Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Bão Kalmaegi có khả năng mạnh thêm

10:31 05/11/2025
Ngày 5/11, bão Kalmaegi đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông và tiếp tục mạnh lên, gây thời tiết nguy hiểm trên biển và đất liền.

Hồi 4h sáng 5/11, tâm bão dự kiến ở khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 560 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16. Dự báo bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ và có khả năng mạnh thêm.

Bao so 13 Bao Kalmaegi anh 1

Vị trí và đường đi của bão số 13. Ảnh: thoitietvietnam.

Đến 4h ngày 6/11, vị trí tâm bão dự kiến ở khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 550 km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh nhất cấp 14, giật cấp 17. Đến sáng 7/11, tâm bão sẽ ở khu vực đất liền từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, cường độ giảm xuống cấp 9-10, giật cấp 12.

Trên Biển Đông, vùng gió mạnh cấp 8-11, khu vực gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17; sóng cao 8-10 m, biển động dữ dội. Từ gần sáng 6/11, vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 8-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17; nước dâng do bão cao 0,3-0,6 m, sóng lớn 6-8 m.

Trên đất liền, từ chiều tối 6/11, ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15. Mưa rất to dự kiến xảy ra trong hai ngày 6-7/11: Khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk, lượng mưa phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 600 mm; từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng 150-300 mm, có nơi trên 450 mm. Từ 8/11, mưa giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, hoàn lưu bão Kalmaegi rộng, có thể gây dông, lốc, gió giật mạnh trước và trong khi bão đổ bộ. Các địa phương từ Quảng Trị đến Đắk Lắk cần khẩn trương rà soát, di dời dân khỏi khu vực ven biển, vùng trũng thấp, sẵn sàng ứng phó nguy cơ ngập úng, sạt lở, lũ quét và đảm bảo an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên biển.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió bắc đến đông bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-25 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Dự báo đường đi của bão Kalmaegi Không khí lạnh suy yếu trong khi độ ẩm, nhiệt độ bề mặt biển, độ đứt gió đang thuận lợi khiến bão Kalmaegi có thể đạt cấp 14 khi vào vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa.
Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/bao-kalmaegi-co-kha-nang-manh-them-post1597480.html
Bí quyết dành người mất ngủ kinh niên - Không cần thuốc
Tài trợ
Mất ngủ nhiều ngày liên tục làm sao để khắc phục?
Tài trợ
Botania khẳng định vị thế thương hiệu châu Á 2023
Tài trợ
Cùng chủ đề
Bão số 13 Kalmaegi giật cấp 16 đổ bộ, 1 tỉnh huy động ô tô, xe thiết giáp khẩn cấp ứng phó Đời sống
Bão số 13 Kalmaegi giật cấp 16 đổ bộ, 1 tỉnh huy động ô tô, xe thiết giáp khẩn cấp ứng phó

Từ ngày 6–7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện mưa rất to, lượng...

Bão Kalmaegi tàn phá Philippines: Ít nhất 46 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người phải sơ tán Đời sống
Bão Kalmaegi tàn phá Philippines: Ít nhất 46 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người phải sơ tán

Giới chức Philippines xác nhận ít nhất 46 người đã thiệt mạng sau khi bão Kalmaegi.

Giá vàng thế giới lao dốc Đời sống
Giá vàng thế giới lao dốc

Giá vàng giảm sâu khi đồng USD lên mức cao nhất trong 3 tháng, giới đầu tư chờ đợi dữ...

Xe đạp và ô tô xảy ra va chạm, dân tình tranh luận lỗi thuộc về ai? Đời sống
Xe đạp và ô tô xảy ra va chạm, dân tình tranh luận lỗi thuộc về ai?

Mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại tình huống va chạm giao thông bất ngờ giữa một chiếc...

Thông tin mới về mưa lũ miền Trung; miền Bắc hôm nay đỉnh điểm mưa rét Đời sống
Thông tin mới về mưa lũ miền Trung; miền Bắc hôm nay đỉnh điểm mưa rét

Hôm nay (4/11), mưa chủ yếu tập trung ở Hà Tĩnh – Quảng Trị, từ ngày mai mưa giảm. Trong...

Bão Kalmaegi tăng cấp, tiếp tục hướng về khu vực giữa Biển Đông Đời sống
Bão Kalmaegi tăng cấp, tiếp tục hướng về khu vực giữa Biển Đông

Dự báo, đến 1h ngày 5/11, bão trên khu vực phía Tây miền Trung Philippines với sức gió mạnh cấp...

Mới cập nhật
Mỹ nhân bị 200 đoàn phim từ chối vì nặng 80kg, thành công lớn nhất cuộc đời là cưới được nam thần đẹp nhất showbiz

Mỹ nhân bị 200 đoàn phim từ chối vì nặng 80kg, thành công lớn nhất cuộc đời là cưới được nam thần đẹp nhất showbiz

Nhan sắc xuống cấp, nữ diễn viên liên tục bị các đoàn phim từ chối.

9 giờ trước Hậu trường

Bão số 13 Kalmaegi giật cấp 16 đổ bộ, 1 tỉnh huy động ô tô, xe thiết giáp khẩn cấp ứng phó

Bão số 13 Kalmaegi giật cấp 16 đổ bộ, 1 tỉnh huy động ô tô, xe thiết giáp khẩn cấp ứng phó

Từ ngày 6–7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện mưa rất to, lượng phổ biến 200–400 mm/đợt, có nơi trên 600 mm.

9 giờ trước Đời sống

Có một 'Messi mới' ở Champions League

Có một 'Messi mới' ở Champions League

Không phải Xavi Simons. Không phải Randal Kolo Muani. Đêm Champions League ấy, người khiến cả Tottenham Hotspur Stadium nổ tung lại là một trung vệ: Micky van de Ven.

10 giờ trước Bóng đá

Ông Nawat trả giá

Ông Nawat trả giá

Chủ tịch Miss Universe tuyên bố sẽ hạn chế sự tham gia của ông Nawat tại Miss Universe 2025, sau những hành động được cho là lạm quyền, thiếu tôn trọng dàn thí sinh.

10 giờ trước Showbiz

Phim 16+ ‘Bịt mắt bắt nai’ - thảm họa điện ảnh Việt

Phim 16+ ‘Bịt mắt bắt nai’ - thảm họa điện ảnh Việt

Bộ phim 16+ của đạo diễn Hoàng Thơ gây ức chế vì kịch bản ngớ ngẩn, phi lý, trong khi thông điệp tỏ ra lệch lạc.

10 giờ trước Phim

Điều Trị Viêm Da Cơ Địa Bằng Thuốc Nam: Hướng Đi Lành Tính, Hiệu Quả Và Bền Vững

Điều Trị Viêm Da Cơ Địa Bằng Thuốc Nam: Hướng Đi Lành Tính, Hiệu Quả Và Bền Vững

Viêm da cơ địa là căn bệnh da liễu mãn tính, dễ tái phát, gây ngứa ngáy và ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. Nhiều người bệnh hiện nay có xu hướng tìm về thuốc Nam, giải pháp điều trị an toàn, bền vững, giúp phục hồi làn da từ bên trong. Trong số đó, Phòng khám Đông y Bảo Thanh Đường được xem là địa chỉ tin cậy, nơi lưu giữ tinh hoa y học cổ truyền trong điều trị các bệnh da liễu.

10 giờ trước Bệnh thường gặp

Hà Nội ghi nhận ca bệnh truyền nhiễm có thể gây mất mạng sau 48 giờ

Hà Nội ghi nhận ca bệnh truyền nhiễm có thể gây mất mạng sau 48 giờ

Nam thanh niên 24 tuổi mắc não mô cầu, chưa tiêm vaccine, nâng tổng số mắc trong năm tại Hà Nội lên 3 ca và có xu hướng tăng.

14 giờ trước Tư vấn sức khỏe

Bão Kalmaegi tàn phá Philippines: Ít nhất 46 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người phải sơ tán

Bão Kalmaegi tàn phá Philippines: Ít nhất 46 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người phải sơ tán

Giới chức Philippines xác nhận ít nhất 46 người đã thiệt mạng sau khi bão Kalmaegi.

14 giờ trước Đời sống

Miss Universe hỗn loạn chưa từng thấy

Miss Universe hỗn loạn chưa từng thấy

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 trở thành mùa giải tệ nhất trong lịch sử khi khán giả được chứng kiến loạt cảnh đấu đá nội bộ, ồn ào, kém chuyên nghiệp.

14 giờ trước Showbiz

MU chấp nhận mất trắng Sancho

MU chấp nhận mất trắng Sancho

Từng được kỳ vọng là ngòi nổ đẳng cấp thế giới khi gia nhập MU từ Dortmund với giá 73 triệu bảng năm 2021, hiện tương lai của Jadon Sancho ở Old Trafford gần như khép lại.

14 giờ trước Bên lề