải sơ tán

Giới chức Philippines xác nhận ít nhất 46 người đã thiệt mạng sau khi bão Kalmaegi.

14 giờ trước Đời sống

Miss Universe hỗn loạn chưa từng thấy

Miss Universe hỗn loạn chưa từng thấy

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 trở thành mùa giải tệ nhất trong lịch sử khi khán giả được chứng kiến loạt cảnh đấu đá nội bộ, ồn ào, kém chuyên nghiệp.

14 giờ trước Showbiz

MU chấp nhận mất trắng Sancho

MU chấp nhận mất trắng Sancho

Từng được kỳ vọng là ngòi nổ đẳng cấp thế giới khi gia nhập MU từ Dortmund với giá 73 triệu bảng năm 2021, hiện tương lai của Jadon Sancho ở Old Trafford gần như khép lại.

14 giờ trước Bên lề

Bão Kalmaegi có khả năng mạnh thêm

Bão Kalmaegi có khả năng mạnh thêm

Ngày 5/11, bão Kalmaegi đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông và tiếp tục mạnh lên, gây thời tiết nguy hiểm trên biển và đất liền.

14 giờ trước Đời sống