Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. THỂ THAO
  3. Bóng đá

Có một 'Messi mới' ở Champions League

14:52 05/11/2025
Không phải Xavi Simons. Không phải Randal Kolo Muani. Đêm Champions League ấy, người khiến cả Tottenham Hotspur Stadium nổ tung lại là một trung vệ: Micky van de Ven.

Micky van de Ven tạo bàn thắng "điên rồ" ở Champions League.

Khi đội nhà chỉ còn 10 người và đang chịu sức ép từ Copenhagen, không ai nghĩ Van de Ven sẽ làm gì khác ngoài phá bóng. Nhưng thay vì giải nguy, anh chọn cách gây bão. Từ mép vòng cấm đội nhà, Van de Ven cầm bóng, tăng tốc, vượt qua một, rồi hai, rồi ba cầu thủ đối phương. Anh lách qua thêm hai người nữa ở giữa sân, tăng tốc bỏ xa tất cả, và lạnh lùng kết thúc bằng cú sút chéo góc. Bóng nằm gọn trong lưới. Cả sân vỡ òa.

Thomas Frank chỉ biết lắc đầu cười: “Giống như Messi nhập vào Van de Ven vậy”.

Bàn thắng ấy không chỉ mang lại chiến thắng 4-0 cho Tottenham, mà còn là khoảnh khắc sẽ được nhắc lại nhiều năm nữa. Một trung vệ chạy nửa sân, tự mình mở đường, tự mình kết thúc. Không có chiến thuật nào mô tả được điều đó, chỉ có bản năng, sức mạnh và lòng tin.

Van de Ven đến Tottenham mùa hè 2023, giá 34 triệu bảng từ Wolfsburg. Khi ấy, không ai nghĩ anh sẽ là người thay đổi cảm xúc ở London. Mạnh mẽ, nhanh, nhưng ít ai thấy anh như một cầu thủ có thể ghi bàn. Vậy mà bây giờ, anh nổ súng đều đặn: ở Siêu cúp châu Âu gặp PSG, ở West Ham, ở Bodo Glimt, ở Everton. Nhưng chưa bàn nào chạm đến sự hoàn hảo như trong trận gặp Copenhagen.

Van de Ven anh 1

Micky van de Ven làm điều không tưởng khi ghi bàn theo phong cách tiền đạo.

Sau trận, Van de Ven kể đơn giản: “Tôi chỉ nghĩ thử xem họ có đuổi kịp không. Họ không đuổi kịp. Tôi thấy mình có thể chạy mãi”. Một câu nói nhẹ tênh, nhưng nói lên tất cả: sự tự tin của một cầu thủ đang chạm đỉnh phong độ.

Owen Hargreaves trên TNT Sports phải thốt lên: “Một trong những bàn thắng hay nhất bạn từng thấy. Anh ấy vượt qua cầu thủ như họ không tồn tại. Cú kết thúc hoàn hảo. Bàn thắng của mùa giải”.

Nedum Onuoha, cựu hậu vệ Man City, cũng gật đầu: “Khi một trung vệ chạy như thế, chẳng ai biết ai phải ngăn. Anh ta có tốc độ của tiền đạo, và tâm lý của người không sợ gì hết”.

Curtis Davies thêm: “Anh ấy định chuyền, nhưng không ai để chuyền. Thế là anh cứ chạy. Một khi đã tăng tốc, không ai cản nổi”.

Cả nước Anh lập tức nhắc lại siêu phẩm của Son Heung-min vào lưới Burnley năm 2019, pha solo đoạt giải Puskas 2020. Van de Ven vừa nối tiếp truyền thống ấy, nhưng theo cách riêng: một hậu vệ hóa Messi.

Van de Ven anh 2

Micky van de Ven có bàn thắng để đời ở Champions League.

Chiến thắng này cũng giải tỏa cơn áp lực cho Tottenham. Họ vừa trải qua chuỗi ba trận sân nhà chỉ giành đúng một điểm, lại bị la ó sau trận thua Chelsea. Frank kêu gọi khán giả kiên nhẫn, và đội bóng đã đáp lại bằng màn trình diễn mạnh mẽ, nhiệt huyết.

Brennan Johnson mở tỷ số phút 19, Wilson Odobert nhân đôi cách biệt đầu hiệp hai. Khi Johnson bị thẻ đỏ, nhiều người lo sợ Tottenham sụp đổ. Nhưng Van de Ven xuất hiện, một pha chạy dài 70 mét xóa tan mọi nghi ngờ. Joao Palhinha khép lại đêm rực rỡ bằng bàn thứ tư.

Frank thở phào sau trận: “Chúng tôi đang tiến bộ, chưa ở đẳng cấp mong muốn, nhưng điều quan trọng là cách phản ứng sau thất bại. Từ phút đầu, đội đã kiểm soát và không hoảng sợ”.

Thật trớ trêu, chỉ vài ngày trước, Van de Ven bị chỉ trích vì từ chối ra chào khán giả sau trận thua Chelsea. Giờ thì anh trở thành người hùng. Frank cười: “Nếu cậu ấy cứ giận tôi mà chơi như vậy, tôi sẵn sàng bị lờ đi thêm vài lần nữa”.

Trong khoảnh khắc ấy, Van de Ven không chỉ cứu Tottenham khỏi khủng hoảng. Anh nhắc cho người hâm mộ nhớ rằng Bóng đá vẫn còn chỗ cho điều phi lý, cho những pha bứt phá tưởng như bất khả thi, cho khoảnh khắc mà một trung vệ có thể khiến thế giới gọi mình là… Van de Messi.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/co-mot-messi-moi-o-champions-league-post1600008.html
Bí quyết dành người mất ngủ kinh niên - Không cần thuốc
Tài trợ
Mất ngủ nhiều ngày liên tục làm sao để khắc phục?
Tài trợ
Botania khẳng định vị thế thương hiệu châu Á 2023
Tài trợ
Cùng chủ đề
AFC phải loại tuyển Malaysia khỏi Asian Cup 2027 Bóng đá
AFC phải loại tuyển Malaysia khỏi Asian Cup 2027

Vụ bê bối của tuyển Malaysia không còn là sai sót đơn thuần, mà là một vụ gian lận nghiêm...

Liên đoàn Bóng đá châu Á không loại tuyển Malaysia? Bóng đá
Liên đoàn Bóng đá châu Á không loại tuyển Malaysia?

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) có thể đối mặt với án phạt bổ sung từ Liên đoàn Bóng đá...

Tuyển Việt Nam tới tấp đón tin vui khi Malaysia cam chịu Bóng đá
Tuyển Việt Nam tới tấp đón tin vui khi Malaysia cam chịu

Tuyển Việt Nam đang đón hàng loạt tin vui trong bối cảnh bóng đá Malaysia rơi vào khủng hoảng sâu...

Dính đại họa "nhập lậu", Malaysia gục ngã trước Lào? Bóng đá
Dính đại họa "nhập lậu", Malaysia gục ngã trước Lào?

Vứt bỏ đi 7 cầu thủ "nhập lậu" lại đang khủng hoảng tinh thần, không loại trừ khả năng ĐT...

Địa chấn tại Champions League Bóng đá
Địa chấn tại Champions League

Rạng sáng 1/10, Galatasaray đánh bại Liverpool 1-0 ở vòng phân hạng Champions League.

Atletico lột trần ảo ảnh khởi đầu mùa giải của Real Madrid Bóng đá
Atletico lột trần ảo ảnh khởi đầu mùa giải của Real Madrid

Trong nhiều tuần qua, người ta còn tranh luận xem liệu chuỗi khởi đầu khá êm ả có thực sự...

Mới cập nhật
Mỹ nhân bị 200 đoàn phim từ chối vì nặng 80kg, thành công lớn nhất cuộc đời là cưới được nam thần đẹp nhất showbiz

Mỹ nhân bị 200 đoàn phim từ chối vì nặng 80kg, thành công lớn nhất cuộc đời là cưới được nam thần đẹp nhất showbiz

Nhan sắc xuống cấp, nữ diễn viên liên tục bị các đoàn phim từ chối.

9 giờ trước Hậu trường

Bão số 13 Kalmaegi giật cấp 16 đổ bộ, 1 tỉnh huy động ô tô, xe thiết giáp khẩn cấp ứng phó

Bão số 13 Kalmaegi giật cấp 16 đổ bộ, 1 tỉnh huy động ô tô, xe thiết giáp khẩn cấp ứng phó

Từ ngày 6–7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện mưa rất to, lượng phổ biến 200–400 mm/đợt, có nơi trên 600 mm.

9 giờ trước Đời sống

Ông Nawat trả giá

Ông Nawat trả giá

Chủ tịch Miss Universe tuyên bố sẽ hạn chế sự tham gia của ông Nawat tại Miss Universe 2025, sau những hành động được cho là lạm quyền, thiếu tôn trọng dàn thí sinh.

10 giờ trước Showbiz

Phim 16+ ‘Bịt mắt bắt nai’ - thảm họa điện ảnh Việt

Phim 16+ ‘Bịt mắt bắt nai’ - thảm họa điện ảnh Việt

Bộ phim 16+ của đạo diễn Hoàng Thơ gây ức chế vì kịch bản ngớ ngẩn, phi lý, trong khi thông điệp tỏ ra lệch lạc.

10 giờ trước Phim

Điều Trị Viêm Da Cơ Địa Bằng Thuốc Nam: Hướng Đi Lành Tính, Hiệu Quả Và Bền Vững

Điều Trị Viêm Da Cơ Địa Bằng Thuốc Nam: Hướng Đi Lành Tính, Hiệu Quả Và Bền Vững

Viêm da cơ địa là căn bệnh da liễu mãn tính, dễ tái phát, gây ngứa ngáy và ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. Nhiều người bệnh hiện nay có xu hướng tìm về thuốc Nam, giải pháp điều trị an toàn, bền vững, giúp phục hồi làn da từ bên trong. Trong số đó, Phòng khám Đông y Bảo Thanh Đường được xem là địa chỉ tin cậy, nơi lưu giữ tinh hoa y học cổ truyền trong điều trị các bệnh da liễu.

10 giờ trước Bệnh thường gặp

Hà Nội ghi nhận ca bệnh truyền nhiễm có thể gây mất mạng sau 48 giờ

Hà Nội ghi nhận ca bệnh truyền nhiễm có thể gây mất mạng sau 48 giờ

Nam thanh niên 24 tuổi mắc não mô cầu, chưa tiêm vaccine, nâng tổng số mắc trong năm tại Hà Nội lên 3 ca và có xu hướng tăng.

14 giờ trước Tư vấn sức khỏe

Bão Kalmaegi tàn phá Philippines: Ít nhất 46 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người phải sơ tán

Bão Kalmaegi tàn phá Philippines: Ít nhất 46 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người phải sơ tán

Giới chức Philippines xác nhận ít nhất 46 người đã thiệt mạng sau khi bão Kalmaegi.

14 giờ trước Đời sống

Miss Universe hỗn loạn chưa từng thấy

Miss Universe hỗn loạn chưa từng thấy

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 trở thành mùa giải tệ nhất trong lịch sử khi khán giả được chứng kiến loạt cảnh đấu đá nội bộ, ồn ào, kém chuyên nghiệp.

14 giờ trước Showbiz

MU chấp nhận mất trắng Sancho

MU chấp nhận mất trắng Sancho

Từng được kỳ vọng là ngòi nổ đẳng cấp thế giới khi gia nhập MU từ Dortmund với giá 73 triệu bảng năm 2021, hiện tương lai của Jadon Sancho ở Old Trafford gần như khép lại.

14 giờ trước Bên lề

Bão Kalmaegi có khả năng mạnh thêm

Bão Kalmaegi có khả năng mạnh thêm

Ngày 5/11, bão Kalmaegi đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông và tiếp tục mạnh lên, gây thời tiết nguy hiểm trên biển và đất liền.

14 giờ trước Đời sống