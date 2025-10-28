Tiểu thư Samsung bị tố dựa hơi gia thế khủng, đạo diễn show đình đám phải lên tiếng giải thích

Tiểu thư tài phiệt Annie Moon gây tranh cãi khi được chọn dẫn chương trình show âm nhạc đình đám đêm giao thừa. Netizen chia làm hai phe: Annie được chọn vì thực lực hay vì cái tên Samsung đứng sau?

Sự kiện âm nhạc cuối năm đình đám MBC Gayo Daejejeon 2025 đang trở thành tâm điểm chú ý của K-pop khi ban tổ chức công bố cái tên sẽ đảm nhận vị trí MC nữ năm nay là Annie Moon - thành viên nhóm nhạc tân binh ALLDAY PROJECT. Điều đáng nói, Annie chỉ mới debut được vỏn vẹn 6 tháng đã được “chọn mặt gửi vàng” dẫn dắt chương trình, thay thế đàn chị Yoona (SNSD) - người đã giữ vai trò MC biểu tượng của chương trình suốt 10 năm liền. Quyết định này lập tức thổi bùng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội Hàn Quốc lẫn quốc tế.

Tân binh khủng long Annie Moon

Annie Moon đang bị dư luận chất vấn vì cho rằng cô quá non kinh nghiệm để đảm nhận vị trí quan trọng tại một lễ hội âm nhạc tầm cỡ, nhất là khi năm nay đánh dấu kỷ niệm 20 năm MBC Gayo Daejejeon. Với ý nghĩa đặc biệt này, khán giả kỳ vọng ban tổ chức sẽ chọn một gương mặt đủ tầm ảnh hưởng, có kinh nghiệm sân khấu lẫn ảnh hưởng truyền thông. Thay vào đó, một tân binh chỉ vừa chân ướt chân ráo vào K-pop đã được trao cơ hội vàng, khiến netizen Hàn đồng loạt dấy lên nghi vấn: “Annie có thật sự được chọn vì thực lực hay vì gia thế tài phiệt đứng sau?”

Annie Moon đừng trước làn sóng chỉ trích vì thân phận trâm anh thế phiệt

Trước làn sóng chỉ trích ngày càng căng thẳng, PD Jang Woo Sung, đạo diễn của chương trình, đã phải lên tiếng làm rõ. Ông khẳng định ban tổ chức không thiên vị và việc chọn Annie là “sự lựa chọn dễ hiểu trong thời đại mới của K-pop”.

Theo lời PD Jang, Annie là gương mặt hiếm hoi vừa sở hữu thần thái làm chủ sân khấu, vừa đại diện cho một lớp idol trẻ đang mang làn gió mới cho K-pop. Ông nhấn mạnh: “Năm nay K-pop đang thu hút sự quan tâm toàn cầu. Chúng tôi cần một gương mặt mới chứ không phải cái tên an toàn. Annie đã chứng minh bản thân chỉ trong 6 tháng debut và cô ấy xứng đáng với vai trò này”.

Bất chấp lời giải thích của đạo diễn, tranh cãi vẫn khó hạ nhiệt khi truyền thông một lần nữa khơi lại thân thế không phải dạng vừa của Annie Moon.

Cô xuất thân từ dòng tộc tài phiệt đình đám xứ Hàn, là chắt gái của cố chủ tịch Samsung Lee Byung Chul và là cháu ngoại trực hệ của chủ tịch tập đoàn bán lẻ Shinsegae - bà Chung Yoo Kyung. Cha của Annie từng là Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, còn mẹ là nữ tỉ phú quyền lực trong giới kinh doanh. Chính vì vậy, ngay từ khi còn là thực tập sinh, Annie đã bị gắn mác “idol tài phiệt”, thậm chí có tin đồn cô debut chỉ là thú vui của giới siêu giàu.

Tuy nhiên, câu chuyện phía sau của Annie hoàn toàn không màu hồng như nhiều người nghĩ. Trong Phim tài liệu giới thiệu trước khi debut, Annie từng tiết lộ gia đình phản đối dữ dội khi cô theo đuổi âm nhạc. Bị gia đình đánh giá “Làm idol là chuyện vớ vẩn”, Annie đã phải thỏa thuận với mẹ rằng chỉ khi cô đỗ Đại học Columbia (Mỹ) - top đại học Ivy League - thì mới được phép theo đuổi ước mơ idol. Và cô đã làm được. Quyết định debut với All Day Project không phải sự ưu ái từ gia thế, mà là lựa chọn đầy thách thức của chính Annie khi cô chọn bước đi ngược lại kỳ vọng gia tộc.

Dù được đạo diễn chương trình bảo vệ, hành trình của Annie Moon tại K-pop rõ ràng không hề dễ dàng. Vai trò MC tại MBC Gayo Daejejeon có thể trở thành bàn đạp lớn đưa cô lên đỉnh danh tiếng, nhưng cũng có thể biến thành vết gạch đỏ trong sự nghiệp nếu Annie không chứng minh được năng lực. Khán giả hiện đang chia thành hai phe: một bên chỉ trích, bên còn lại mong Annie có cơ hội thể hiện bản thân và thoát khỏi cái bóng “rich kid Samsung”.

Fan K-pop đang mong chờ màn thể hiện của Annie tại sân khấu MBC Gayo Daejejeon năm nay

Liệu Annie Moon có đủ thực lực để vượt qua áp lực dư luận, bước lên sân khấu cuối năm với tư cách MC và khiến khán giả phải thay đổi góc nhìn? Tất cả sẽ được trả lời vào đêm phát sóng MBC Gayo Daejejeon 2025 trực tiếp 31/12.