Park Bom tuyên chiến YG Entertainment vì đã tham ô, lừa đảo số tiền hàng trăm tỷ không đếm xuể

Động thái bất ngờ của Park Bom gây chấn động giới showbiz.

Tối 22/10, làng Giải trí Hàn Quốc chấn động khi Park Bom - cựu thành viên nhóm 2NE1 bất ngờ đăng tải đơn kiện Yang Hyun Suk, nhà sáng lập kiêm nhà sản xuất quyền lực của YG Entertainment. Nữ ca sĩ cáo buộc Yang Hyun Suk đã lừa đảo và biển thủ lợi nhuận mà cô đáng ra phải được nhận trong suốt nhiều năm hoạt động.

Park Bom đăng đơn kiện trên trang cá nhân, tuy nhiên sau đó bài đăng nhanh chóng được xoá đi.

Trên trang Instagram cá nhân, Park Bom công khai hình ảnh lá đơn cùng dòng chú thích: "Người dân và cộng đồng mạng hãy điều tra kỹ lưỡng những gì YG đã làm với Park Bom". Trong tài liệu, cô khẳng định Yang Hyun Suk đã không thanh toán các khoản thu nhập từ việc phát hành nhạc, biểu diễn, quảng cáo và tham gia chương trình truyền hình, khiến bản thân chịu tổn thất nghiêm trọng cả về kinh tế lẫn tinh thần.

Đáng chú ý, trong đơn còn liệt kê loạt bằng chứng gồm hợp đồng, sao kê ngân hàng, hồ sơ biểu diễn và thư từ điện tử, cho thấy Park Bom đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đâm đơn kiện. Cô yêu cầu mở cuộc điều tra toàn diện và xử lý hình sự nếu phát hiện sai phạm.

Park Bom đăng tải đơn kiện Yang Hyun Suk, nhà sáng lập kiêm nhà sản xuất quyền lực của YG Entertainment.

Tuy nhiên, không lâu sau khi đăng tải, bài viết của Park Bom bất ngờ bị xóa, để lại dòng thông báo "Trang này không khả dụng". Hành động chóng vánh khiến dư luận xôn xao, nhiều người cho rằng nữ ca sĩ có thể bị tác động bởi phía công ty hoặc đang trong trạng thái tâm lý bất ổn.

Theo bản gốc của đơn kiện, con số bồi thường mà Park Bom đề cập lên tới hơn 100.203.004.060.070.010.00034 won, tương đương khoảng 118.000 tỷ đồng, mức tiền không tưởng này khiến nhiều người cho rằng đây là lỗi đánh máy hoặc hành động bốc đồng trong cơn phẫn nộ. Dù vậy, động thái "tuyên chiến" với YG Entertainment - nơi từng là ngôi nhà gắn bó hơn một thập kỷ vẫn khiến công chúng choáng váng.

Phía YG Entertainment và đại diện Park Bom hiện chưa lên tiếng. Một số khán giả cho rằng đây có thể chỉ là hiểu lầm hoặc chiêu gây chú ý, trong khi nhiều fan lại tỏ ra lo lắng cho tình trạng sức khỏe và tinh thần của nữ ca sĩ 41 tuổi, người từng thừa nhận mắc hội chứng rối loạn chú ý (ADD) và gặp nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Park Bom ra mắt cùng 2NE1 năm 2009, nổi tiếng với giọng hát nội lực qua các bản hit You And I, Don’t Cry. Sau khi nhóm tan rã, cô hoạt động solo nhưng không duy trì được phong độ vì bệnh tật và ồn ào đời tư. Năm ngoái, Park Bom cùng 2NE1 tái hợp trong chuyến lưu diễn châu Á, song từ tháng 8 năm nay cô đã tạm ngừng hoạt động để điều trị sức khỏe.

Nữ ca sĩ Park Bom 41 tuổi và gặp nhiều vấn đề về sức khoẻ.

Dù chưa rõ thực hư, việc Park Bom trực tiếp công khai đơn kiện bố đẻ 2NE1 vẫn được xem là động thái chưa từng có trong giới K-pop, mở ra nhiều tranh luận về quyền lợi nghệ sĩ trong các công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc.