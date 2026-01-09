Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIẢI TRÍ
  3. Hậu trường

Thúy Ngân sau khi chia tay Võ Cảnh

10:49 09/01/2026
Mới đây, Thúy Ngân được nhận xét ngoại hình khác lạ. Đoạn video của nữ diễn viên lập tức gây bàn tán.

Mới đây, Thúy Ngân đăng tải video mới được ghi lại trong bữa ăn của cô và những người bạn. Video này lập tức thu hút sự chú ý với nhiều bình luận. Không ít khán giả cho rằng ngoại hình của nữ diễn viên trong video khá khác lạ. 

Họ bình luận Thúy Ngân dường như giảm cân, khiến gương mặt gầy hơn và đặt câu hỏi liệu có phải nữ diễn viên bị ảnh hưởng sau việc chia tay Võ Cảnh. Trong khi đó, số khác nhận xét diễn viên sinh năm 1991 trông khác lạ là do thay đổi kiểu tóc. Ở video, Thúy Ngân để kiểu tóc dài thẳng với mái bằng. Kiểu tóc này khác hẳn Phong cách trước đây của nữ diễn viên.

Thuy Ngan anh 2

Ngoại hình Thúy Ngân trong video mới đây gần bàn tán.

Hồi tháng 12/2025, Thúy Ngân xác nhận chia tay Võ Cảnh. Cô cho biết chuyện tình cảm của họ kết thúc 7-8 tháng trước. Sau đó, cả hai trở về mối quan hệ bạn bè, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, công việc.

"Mọi người chấp niệm nặng vậy là căng cho Ngân và anh Cảnh lắm. Sau này, cả hai còn lấy chồng, lấy vợ mà. Ví dụ anh Cảnh có người yêu, mọi người nhắc hoài cũng ảnh hưởng người ta. Hoặc Ngân có người yêu mà nhắc vậy, cũng tội nghiệp. Vì mọi chuyện đã diễn ra 7-8 tháng trước rồi. Cả hai là bạn bè, vẫn vui vẻ với nhau lắm. Mọi người làm vậy, chúng tôi khó xử lắm. Cả hai không ghét bỏ gì nhau hết", cô chia sẻ.

Hai diễn viên vướng tin hẹn hò sau khi đóng chung Phim 7 năm chưa cưới sẽ chia tay. Thời điểm đó, họ thường xuyên tương tác, chụp bộ hình tình tứ hoặc xuất hiện cùng nhau trong hầu hết sự kiện. Tuy nhiên, tới cuối năm 2025, cả 2 không còn tương tác và xuất hiện cùng nhau như trước đó.

Tháng 9/2025, Thúy Ngân đi chơi cùng hội bạn thân gồm S.T Sơn Thạch, CEO Lâm Thành Kim, ca sĩ Uyên Linh nhưng Võ Cảnh vắng mặt dù trước đó, họ cùng nhau trải qua nhiều dịp lễ quan trọng hoặc các chuyến Du lịch. Lần cuối hai người đăng ảnh cùng nhau là từ tháng 3/2025.

Tháng 11/2025, Thúy Ngân thậm chí block (chặn) tài khoản TikTok của bạn trai tin đồn. Khi một tài khoản bình luận: "Chia tay có thể làm bạn mà. Chị block TikTok anh Cảnh rồi", nữ diễn viên trả lời: "Chị muốn tránh những bình luận tiêu cực tag tên anh ấy, để anh ấy được bình yên".

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/thuy-ngan-sau-khi-chia-tay-vo-canh-post1618152.html
Cùng chủ đề
Vợ Cao Minh Đạt sinh con sau 10 năm cưới Hậu trường
Vợ Cao Minh Đạt sinh con sau 10 năm cưới

Vợ chồng Cao Minh Đạt chào đón con đầu lòng sau 10 năm cưới. Cả hai có con nhờ phương...

Thương Tín: Một đời tài hoa và giông bão Hậu trường
Thương Tín: Một đời tài hoa và giông bão

Những câu chuyện bên lề được Thương Tín kể lại trong hồi ký, hé lộ cuộc đời một nghệ sĩ...

Nghệ sĩ Thương Tín qua đời Hậu trường
Nghệ sĩ Thương Tín qua đời

Nhiều người tiếc thương chia buồn với gia đình nghệ sĩ Thương Tín.

Vì sao 'công chúa Samsung' làm idol không bị ghét? Hậu trường
Vì sao 'công chúa Samsung' làm idol không bị ghét?

Người Hàn Quốc không mấy thiện cảm với cậu ấm, cô chiêu của các chaebol vì nghĩ họ "sinh ra...

Đỗ Thị Hà mặc đồ cực đơn giản, nhưng vẫn để lộ 1 chi tiết gây bàn luận rôm rả Hậu trường
Đỗ Thị Hà mặc đồ cực đơn giản, nhưng vẫn để lộ 1 chi tiết gây bàn luận rôm rả

Không cần lên đồ quá lộng lẫy, Đỗ Thị Hà diện trang phục cực đơn giản cũng đủ nổi bật.

Sốc với diện mạo hiện tại của ca sĩ Thủy Tiên sau nửa năm 'ở ẩn' Hậu trường
Sốc với diện mạo hiện tại của ca sĩ Thủy Tiên sau nửa năm 'ở ẩn'

Thủy Tiên đã nói rõ về tình trạng hiện tại trong video đang gây bàn tán trên mạng xã hội.

Mới cập nhật
Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Lễ Trao Giải Cuộc Thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn 2025” vinh danh 12 ứng viên xuất sắc nhất từ hơn 4.000 bài dự thi

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Lễ Trao Giải Cuộc Thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn 2025” vinh danh 12 ứng viên xuất sắc nhất từ hơn 4.000 bài dự thi

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2026 – Herbalife Việt Nam, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đồng hành cùng báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y Tế, tổ chức Lễ Trao Giải Cuộc Thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn 2025” vinh danh 12 ứng viên xuất sắc nhất của cuộc thi, những người đã truyền cảm hứng cho cộng đồng áp dụng thói quen ăn uống lành mạnh và tập luyện thường xuyên thông qua câu chuyện đầy cảm hứng của mình. Lễ trao giải được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình VTV9 và các kênh của báo Sức khỏe và Đời sống.

10 giờ trước Đời sống

Xe máy Nam Tiến – Đại lý uy tín, giá tốt, dịch vụ chuyên nghiệp

Xe máy Nam Tiến – Đại lý uy tín, giá tốt, dịch vụ chuyên nghiệp

Ngày nay, nhu cầu sở hữu xe máy ngày càng tăng, việc lựa chọn một đại lý uy tín để “chọn mặt gửi vàng” là điều vô cùng quan trọng. Trong đó, Xe máy Nam Tiến đã và đang khẳng định vị thế là một trong những hệ thống đại lý được đông đảo khách hàng tin tưởng.

11 giờ trước Kinh doanh

Thiết kế Samsung Galaxy S26: hướng đi mới và lý do Samsung có thể phải thay đổi

Thiết kế Samsung Galaxy S26: hướng đi mới và lý do Samsung có thể phải thay đổi

Sau nhiều thế hệ tối giản mặt lưng với các vòng camera riêng lẻ, Samsung Galaxy S26 được đồn đoán sẽ chuyển sang phong cách camera island nổi rõ hơn, giống kiểu “gom cụm” để tạo một điểm nhấn thị giác. Với người dùng, thay đổi này không chỉ để đẹp hơn, mà còn giải quyết các vấn đề thực tế như độ ổn định khi đặt máy trên bàn, độ dễ chịu khi cầm ngang chơi game hoặc quay video, và cả cách phối ốp lưng để máy đỡ kênh.

14 giờ trước Thiết bị

Nguồn gốc thật sự của pate Cột Đèn

Nguồn gốc thật sự của pate Cột Đèn

Việc tiêu hủy 2 tấn pate "Cột Đèn Hải Phòng" sử dụng thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi khiến nhiều người nhầm lẫn với pate Cột Đèn truyền thống vốn là món ăn lâu đời của Hải Phòng.

15 giờ trước Food Tour

Pate cột đèn 'chính gốc' Hải Phòng lên tiếng

Pate cột đèn 'chính gốc' Hải Phòng lên tiếng

Thương hiệu pate cột đèn truyền thống tại Hải Phòng đăng bài viết thanh minh nhằm làm rõ sự khác biệt giữa sản phẩm gia truyền và pate đóng hộp công nghiệp đang bị nhắc tên trên MXH.

15 giờ trước Đời sống

Đua vào lớp 1: Trẻ 5 tuổi phải phỏng vấn, học thêm 3 môn

Đua vào lớp 1: Trẻ 5 tuổi phải phỏng vấn, học thêm 3 môn

Học sinh có thể trải qua bài kiểm tra, phỏng vấn hoặc đánh giá năng lực để vào lớp 1 trường tư ở Hà Nội. Điều này khiến trẻ phải đi học thêm để ôn luyện, dù chỉ mới 4-5 tuổi.

15 giờ trước Học đường

Cảnh báo các chiêu lừa đảo phổ biến dịp Tết

Cảnh báo các chiêu lừa đảo phổ biến dịp Tết

Công an TP.HCM cảnh báo các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng nhu cầu mua sắm, giải trí và đi lại tăng cao trong dịp Tết để thực hiện hành vi lừa đảo qua không gian mạng.

15 giờ trước Pháp luật

Vàng thế giới bị chốt lời

Vàng thế giới bị chốt lời

Giá vàng thế giới tăng trở lại khi các nhà đầu tư chờ dữ liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ để tìm manh mối về định hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

15 giờ trước Đời sống

Báo Thái Lan mổ xẻ thất bại của đội U23

Báo Thái Lan mổ xẻ thất bại của đội U23

Thất bại 1-2 trước U23 Australia hôm 8/1 được báo chí Thái Lan xem như một “bài học trưởng thành”, hơn là cú vấp đáng giận dữ, cho hành trình của U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á.

15 giờ trước Bóng đá

Bộ Y tế đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc loại kem bôi da do tên gây hiểu nhầm là thuốc

Bộ Y tế đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc loại kem bôi da do tên gây hiểu nhầm là thuốc

Quyết định này được đưa ra sau khi cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố và tên gọi trên nhãn gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng là thuốc chữa bệnh.

15 giờ trước Sống khỏe