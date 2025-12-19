Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Báo Thái Lan nói thật về chức vô địch của U22 Việt Nam

09:10 19/12/2025
Truyền thông Thái Lan đã ngợi khen chức vô địch của U22 Việt Nam.

Ngay sau khi U22 Việt Nam đánh bại U22 Thái Lan 3-2 ở trận chung kết SEA Games 33 ngay tại Rajamangala, truyền thông Thái Lan đã lên tiếng nhìn nhận thẳng thắn về chiến thắng đến từ bản lĩnh và đẳng cấp của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

 

Tờ Siam Sport đăng dòng chúc mừng: “Xin chúc mừng nhà vô địch. Các cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ Việt Nam đã cùng nhau ăn mừng cuồng nhiệt trên thánh địa Rajamangala, sau màn lội ngược dòng giàu cảm xúc và chiến thắng ngay trên đất Thái”.

Báo Thái Lan nói thật về chức vô địch của U22 Việt Nam. Ảnh: Quý Lượng Báo Thái Lan nói thật về chức vô địch của U22 Việt Nam. Ảnh: Quý Lượng

Đây là lần hiếm hoi Bóng đá Thái Lan phải nhìn Việt Nam lên ngôi ở chính Bangkok và thừa nhận thất bại tâm phục khẩu phục. Thái Lan dẫn hai bàn nhưng vẫn thua vì bản lĩnh Việt Nam

 

Trận đấu mở ra theo cách khó tin. U22 Thái Lan dẫn 2-0 chỉ sau 31 phút, với hai pha lập công của Yotsakorn và Seksan. Cả sân Rajamangala nổ tung, hàng vạn CĐV Thái tin rằng huy chương vàng đã nằm trong tay đội chủ nhà.

Nhưng Việt Nam bắt đầu hành trình khó tin của mình. Chỉ 4 phút sau giờ nghỉ, Nguyễn Đình Bắc kiếm được quả penalty và chính anh thực hiện thành công, mở ra hy vọng rực cháy. Bàn gỡ 2-2 đến từ pha đá phản lưới trong tình huống gây sức ép ở phút 60.

Sang hiệp phụ, Nguyễn Thanh Nhàn ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 ở phút 96, hoàn tất cuộc ngược dòng lịch sử ngay trên sân vận động quốc gia Thái Lan. 

Siam Sport bình luận: “Đây là một đêm đầy cảm xúc bóng đá. Niềm vui của người chiến thắng, và bài học cho đội thua cuộc phải trở về xây dựng lại từ đầu”.

Tờ báo Thái Lan không đổ lỗi trọng tài, không biện minh bằng lý do nào. Họ thừa nhận Việt Nam thắng thuyết phục trước Thái Lan, bởi mọi thứ không có gì để phủ nhận đẳng cấp của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Với Thái Lan, họ trải qua một năm đầy nỗi buồn với HLV Kim Sang Sik. Tuyển Thái Lan thua Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2024, bây giờ U22 Thái Lan thua Việt Nam ở SEA Games 33.

