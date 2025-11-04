Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quyết định của Hiền Thục đã thay đổi cuộc đời Phương Mỹ Chi

10:19 04/11/2025
Phương Mỹ Chi là một trong những ca sĩ trẻ thành công nhất ở hiện tại.

Sau hơn một thập kỷ kể từ khi bước ra từ “Giọng hát Việt nhí”, Phương Mỹ Chi đang chứng minh rằng cô không chỉ là một hiện tượng của truyền hình thực tế, mà là một giọng ca có sức bền và tầm ảnh hưởng đáng kể trong nền âm nhạc Việt Nam đương đại. Giữa thế hệ nghệ sĩ trẻ liên tục thay đổi, cô gái từng được gọi là “cô bé dân ca” năm nào nay đã trở thành một trong số ít ca sĩ Gen Z giữ được vị thế ổn định, đồng thời mở rộng dấu ấn của mình ra ngoài biên giới quốc gia.

Đã đến lúc Phương Mỹ Chi dừng lại Ảnh 3

Thành công hôm nay của Phương Mỹ Chi không đến từ may mắn, mà là kết quả của một quá trình rèn luyện nghiêm túc, kiên định và thông minh trong việc lựa chọn hướng đi. Ở độ tuổi mà nhiều bạn đồng trang lứa vẫn loay hoay tìm bản sắc nghệ thuật, Phương Mỹ Chi lại biết cách biến dân ca, dòng nhạc vốn được xem là “khó nghe” với giới trẻ trở thành điểm nhấn đặc trưng giúp cô tỏa sáng. Cô giữ được tinh thần mộc mạc, chân thành trong giọng hát nhưng không ngần ngại làm mới bản thân qua những thử nghiệm về phối khí, cách xử lý và Phong cách biểu diễn hiện đại hơn.

Phương Mỹ Chi đã bị 'hạ gục' Ảnh 6

Nhìn lại chặng đường của Phương Mỹ Chi, khán giả không khỏi nhớ đến người thầy đầu tiên của cô là ca sĩ Hiền Thục. Trong mùa đầu tiên của Giọng hát Việt nhí, Hiền Thục không chỉ là huấn luyện viên, mà còn là người đồng hành, dìu dắt, khơi dậy tình yêu âm nhạc trong cô bé 10 tuổi năm ấy. Dù Phương Mỹ Chi chỉ dừng lại ở ngôi vị á quân, nhưng chính sự tin tưởng và quyết định đầu tư của Hiền Thục đã trở thành nền tảng để cô vững bước trong sự nghiệp sau này. Có thể nói, giữa những lứa thí sinh tài năng từng bước ra từ chương trình, Phương Mỹ Chi là một trong số ít người thực sự “trưởng thành” cả về kỹ thuật lẫn tư duy nghệ thuật.

Quyết định của Hiền Thục đã thay đổi cuộc đời Phương Mỹ Chi Ảnh 3

Điều đáng nói là Phương Mỹ Chi không dừng lại ở danh xưng “ca sĩ dân ca nhí”. Cô biết cách làm mới hình ảnh, mở rộng biên độ nghệ thuật bằng việc kết hợp dân ca với pop, R&B, thậm chí là rap, những thể loại tưởng chừng đối lập nhưng lại được cô hòa trộn đầy khéo léo. Điều này không chỉ giúp cô chạm gần hơn đến khán giả trẻ mà còn giữ cho âm nhạc truyền thống một sức sống mới trong đời sống đương đại.

Đặc biệt, việc đại diện Việt Nam tham dự đấu trường âm nhạc quốc tế Sing! Asia cho thấy Phương Mỹ Chi đã bước sang một giai đoạn mới, giai đoạn hội nhập và khẳng định bản sắc Việt trên sân khấu toàn cầu. Ở đó, cô không chỉ mang đến giọng hát mà còn mang theo tinh thần văn hóa Việt Nam, dung dị nhưng bền bỉ, truyền thống mà không lỗi thời.

Nhìn từ góc độ phát triển nghệ sĩ, Phương Mỹ Chi là ví dụ tiêu biểu cho thế hệ trẻ dám bước ra khỏi vùng an toàn. Cô không ngại thử thách, dám va chạm để tìm ra hướng đi riêng. Mỗi sản phẩm âm nhạc của cô, dù giữ chất truyền thống hay pha trộn yếu tố hiện đại, đều cho thấy một tư duy nghệ thuật rõ ràng: tôn trọng cội nguồn nhưng không ngừng sáng tạo.

Phương Mỹ Chi đã bị 'hạ gục' Ảnh 5

Hành trình hơn 10 năm ca hát của Phương Mỹ Chi là một lát cắt thú vị trong bức tranh Vpop đương đại, nơi sự bền bỉ và bản lĩnh nghệ thuật đang dần thay thế cho danh tiếng ngắn hạn. Cô không chọn con đường “ồn ào” để được chú ý, mà chọn cách chậm rãi khẳng định mình qua từng dự án chỉn chu. Chính điều đó giúp Phương Mỹ Chi trở thành một hình mẫu mới của nghệ sĩ Gen Z: biết kế thừa, biết đổi mới và biết lan tỏa giá trị Việt trong dòng chảy toàn cầu.

Phương Mỹ Chi vượt mặt Sơn Tùng lần 2 Ảnh 4

Từ “cô bé dân ca” đến một nghệ sĩ trưởng thành, Phương Mỹ Chi đã đi qua hành trình dài với không ít thăng trầm. Nhưng hơn hết, cô đã chứng minh rằng tài năng nếu được nuôi dưỡng bằng đam mê, sự kiên định và lòng tôn trọng nghệ thuật thì thời gian sẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho giá trị thật. Và có lẽ, chặng đường phía trước của Phương Mỹ Chi sẽ còn dài, bởi cô không chỉ đang hát mà còn đang viết tiếp câu chuyện đẹp về sức sống bền bỉ của âm nhạc Việt.

