Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Hòa Minzy: Tôi đang ngủ anh Đan Trường nhắn tin hỏi "em ơi số tài khoản bao nhiêu? Bao nhiêu tiền?"

17:04 03/11/2025
"Sau khi anh Đan Trường nghe, anh đã chuyển tiền liền", Hòa Minzy chia sẻ.

Xuất hiện trong liveshow của ca sĩ Đan Trường mới đây với vai trò khách mời đặc biệt, Hòa Minzy gây chú ý khi phải ngồi suốt buổi biểu diễn do bị đau chân. Nữ ca sĩ vẫn cố gắng có mặt để cùng đàn anh thể hiện ca khúc Mộng tình si – một bản nhạc cô "om" suốt 4 năm qua mới có cơ hội ra mắt.

Trên sân khấu, Hòa Minzy chia sẻ đầy chân thành về tình trạng sức khỏe và lý do phải ngồi một chỗ khi biểu diễn. Được biết, cô vừa gặp sự cố nên không thể đi lại thậm chí còn phải ngồi xe lăn.

image1 Hòa Minzy và Đan Trường.

"Thực sự là tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày từ lúc ra sân khấu đến lúc chuẩn bị bước vào mình vẫn cứ ngồi yên như này, không đứng lên chào mọi người. Thật sự là nó cũng hơi kỳ kỳ nhưng rất mong mọi người thông cảm và cũng hy vọng mọi người cũng nghĩ đây là một sự cố gắng rất lớn của tôi.

Tôi đã nghĩ rằng, mình khó có thể có mặt trong ngày hôm nay. Tại vì bác sĩ có nói với tôi là phải hạn chế đi lại cũng như là không được di chuyển nhiều. Sau khi, tôi báo cho bên anh Trường thì mọi người đã quyết định tôi không phải di chuyển, không phải đứng lâu mà cứ ngồi yên một chỗ, mọi người sẽ đẩy tôi ra và sẽ đẩy tôi vào nên ngày hôm nay tôi vẫn có mặt ở đây".

Nữ ca sĩ sinh năm 1995 cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho các đàn anh, đàn chị trong nghề – những người đã ảnh hưởng đến cô từ thuở nhỏ:

"Với các anh chị như chị Cẩm Ly, anh Đan Trường, anh Lam Trường hay ngày xưa là anh Vân Quang Long... tôi hay xem ở các CD và hát karaoke là từ nhỏ luôn. Đến bây giờ tôi cũng tròn ba mươi đấy ạ thế nên khi sự nghiệp của anh Đan Trường bắt đầu thì cũng là lúc tôi đẻ ra mọi người ạ — một hành trình rất là lâu nhưng mà vô cùng bền vững".

cdn ivtcnewsvn upload 2025 02 05 2 16240453

Hòa Minzy cũng tiết lộ câu chuyện Hậu trường thú vị khi chính cô là người chủ động gửi ca khúc "Mộng tình si" cho Đan Trường và giọng ca "Kiếp ve sầu" đã chuyển tiền cực nhanh khiến cô không khỏi bật cười:

"Thật ra khi anh Đan Trường nhắn tin cho em thì em đã đồng ý và em nói rằng là "anh Trường ơi thế bây giờ anh em mình hát bài gì? Em có một cái demo là bài Mộng tình si...". Sau đó, tôi là người gửi cho anh Trường ca khúc này và bảo: "Anh Trường ơi, anh em mình cùng nhau hát bài hát này nhé". 

Và sau khi anh Trường nghe, anh đã chuyển tiền liền. Tôi đang ngủ anh Đan Trường cứ nhắn tin: "Em ơi số tài khoản bao nhiêu? Bao nhiêu tiền?" rồi tôi thấy rèn rẹt rất nhanh (cười). Bài này tôi cũng om khoảng 4 năm rồi nhưng chưa ra mắt được, rất có lỗi với nhạc sĩ nhưng cuối cùng thì anh Trường đã tạo cho nó một cơ hội được ra mắt với mọi người".

Mặc dù sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn, Hòa Minzy vẫn xuất hiện rạng rỡ, mang đến không khí tươi vui cho liveshow. Sự duyên dáng, hài hước cùng tấm lòng chân thành của cô khiến khán giả càng thêm yêu mến nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh.

Li La

