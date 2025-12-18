Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
U22 Việt Nam vô địch khi ngược dòng ngoạn mục trước Thái Lan

20:08 18/12/2025
U22 Việt Nam tạo màn lội ngược dòng ngoạn mục trước U22 Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 33, và giành chức vô địch.

Trận chung kết Bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan trên sân Rajamangala đã diễn ra đúng như kỳ vọng: kịch tính, căng thẳng và đầy cảm xúc. Chủ nhà Thái Lan khởi đầu quá mạnh, dẫn trước 2-0 chỉ sau hơn nửa giờ thi đấu. Nhưng U22 Việt Nam cho thấy bản lĩnh đáng kinh ngạc khi vùng dậy trong hiệp hai và ghi liền hai bàn thắng, cân bằng tỷ số 2-2 để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát theo cách đầy ngoạn mục. Đến hiệp phụ, Việt Nam đánh bại Thái Lan 3-2 để vô địch đầy ngoạn mục.

 

Ngay từ những phút đầu, Thái Lan chủ động áp đặt thế trận và cụ thể hóa ưu thế bằng bàn thắng ở phút 20. Từ quả phạt trực tiếp bên ngoài vòng cấm, Yotsakorn Burapha tung cú sút phạt hàng rào chuẩn xác. Dù thủ môn Trung Kiên chạm tay vào bóng nhưng lực đi quá mạnh khiến bóng vẫn bay vào lưới. Đây là bàn thắng thứ 7 của tiền đạo số một giải đấu, giúp anh tiếp tục băng băng về đích danh hiệu Vua phá lưới SEA Games 33.

Thái Lan mở tỷ số. Ảnh: FAT Thái Lan mở tỷ số. Ảnh: FAT
 

Không dừng lại ở đó, đến phút 31, Thái Lan thực hiện pha phản công mẫu mực. Kakana tung đường chuyền thoáng sang cánh phải cho đội trưởng Seksan. Cầu thủ số 5 có pha đi bóng tự tin rồi tung cú sút quyết đoán, hạ gục Trung Kiên, nâng tỷ số lên 2-0. Một hiệp đấu hoàn hảo của Thái Lan, đúng với Phong cách tấn công tốc độ và biến hóa đã thể hiện suốt giải.

Bước vào hiệp hai, HLV Kim Sang Sik tung liền hai quân bài chiến lược: Thanh Nhàn và Văn Thuận vào thay Viktor Lê và Văn Khang. Sự điều chỉnh này lập tức mang đến sự thay đổi lớn. Phút 48, Đình Bắc thoát xuống đối mặt thủ môn Sorawat sau đường chọc khe của đồng đội. Thủ quân Việt Nam dùng tốc độ và sức rướn vượt qua Sorawat buộc thủ môn Thái Lan phạm lỗi trong vòng cấm. Chính Đình Bắc bước lên chấm đá phạt đền, sút tung lưới đối thủ, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 và thổi bùng tinh thần chiến đấu của toàn đội.

Từ đây, trận đấu hoàn toàn đổi chiều. Việt Nam tấn công liên tục, pressing toàn sân và gây sức ép khủng khiếp lên hàng thủ chủ nhà. Phút 59, từ quả phạt góc của Văn Thuận, Lý Đức và Hiểu Minh cùng bật cao tranh chấp khiến Waris lúng túng đá phản lưới nhà, giúp Việt Nam gỡ hòa 2-2. Một bàn thắng cho thấy đầy đủ sự quyết liệt, tinh thần thép và chiến lược thay người cực “mát tay” của HLV Kim Sang Sik.

 
U22 Việt Nam gỡ hoà 2-2. Ảnh: Lê Phong U22 Việt Nam gỡ hoà 2-2. Ảnh: Lê Phong

Sau khi gỡ hòa, Việt Nam thậm chí suýt tạo nên cú ngược dòng hoàn chỉnh. Phút 65, Phi Hoàng treo bóng chuẩn xác cho Lý Đức bật cao đánh đầu, bóng bật ra đến Xuân Bắc. Ở cự ly chỉ khoảng 5 mét, tiền vệ Việt Nam đối mặt thủ môn Sorawat nhưng cú dứt điểm không thắng được người gác đền Thái Lan.

Đỉnh điểm tiếc nuối xuất hiện phút 72. Từ quả phạt góc quen thuộc của Văn Thuận, Hiểu Minh thoát xuống đánh đầu cận thành trong tư thế không ai kèm. Nhưng bóng lại đập trúng cột dọc bật ra trong sự ngỡ ngàng của ban huấn luyện lẫn người hâm mộ Việt Nam.

Thái Lan sau bàn thua tỏ ra bối rối, thi đấu chậm lại và dựa nhiều vào Yotsakorn thay vì phối hợp nhóm. Sự thăng hoa của Việt Nam trái ngược hoàn toàn với tinh thần căng cứng của chủ nhà. Khán đài Rajamangala bắt đầu lo lắng, còn người Thái im lặng khi chứng kiến Việt Nam lật ngược thế trận.

Phút bù giờ thứ nhất, Thanh Nhàn có pha dứt điểm cực hay, nhưng không thắng được thủ môn Sorawat. Một pha cứu thua xuất thần của thủ môn Thái Lan trong thời điểm quyết định ở trận chung kết. Hai đội phải đá hiệp phụ sau khi mỗi đội ghi 2 bàn ở mỗi hiệp.  HLV Kim Sang Sik có nhiều lý do tiếc nuối khi Việt Nam có ba cơ hội giải quyết trận đấu nhưng không thành công.

Thanh Nhàn ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho U22 Việt Nam. Ảnh: Lê Phong Thanh Nhàn ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho U22 Việt Nam. Ảnh: Lê Phong

Phút 96, Văn Thuận dứt điểm bị thủ môn Thái Lan cản phá. Thanh Nhàn lao vào đá bồi nâng tỷ số lên 3-2 cho Việt Nam. Một cú ngược dòng có thể nói quá cảm xúc và xuất sắc của U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam đã bản lĩnh đánh bại Thái Lan 3-2 để vô địch đầy ngoạn mục!

Đội hình thi đấu:

U22 Thái Lan: Sorawat Phosaman, Chanon Tamma, Chanapach Buaphan, Seksan Ratree, Sittha Boonlha, Yotsakon Burapha, Kakana Khamyok, Waris Choolthong, Chaiyaphon Otton, Iklas Sanron, Phon-Ek Maneekorn.

U22 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Minh Phúc, Xuân Bắc, Quốc Cường, Phi Hoàng, Văn Khang, Viktor, Đình Bắc.

