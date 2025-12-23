Khỏi Viêm Da Cơ Địa Đeo Bám Hơn Chục Năm Bằng Phương Thuốc Từ Thảo Dược

Khi viêm da cơ địa xuất hiện

Anh Minh nhớ lại: “Lúc mới bị, tôi cứ nghĩ chỉ là dị ứng thời tiết. Da hơi đỏ, ngứa nhẹ thì bôi tí thuốc là khỏi. Nhưng không ngờ mọi thứ lại thành ‘ác mộng’ kéo dài nhiều năm.”

Ban đầu chỉ là vài mảng da khô, đỏ ở hai bên khuỷu tay, nhưng sau đó, các triệu chứng ngày càng nghiêm trọng:

● Da khô căng, sờ vào thô ráp.

● Ngứa âm ỉ cả ngày, nhưng đặc biệt ngứa dữ dội về đêm, ngứa kiểu không thể dừng tay lại được.

● Mỗi lần gãi, da trầy xước, rớm máu, để lại vết nứt đau rát.

● Các mảng đỏ lan sang hai bên cổ, ngực, bẹn và mu bàn tay.

● Trời hanh, trời lạnh hay stress là bùng phát mạnh, đỏ rực và nóng rát.

Anh nói: “Có những tối tôi ngứa đến phát điên. Ngứa nhưng càng gãi càng rát, xong lại chảy dịch vàng. Sáng dậy cái áo phông dính cả vào da.”

Đặc biệt, da anh xuất hiện thêm:

● Dày sừng, bong vảy trắng từng mảng.

● Da nứt sâu, nhất là ở đốt ngón tay, mỗi lần cử động là đau buốt.

● Ra mồ hôi thì xót như bỏng, càng làm da kích ứng nặng hơn.

Nỗi Khổ Không Ai Hiểu

Viêm da cơ địa không chỉ làm anh Minh mất ngủ triền miên mà còn khiến anh trở nên cáu gắt, stress và tự ti. Anh nhớ lại:

“Tôi làm sale, phải bắt tay khách hàng. Nhưng da tay xù xì, đỏ, nứt nẻ… nhiều người còn giật mình khi nhìn thấy. Tôi xấu hổ tới mức hạn chế tiếp xúc, thu mình lại.”

Những cơn ngứa dữ dội về đêm khiến anh Minh trằn trọc hàng giờ, gãi đến mức máu dính vào ga giường. Nhiều hôm sáng dậy, hai tay cứng lại vì khô nứt, tới mức cầm bút cũng thấy đau.

Anh từng dùng đủ loại thuốc bôi Tây y, kem chống viêm, corticosteroid, thuốc chống dị ứng… Có lúc da dịu lại được 1 - 2 tuần, nhưng sau đó tái phát nhanh hơn và lan rộng hơn. Anh Tâm sự:

“Tôi gần như muốn buông xuôi. Chữa ở bệnh viện lớn, dùng thuốc đắt tiền cũng chỉ đỡ tạm. Cứ mỗi lần stress hoặc đổi thời tiết là bệnh bùng lên dữ dội hơn. Tôi nghĩ chắc cả đời mình phải sống chung với nó.”

Tìm thấy giải pháp ở Bảo Thanh Đường

Trong một lần tham gia nhóm viêm da cơ địa trên mạng, anh Minh thấy nhiều người nhắc đến Phòng khám Bảo Thanh Đường - nơi chuyên điều trị các bệnh ngoài da bằng YHCT đã có gần 200 năm truyền thống. Ban đầu, anh cũng nghi ngại vì bản thân đã thất vọng quá nhiều lần.

Nhưng khi xem hình ảnh, đọc những chia sẻ hồi phục thực tế của nhiều bệnh nhân, đặc biệt là những trường hợp mãn tính lâu năm, anh quyết định thử một lần cuối. “Nếu lần này vẫn không khỏi, tôi cũng chấp nhận sống chung với căn bệnh này như vậy. Nhưng may sao, mọi thứ đã thay đổi.”

Đến Bảo Thanh Đường, điều khiến anh Minh bất ngờ nhất là thái độ tận tâm của bác sĩ. Bác sĩ không chỉ khám ngoài da mà còn hỏi rõ về thói quen sinh hoạt, giấc ngủ, tiêu hoá, mức độ stress – những yếu tố rất quan trọng trong viêm da cơ địa.

Bác sĩ giải thích rằng: viêm da cơ địa là bệnh da liễu đơn thuần. Bệnh liên quan đến hệ miễn dịch suy yếu, gan – thận kém đào thải, phong – nhiệt – thấp tích tụ, và tinh thần căng thẳng. Vì vậy điều trị phải đi từ gốc, kết hợp thanh nhiệt – giải độc – dưỡng huyết – tăng miễn dịch, đồng thời phục hồi hàng rào bảo vệ da.

Sau đó, anh Minh được kê liệu trình gồm:

● Thuốc uống thảo dược gia truyền

● Thuốc bôi ngoài da giúp làm dịu tổn thương

Ngoài ra, các lương y cũng hướng dẫn anh Minh về chế độ ăn uống, ngủ nghỉ và sinh hoạt phù hợp để giúp bệnh mau chóng thuyên giảm.

Phòng khám Bảo Thanh Đường - nơi chuyên điều trị các bệnh ngoài da bằng YHCT

Những Tia Sáng Sau 10 Năm Tăm Tối

Tuần đầu, anh Minh cảm nhận rõ da dịu hơn, giảm ngứa, không còn cảm giác rát buốt.

“Đến tuần thứ 3, vùng da khô nứt dần mềm lại, bong vảy nhẹ rồi liền dần. Các mảng đỏ bắt đầu thu nhỏ. Tôi bất ngờ lắm. Lần đầu tiên sau nhiều năm tôi ngủ trọn một đêm mà không bị đánh thức bởi ngứa, hay đau nhức. Sang tuần thứ 6, da tôi đã phục hồi đến hơn 70%, tinh thần thoải mái hơn, chất lượng cuộc sống cải thiện rõ rệt.” Anh chia sẻ.

Sau 3 tháng, anh Minh cảm giác được những thay đổi rõ rệt, da sáng sạch, không còn nứt nẻ, chảy máu. Ngay cả khi thời tiết thay đổi, căn bệnh này cũng không có hiện tượng tái phát trở lại.

Giờ đây, anh Minh chia sẻ: “Tôi thực sự biết ơn Bảo Thanh Đường. Không chỉ hết bệnh mà tôi còn thấy người nhẹ nhõm, ngủ tốt, tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Tôi như được quay lại đúng cuộc sống mà mình đáng có.”

Bảo Thanh Đường không chỉ giúp anh trị bệnh, mà còn giúp anh tìm lại chính mình sau gần 10 năm kiệt quệ.

Rất nhiều bệnh nhân như anh Minh đã tìm thấy giải pháp tại đây sau khi chữa ở nhiều nơi không khỏi.

Với gần 200 năm truyền thống, kết hợp y lý, y thuật chuẩn mực và thảo dược sạch, Bảo Thanh Đường trở thành địa chỉ tin cậy cho bệnh nhân các bệnh ngoài da trên cả nước.

Xem thông tin phòng khám Bảo Thanh Đường: TẠI ĐÂY

THÔNG TIN PHÒNG KHÁM BẢO THANH ĐƯỜNG

● TPHCM: 210 Lê Lai, p.Bến Thành, Q.1, ĐT: (0283) 9252818/ 0767732126 (zalo)

● Hà Nội: 90 Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, ĐT: (0243) 9423585/0912050568

● Hoặc có thể mua thuốc online nhận trực tiếp tại nhà qua hotline 0767732126.

● Xin liên hệ điện thoại 0767732126 trong khung giờ này (Sáng từ 07h30 đến 11h30; Chiều từ 14h00 đến 17h30; Từ thứ hai đến thứ bảy).

● Website: www.baothanhduong.com.vn

● Facebook: https://www.facebook.com/yduocbaothanhduong