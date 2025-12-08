Vì sao các kênh truyền hình giải trí vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ tại Việt Nam?

Dù thị trường giải trí hiện nay tràn ngập nền tảng số và mạng xã hội, truyền hình truyền thống vẫn giữ vị trí quan trọng trong đời sống của nhiều gia đình Việt. Những chương trình giải trí, phim truyện và gameshow vẫn thu hút hàng triệu lượt xem mỗi ngày, đặc biệt trên các kênh lớn như VTV3 hay HTV2. Điều này cho thấy truyền hình vẫn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, không chỉ nhờ nội dung đa dạng mà còn nhờ sự ổn định, độ tin cậy và chất lượng sản xuất ngày càng được nâng cấp.

1. Thói quen xem truyền hình của gia đình Việt vẫn rất bền vững

Mỗi buổi tối, hình ảnh gia đình quây quần trước màn hình TV gần như trở thành văn hóa trong nhiều năm qua. Truyền hình mang lại cảm giác kết nối mà các hình thức Giải trí cá nhân khó tái hiện. Cha mẹ xem thời sự, ông bà theo dõi cải lương hoặc chương trình văn hóa, còn giới trẻ lại hào hứng với Phim, gameshow hoặc Thể thao.

Đặc biệt, những kênh có Phong cách giải trí trẻ trung như VTV3 luôn tạo sức hút lớn nhờ format mới mẻ, bối cảnh hiện đại, MC năng động và sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Không ít khán giả chọn xem chương trình qua nền tảng trực tuyến, nhất là các trận thể thao, khi truy cập nhanh qua trực tiếp VTV3 để không bỏ lỡ thời điểm quan trọng của chương trình đang phát.

2. Gameshow: “gia vị” độc đáo tạo nên sức sống của truyền hình

Gameshow là mảng nội dung có tốc độ đổi mới nhanh nhất trên truyền hình Việt. Từ các chương trình âm nhạc, trí tuệ đến các show giải trí mang tính tương tác cao, gameshow luôn tạo nên bầu không khí vui tươi và năng lượng tích cực cho khán giả.

Điểm khiến gameshow vẫn giữ sức hút là khả năng kết nối người xem. Khán giả không chỉ theo dõi mà còn thích đoán đáp án, thử sức cùng thí sinh và đôi khi còn bàn luận, chia sẻ trên mạng xã hội. Nhịp điệu nhanh, sân khấu đẹp, âm nhạc sống động tạo cảm giác phấn khích mà các nội dung thuần xem lại trên mạng chưa thể thay thế.

Ngoài ra, việc lên lịch cố định vào khung giờ tối giúp người xem dễ theo dõi hơn. Một số gameshow của HTV2 còn tạo dấu ấn đặc biệt nhờ format khác biệt. Khán giả khi tìm hiểu thời điểm phát sóng thường truy cập mục lịch phát sóng htv2 để xem giờ phát chuẩn nhất và sắp xếp thời gian theo dõi.

3. Phim truyền hình Việt đang “hồi sinh” mạnh mẽ

Phim truyền hình Việt Nam vài năm gần đây chứng kiến sự bứt phá cả về kịch bản, diễn xuất và chất lượng hình ảnh. Đề tài phong phú, cách kể chuyện linh hoạt và sự gia nhập của dàn diễn viên trẻ tiềm năng khiến phim Việt trở nên hấp dẫn hơn với nhiều lứa tuổi.

Sự thành công của loạt phim gia đình, đô thị, tâm lý xã hội hay hình sự cho thấy khán giả đang quay trở lại với phim truyền hình trong nước. Mỗi tập phim đều mang đến câu chuyện gần gũi, những vấn đề rất “đời”, khiến nhiều người cảm thấy như đang xem chính cuộc sống của mình phản chiếu trên màn ảnh.

Kịch bản sâu sắc, nhịp phim hiện đại và kỹ thuật quay mới giúp phim Việt tiệm cận chất lượng của nhiều thị trường quốc tế. Chính sự tiến bộ này tạo động lực để khán giả duy trì thói quen xem truyền hình thay vì chỉ xem phim trên nền tảng chiếu theo yêu cầu (VOD).

4. Chương trình thực tế đưa cảm xúc thật lên ngôi

Các chương trình thực tế hiện nay không chỉ dừng lại ở giải trí mà còn mang tính nhân văn sâu sắc. Những show về ẩm thực, khám phá, hẹn hò, sinh tồn hay trải nghiệm nghề nghiệp mang tới góc nhìn phong phú về cuộc sống.

Khán giả yêu thích thể loại này bởi cảm xúc thật, tình huống bất ngờ và cách nhân vật trải nghiệm trong môi trường hoàn toàn mới. Không có kịch bản cố định, các chương trình thực tế tạo cảm giác chân thật và gần gũi. Đây cũng là thể loại giúp truyền hình cạnh tranh tốt với nội dung trên YouTube và TikTok, bởi tính sản xuất chuyên nghiệp và độ tin cậy cao.