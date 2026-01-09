Thúy Ngân sau khi chia tay Võ Cảnh

Mới đây, Thúy Ngân được nhận xét ngoại hình khác lạ. Đoạn video của nữ diễn viên lập tức gây bàn tán.

Mới đây, Thúy Ngân đăng tải video mới được ghi lại trong bữa ăn của cô và những người bạn. Video này lập tức thu hút sự chú ý với nhiều bình luận. Không ít khán giả cho rằng ngoại hình của nữ diễn viên trong video khá khác lạ.

Họ bình luận Thúy Ngân dường như giảm cân, khiến gương mặt gầy hơn và đặt câu hỏi liệu có phải nữ diễn viên bị ảnh hưởng sau việc chia tay Võ Cảnh. Trong khi đó, số khác nhận xét diễn viên sinh năm 1991 trông khác lạ là do thay đổi kiểu tóc. Ở video, Thúy Ngân để kiểu tóc dài thẳng với mái bằng. Kiểu tóc này khác hẳn Phong cách trước đây của nữ diễn viên.

Ngoại hình Thúy Ngân trong video mới đây gần bàn tán.

Hồi tháng 12/2025, Thúy Ngân xác nhận chia tay Võ Cảnh. Cô cho biết chuyện tình cảm của họ kết thúc 7-8 tháng trước. Sau đó, cả hai trở về mối quan hệ bạn bè, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, công việc.

"Mọi người chấp niệm nặng vậy là căng cho Ngân và anh Cảnh lắm. Sau này, cả hai còn lấy chồng, lấy vợ mà. Ví dụ anh Cảnh có người yêu, mọi người nhắc hoài cũng ảnh hưởng người ta. Hoặc Ngân có người yêu mà nhắc vậy, cũng tội nghiệp. Vì mọi chuyện đã diễn ra 7-8 tháng trước rồi. Cả hai là bạn bè, vẫn vui vẻ với nhau lắm. Mọi người làm vậy, chúng tôi khó xử lắm. Cả hai không ghét bỏ gì nhau hết", cô chia sẻ.

Hai diễn viên vướng tin hẹn hò sau khi đóng chung Phim 7 năm chưa cưới sẽ chia tay. Thời điểm đó, họ thường xuyên tương tác, chụp bộ hình tình tứ hoặc xuất hiện cùng nhau trong hầu hết sự kiện. Tuy nhiên, tới cuối năm 2025, cả 2 không còn tương tác và xuất hiện cùng nhau như trước đó.

Tháng 9/2025, Thúy Ngân đi chơi cùng hội bạn thân gồm S.T Sơn Thạch, CEO Lâm Thành Kim, ca sĩ Uyên Linh nhưng Võ Cảnh vắng mặt dù trước đó, họ cùng nhau trải qua nhiều dịp lễ quan trọng hoặc các chuyến Du lịch. Lần cuối hai người đăng ảnh cùng nhau là từ tháng 3/2025.

Tháng 11/2025, Thúy Ngân thậm chí block (chặn) tài khoản TikTok của bạn trai tin đồn. Khi một tài khoản bình luận: "Chia tay có thể làm bạn mà. Chị block TikTok anh Cảnh rồi", nữ diễn viên trả lời: "Chị muốn tránh những bình luận tiêu cực tag tên anh ấy, để anh ấy được bình yên".