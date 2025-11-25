Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Choáng với số tiền mặt Đan Trường nhận được khi kêu gọi cứu trợ sau mưa lũ

09:45 25/11/2025
Đan Trường tiết lộ số tiền mặt nhận được khi khán giả ủng hộ để chung tay hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn vì mưa lũ.

Những ngày qua, nhiều nghệ sĩ Việt đồng lòng hướng về người dân đang gặp khó khăn vì mưa lũ. Trong đó, ca sĩ Đan Trường cũng vừa có hành động thiết thực liên quan đến việc này. 

Mới đây, trên trang cá nhân, giọng ca Kiếp Ve Sầu bày tỏ cảm xúc đau lòng khi theo dõi tình hình mưa lũ trong những ngày qua đã gây ảnh hưởng đến nhiều người. 

"Bao mái nhà bị cuốn trôi, bao gia đình phải rời bỏ nơi ở, nhiều người mất trắng chỉ sau một đêm… Bản thân Trường chỉ mong rằng mọi người sẽ vượt qua khó khăn mùa lũ suôn sẻ, bình an", nam ca sĩ chia sẻ. 

Đan Trường bày tỏ cảm xúc đau buồn khi theo dõi tình hình mưa lũ trong những ngày vừa qua. (Ảnh FBNV) Đan Trường bày tỏ cảm xúc đau buồn khi theo dõi tình hình mưa lũ trong những ngày vừa qua. (Ảnh FBNV)

Trước tình hình này, Đan Trường cho biết anh đóng góp 100 triệu đồng nhằm chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn vì mưa lũ. Đồng thời, trong một đêm diễn mới đây tại nước ngoài, nam ca sĩ cũng nhận được sự ủng hộ bằng tiền mặt của nhiều khán giả. 

"Đan Trường đã nhận được 2000 đô. Xin thay mặt người dân miền Trung cảm ơn tấm chân tình của khán giả", anh viết trên trang cá nhân. 

Đồng thời, nam ca sĩ cho biết thêm, hoạt động ủng hộ người dân vùng mưa lũ sẽ được anh và ê kíp công khai minh bạch trên trang cá nhân trong vài ngày tới. 

Nam ca sĩ cho biết vừa nhận được 2000 đô tiền mặt từ khán giả ủng hộ để chung tay hỗ trợ người dân gặp khó khăn vì mưa lũ. (Ảnh FBNV) Nam ca sĩ cho biết vừa nhận được 2000 đô tiền mặt từ khán giả ủng hộ để chung tay hỗ trợ người dân gặp khó khăn vì mưa lũ. (Ảnh FBNV)

Đây không phải lần đầu tiên Đan Trường chung tay hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Hồi tháng 9 vừa qua, nam ca sĩ từng thông báo hoãn phát hành sản phẩm âm nhạc vì tình hình mưa bão lúc đó diễn biến phức tạp. Đồng thời, anh cũng sẽ dùng toàn bộ doanh thu từ việc phát hành sản phẩm để ủng hộ người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. 

Vào tháng 9/2024, Đan Trường từng kêu gọi quyên góp để ủng hộ người dân chịu ảnh hưởng của bão. Nam ca sĩ cho biết anh đã nhận hơn 500 triệu đồng và ê-kip đã đến tận nơi để trao cho những hoàn cảnh khó khăn do thiên tai. Thời điểm đó, anh cũng dời lịch ra mắt sản phẩm âm nhạc để hướng về bà con chịu thiệt hại vì mưa bão. 

Nam ca sĩ nhiều lần ủng hộ người dân gặp khó khăn. (Ảnh FBNV) Nam ca sĩ nhiều lần ủng hộ người dân gặp khó khăn. (Ảnh FBNV)

Đan Trường sinh năm 1976, là một trong những nam ca sĩ đình đám của âm nhạc Việt trong thập niên 90-2000. Anh sở hữu nhiều bản hit như Tình Khúc Vàng, Kiếp Ve Sầu, Mưa Trên Cuộc Tình, Anh Ba Khía... 

