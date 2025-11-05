Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIẢI TRÍ
  3. Hậu trường

Mỹ nhân bị 200 đoàn phim từ chối vì nặng 80kg, thành công lớn nhất cuộc đời là cưới được nam thần đẹp nhất showbiz

15:07 05/11/2025
Nhan sắc xuống cấp, nữ diễn viên liên tục bị các đoàn phim từ chối.

Từng được xem là một trong những gương mặt tiềm năng của màn ảnh Hoa ngữ, Đỗ Nhược Khê - vợ của nam diễn viên điển trai Nghiêm Khoan lại có cuộc đời và sự nghiệp nhiều thăng trầm hơn người ta tưởng. Sau những năm rời xa ống kính để chăm lo gia đình, nữ diễn viên 8X đang nỗ lực từng ngày để trở lại với đam mê diễn xuất, dù con đường ấy chẳng hề dễ dàng.

48974770836102936192708328719971614385757444n

Từ giấc mơ thiếu niên đến cánh cửa Học viện Hý kịch Thượng Hải

Sinh ra trong một gia đình bình thường, Đỗ Nhược Khê đã sớm nuôi dưỡng giấc mơ nghệ thuật từ khi còn là một thiếu nữ. Thời điểm ấy, cô bị cuốn hút bởi vẻ điển trai và khí chất của Thiên vương Lưu Đức Hoa, đến mức ước mơ giản dị của cô là “một ngày được làm đồng nghiệp, đàn em của anh”.

Thế nhưng khi lớn lên, cô lại chuyển sang đem lòng thần tượng một mỹ nam khác. Vào năm 15 tuổi, cô gái trẻ đã ngồi trước màn hình TV và dặn lòng rằng "Rồi tôi sẽ cưới được anh ấy làm chồng". Người đó chính là nam thần cổ trang đẹp nhất Trung Quốc - Nghiêm Khoan.

3004516652053208051834921495505311128347180n

Với mục tiêu ấy, Đỗ Nhược Khê quyết tâm thi đỗ vào Học viện Hý kịch Thượng Hải - nơi đào tạo nên hàng loạt ngôi sao lớn của Cbiz như Hồ Ca, Đường Yên hay Lý Băng Băng.

Tại đây, cô rèn luyện kỹ năng diễn xuất bài bản, từng bước tiến vào làng Giải trí với sự nghiêm túc và cầu tiến. Tuy không phải là cái tên quá đình đám, nhưng Nhược Khê vẫn được đánh giá cao bởi gương mặt thanh tú, thần thái nhẹ nhàng cùng khả năng nhập vai tự nhiên.

Cuộc gặp định mệnh với Nghiêm Khoan

Trong quá trình đóng Phim, Đỗ Nhược Khê có cơ hội hợp tác cùng Nghiêm Khoan - thần tượng khi còn thiếu thời. Không ngờ rằng, sau một thời gian làm việc chung, Nghiêm Khoan lại phải lòng người bạn diễn nhỏ nhẹ, duyên dáng này.

48903042436102933292708611947342454553495421n
48889633036102935826041698105195069592891153n

Cả hai nhanh chóng công khai tình cảm và kết hôn trong sự bất ngờ của công chúng. Khi đó, không ít người cho rằng Đỗ Nhược Khê “không xứng” với một tài tử nổi tiếng như Nghiêm Khoan, song nam diễn viên luôn kiên định bảo vệ vợ, khẳng định tình cảm của mình. Sau khi kết hôn, Đỗ Nhược Khê rút lui khỏi Showbiz, chọn làm hậu phương vững chắc để chồng yên tâm phát triển sự nghiệp.

“Bà mẹ 80kg” và 200 hồ sơ casting bị từ chối

Sau vài năm tạm dừng hoạt động, khi con cái đã lớn, Đỗ Nhược Khê muốn quay lại với phim trường. Tuy nhiên, mọi thứ không còn dễ dàng như trước. Việc mang thai và sinh nở khiến vóc dáng cô thay đổi đáng kể - từ 50kg tăng lên 80kg.

photo 2 1711723408550600090366 ezgifcom webp to jpg converter

Nữ diễn viên cùng ekip gửi hồ sơ casting đến gần 200 đoàn phim, nhưng hầu như không nhận được phản hồi. Chỉ có ba đơn vị trả lời, song đều là những lời từ chối khéo. Từ một người từng học hành bài bản, từng được đánh giá có tiềm năng, Đỗ Nhược Khê phải đối mặt với thực tế phũ phàng rằng giới giải trí không dễ dang rộng vòng tay với một cái tên đã vắng bóng quá lâu.

Kiên cường làm lại từ đầu

Không chấp nhận bỏ cuộc, Đỗ Nhược Khê bắt đầu hành trình “lột xác” chính mình. Cô kiên trì tập luyện, điều chỉnh chế độ ăn uống và giảm cân ngoạn mục từ 80kg xuống 50kg. Những hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân của cô khiến nhiều người ngạc nhiên: gương mặt thanh thoát, nụ cười tươi tắn và ánh mắt vẫn ngời niềm tin như ngày đầu theo đuổi diễn xuất.

48888356536102933559375256120735529101900517n

Dẫu vậy, việc trở lại màn ảnh vẫn chưa dễ dàng. Trong bối cảnh Cbiz liên tục xuất hiện lớp diễn viên trẻ mới, Đỗ Nhược Khê phải nỗ lực gấp nhiều lần để tìm lại chỗ đứng. Thời gian gần đây, cô tham gia một số hoạt động truyền hình và các dự án nhỏ, như một cách “hâm nóng” tên tuổi và chứng minh rằng mình vẫn còn đủ năng lượng để cống hiến.

Hành trình chưa dừng lại

Ở tuổi 40, Đỗ Nhược Khê không còn tìm kiếm ánh hào quang như trước, mà muốn được sống trọn vẹn với nghề. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ những câu chuyện giản dị về cuộc sống, gia đình và niềm tin rằng “chỉ cần không bỏ cuộc, mọi giấc mơ đều có thể bắt đầu lại”.

trien chieu nghiem khoan bi vo chi trich b4a 5633565

Từ một cô gái mơ mộng muốn trở thành đàn em của Lưu Đức Hoa, đến người phụ nữ từng nặng 80kg bị từ chối hàng trăm lần, Đỗ Nhược Khê đang cho thấy một điều: sự kiên trì đôi khi còn quý giá hơn cả danh tiếng. Và có lẽ, chính tinh thần ấy mới là vai diễn đẹp nhất trong cuộc đời cô.

Xử Nữ

Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/my-nhan-bi-gan-200-doan-phim-tu-choi-vi-nang-80kg-thanh-cong-lon-nhat-cuoc-doi-la-cuoi-duoc-nam-than-dep-nhat-showbiz-a587663.html
Bí quyết dành người mất ngủ kinh niên - Không cần thuốc
Tài trợ
Mất ngủ nhiều ngày liên tục làm sao để khắc phục?
Tài trợ
Botania khẳng định vị thế thương hiệu châu Á 2023
Tài trợ
Cùng chủ đề
Dàn phù dâu cực phẩm của nàng dâu hào môn Chế Nguyễn Quỳnh Châu trong lễ vu quy Hậu trường
Dàn phù dâu cực phẩm của nàng dâu hào môn Chế Nguyễn Quỳnh Châu trong lễ vu quy

Dàn mỹ nhân đình đám hội tụ trong lễ vu quy của Chế Nguyễn Quỳnh Châu và chồng doanh nhân.

TikToker Bách Khỉ bị 'ném đá' vì quỳ lạy người đi đường câu view Hậu trường
TikToker Bách Khỉ bị 'ném đá' vì quỳ lạy người đi đường câu view

Lao ra vạch kẻ đường rồi bất ngờ quỳ xuống vái lạy các phương tiện đang dừng đèn đỏ, TikToker...

Tại sao dàn sao Việt vắng mặt ở đám cưới Hoa hậu Đỗ Hà? Hậu trường
Tại sao dàn sao Việt vắng mặt ở đám cưới Hoa hậu Đỗ Hà?

Đây là chi tiết mà nhiều người thắc mắc trong hôn lễ của Hoa hậu Đỗ Hà tại Quảng Trị.

Trang phục được Đỗ Thị Hà 'chọn mặt gửi vàng' từ khi thi hoa hậu tới lúc lấy chồng thiếu gia Hậu trường
Trang phục được Đỗ Thị Hà 'chọn mặt gửi vàng' từ khi thi hoa hậu tới lúc lấy chồng thiếu gia

Đỗ Thị Hà lựa chọn trang phục truyền thống, tôn lên nét đẹp nữ tính vào mỗi dịp trọng đại...

Cận cảnh nhan sắc cô dâu Đỗ Thị Hà bên chồng thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ trong ngày trọng đại Hậu trường
Cận cảnh nhan sắc cô dâu Đỗ Thị Hà bên chồng thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ trong ngày trọng đại

Hoa hậu Đỗ Thị Hà rạng rỡ trong váy cưới ren trắng, khoảnh khắc bên cạnh chồng thiếu gia 'gây...

Bất ngờ với màn 'lột xác' của Ánh Viên sau 3 năm giải nghệ Hậu trường
Bất ngờ với màn 'lột xác' của Ánh Viên sau 3 năm giải nghệ

Ánh Viên được khen có vẻ đẹp không thua kém hoa, á hậu chỉ với một số thay đổi nhỏ...

Mới cập nhật
Bão số 13 Kalmaegi giật cấp 16 đổ bộ, 1 tỉnh huy động ô tô, xe thiết giáp khẩn cấp ứng phó

Bão số 13 Kalmaegi giật cấp 16 đổ bộ, 1 tỉnh huy động ô tô, xe thiết giáp khẩn cấp ứng phó

Từ ngày 6–7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện mưa rất to, lượng phổ biến 200–400 mm/đợt, có nơi trên 600 mm.

10 giờ trước Đời sống

Có một 'Messi mới' ở Champions League

Có một 'Messi mới' ở Champions League

Không phải Xavi Simons. Không phải Randal Kolo Muani. Đêm Champions League ấy, người khiến cả Tottenham Hotspur Stadium nổ tung lại là một trung vệ: Micky van de Ven.

10 giờ trước Bóng đá

Ông Nawat trả giá

Ông Nawat trả giá

Chủ tịch Miss Universe tuyên bố sẽ hạn chế sự tham gia của ông Nawat tại Miss Universe 2025, sau những hành động được cho là lạm quyền, thiếu tôn trọng dàn thí sinh.

10 giờ trước Showbiz

Phim 16+ ‘Bịt mắt bắt nai’ - thảm họa điện ảnh Việt

Phim 16+ ‘Bịt mắt bắt nai’ - thảm họa điện ảnh Việt

Bộ phim 16+ của đạo diễn Hoàng Thơ gây ức chế vì kịch bản ngớ ngẩn, phi lý, trong khi thông điệp tỏ ra lệch lạc.

10 giờ trước Phim

Điều Trị Viêm Da Cơ Địa Bằng Thuốc Nam: Hướng Đi Lành Tính, Hiệu Quả Và Bền Vững

Điều Trị Viêm Da Cơ Địa Bằng Thuốc Nam: Hướng Đi Lành Tính, Hiệu Quả Và Bền Vững

Viêm da cơ địa là căn bệnh da liễu mãn tính, dễ tái phát, gây ngứa ngáy và ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. Nhiều người bệnh hiện nay có xu hướng tìm về thuốc Nam, giải pháp điều trị an toàn, bền vững, giúp phục hồi làn da từ bên trong. Trong số đó, Phòng khám Đông y Bảo Thanh Đường được xem là địa chỉ tin cậy, nơi lưu giữ tinh hoa y học cổ truyền trong điều trị các bệnh da liễu.

10 giờ trước Bệnh thường gặp

Hà Nội ghi nhận ca bệnh truyền nhiễm có thể gây mất mạng sau 48 giờ

Hà Nội ghi nhận ca bệnh truyền nhiễm có thể gây mất mạng sau 48 giờ

Nam thanh niên 24 tuổi mắc não mô cầu, chưa tiêm vaccine, nâng tổng số mắc trong năm tại Hà Nội lên 3 ca và có xu hướng tăng.

14 giờ trước Tư vấn sức khỏe

Bão Kalmaegi tàn phá Philippines: Ít nhất 46 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người phải sơ tán

Bão Kalmaegi tàn phá Philippines: Ít nhất 46 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người phải sơ tán

Giới chức Philippines xác nhận ít nhất 46 người đã thiệt mạng sau khi bão Kalmaegi.

14 giờ trước Đời sống

Miss Universe hỗn loạn chưa từng thấy

Miss Universe hỗn loạn chưa từng thấy

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 trở thành mùa giải tệ nhất trong lịch sử khi khán giả được chứng kiến loạt cảnh đấu đá nội bộ, ồn ào, kém chuyên nghiệp.

14 giờ trước Showbiz

MU chấp nhận mất trắng Sancho

MU chấp nhận mất trắng Sancho

Từng được kỳ vọng là ngòi nổ đẳng cấp thế giới khi gia nhập MU từ Dortmund với giá 73 triệu bảng năm 2021, hiện tương lai của Jadon Sancho ở Old Trafford gần như khép lại.

14 giờ trước Bên lề

Bão Kalmaegi có khả năng mạnh thêm

Bão Kalmaegi có khả năng mạnh thêm

Ngày 5/11, bão Kalmaegi đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông và tiếp tục mạnh lên, gây thời tiết nguy hiểm trên biển và đất liền.

14 giờ trước Đời sống