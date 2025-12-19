Tôn Việt Pháp khánh thành Nhà máy Thép cán nguội số 2: Khẳng định vị thế, bứt phá kỷ nguyên mới

Hải Phòng, ngày 19/12/2025 – Công ty Cổ phần Tôn Thép Việt Pháp chính thức tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy Thép cán nguội số 2 và Tiệc tri ân khách hàng tại TP. Hải Phòng. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc 21 năm hình thành và phát triển rực rỡ mà còn là bước "chạy đà" chiến lược của doanh nghiệp này trước thềm năm 2026 – năm được định hình là giai đoạn bứt phá và kiến tạo vị thế mới.

Nằm tại vị trí chiến lược của thành phố cảng Hải Phòng, Nhà máy Thép cán nguội số 2 của Tôn Việt Pháp được xây dựng với số vốn đầu tư ban đầu 45 triệu USD, Nhà máy được trang bị dây chuyền tẩy gỉ với tổng công suất 600,000 tấn/năm, dây chuyền cán nguội Công nghệ UCM-MILL 6 trục đảo chiều, hiện đại bậc nhất miền Bắc với công suất 300,000 tấn/năm. Nhà máy Thép cán nguội số 2 đi vào hoạt động đi vào hoạt động sẽ đáp cầu ngày càng khắt khe về chất lượng thép cán nguội (CRC) cho cả thị trường nội địa và xuất khẩu.

Bà Mai Minh Nguyệt - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tôn Thép Việt Pháp cho biết: “Việc đặt nhà máy thép cán nguội số 2 tại Hải Phòng không chỉ tận dụng lợi thế logistics cảng biển mà còn thể hiện cam kết gắn bó lâu dài, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây được xem như "cú hích" hạ tầng sản xuất, giúp Tôn Việt Pháp chủ động hoàn toàn nguồn cung và kiểm soát chất lượng sản phẩm từ khâu đầu vào đến thành phẩm cuối cùng”.