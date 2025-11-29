Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Sốc với diện mạo hiện tại của ca sĩ Thủy Tiên sau nửa năm 'ở ẩn'

09:37 29/11/2025
Thủy Tiên đã nói rõ về tình trạng hiện tại trong video đang gây bàn tán trên mạng xã hội.

Trong nhiều năm qua, Thủy Tiên và Công Vinh vẫn là một trong những cặp đôi được dư luận đặc biệt quan tâm. Sau ồn ào liên quan đến công tác từ thiện, cả hai gần như rút khỏi các hoạt động Giải trí, hạn chế xuất hiện trước truyền thông và sống kín tiếng hơn. Việc Thủy Tiên lâu không lộ diện khiến người hâm mộ càng tò mò về cuộc sống hiện tại của cô.

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc Thủy Tiên xuất hiện trong cửa hàng của một nhà thiết kế nổi tiếng. Trong video, nữ ca sĩ có phần bối rối khi được mời tham gia một show diễn quan trọng. Cô hài hước tiết lộ rằng lịch trình đi chùa của mình đã được sắp xếp từ trước: “Mai mốt anh muốn mời show là anh phải mời sớm, gần tháng em đã có lịch đi chùa hết rồi. Em đặt vé máy bay, khách sạn, còn đặt luôn cả chuyến hành trình rồi”.

Hình ảnh mới nhất của Thủy Tiên. Ảnh chụp màn hình Hình ảnh mới nhất của Thủy Tiên. Ảnh chụp màn hình

Trước lời mời gấp, Thủy Tiên chấp nhận thay đổi lịch trình đã chuẩn bị kỹ lưỡng để kịp tham gia chương trình. Việc cô sắp tái xuất trong một sự kiện giải trí khiến dân mạng vô cùng tò mò bởi kể từ sau ồn ào, Thủy Tiên hạn chế xuất hiện ở các sân khấu lớn và gần như không công bố dự án, kế hoạch công việc.

Bên cạnh đó, diện mạo của người đẹp trong đoạn video cũng trở thành chủ đề bàn tán. Phần lớn cư dân mạng nhận xét nữ ca sĩ không thay đổi quá nhiều, vẫn giữ được nét nhẹ nhàng, quen thuộc. Tuy nhiên, trên trang cá nhân, Thủy Tiên vẫn giữ thái độ im lặng và chưa đưa ra thông báo chính thức về kế hoạch tái xuất.

Thủy Tiên vẫn duy trì vóc dáng thon gọn, làn da trắng sáng trong video đang gây xôn xao cõi mạng. Ảnh chụp màn hình Thủy Tiên vẫn duy trì vóc dáng thon gọn, làn da trắng sáng trong video đang gây xôn xao cõi mạng. Ảnh chụp màn hình
Trước đó vào tháng 6, bà xã Công Vinh từng chia sẻ rằng mình “lười đăng mạng xã hội”, nhưng vì chồng đăng ảnh Du lịch nên cô quyết định đăng thêm một video trong chuyến đi chơi. Trong loạt ảnh của Công Vinh, nam cầu thủ một thời gây chú ý với thân hình săn chắc, cơ bụng 6 múi. 

Trái lại, Thủy Tiên chọn Phong cách “kín cổng cao tường” với outfit đen che kín toàn thân, không để lộ rõ gương mặt. Điều này càng khiến dân mạng tò mò về ngoại hình thật sự của cô sau thời gian dài ít xuất hiện.

Lần gần đây nhất Thủy Tiên tham dự một sự kiện công chúng là vào tháng 1 năm nay, khi cô xuất hiện tại một lễ trao giải hoành tráng. Khi ấy, nữ ca sĩ diện áo dài trắng cách tân, thiết kế tinh tế giúp tôn lên vẻ đẹp mềm mại, thanh thoát của cô. Đây cũng là một trong số ít lần hiếm hoi Thủy Tiên góp mặt trong sự kiện lớn kể từ sau lùm xùm từ thiện.

Thủy Tiên hiếm hoi lộ mặt trong chuyến đi du lịch cùng Công Vinh. Ảnh: FBNV Thủy Tiên hiếm hoi lộ mặt trong chuyến đi du lịch cùng Công Vinh. Ảnh: FBNV
Thủy Tiên diện áo dài dịu dàng khi đi dự sự kiện tổ chức vào tháng 1 năm nay. Ảnh: FBNV Thủy Tiên diện áo dài dịu dàng khi đi dự sự kiện tổ chức vào tháng 1 năm nay. Ảnh: FBNV
Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/giai-tri/soc-voi-dien-mao-hien-tai-cua-ca-si-thuy-tien-sau-nua-nam-o-an-202511290523254172.html
