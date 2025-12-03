Cuộc thi Sáng tạo UAV PV GAS Cup 2025: Thắp lửa sáng tạo cho thế hệ trẻ

Cuộc thi sáng tạo UAV Cup PV GAS 2025 không chỉ đề cao tinh thần yêu nước, sáng tạo và bản lĩnh công nghệ của thế hệ trẻ, mà còn khuyến khích sự đóng góp của UAV vào việc phát triển công nghiệp, đảm bảo an ninh - an toàn và hỗ trợ các tình huống khẩn cấp tại Việt Nam.

Sáng ngày 3/12, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc Cuộc thi Sáng tạo UAV Cup PV GAS 2025 với chủ đề “Vùng trời quê hương”, đánh dấu bước khởi đầu cho vòng thi đấu toàn quốc quy mô lớn, quy tụ 28 đội tuyển sinh viên xuất sắc từ các trường đại học, học viện trên toàn quốc.

Lễ khai mạc Cuộc thi Sáng tạo UAV Cup PV GAS 2025 với chủ đề “Vùng trời quê hương” chính thức diễn ra tại Hà Nội.

Cuộc thi Sáng tạo UAV Cup PV GAS 2025 do Viện Nghiên cứu Công nghệ Không gian và Dưới nước (ISUT) - Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp cùng Tổng Công ty Khí Việt Nam - PV GAS tổ chức, với mục tiêu thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo trong giới trẻ, nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV), đồng thời tìm kiếm những giải pháp công nghệ mang tính thực tiễn cao, phục vụ nông nghiệp thông minh, giám sát môi trường, logistics, cứu hộ - cứu nạn... phù hợp định hướng Công nghiệp 4.0 và phát triển bền vững.

PGS.TS Hán Trọng Thanh- Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ Không gian và Dưới nước (ISUT) - Đại học Bách khoa Hà Nội nhấn mạnh: “Tiềm năng ứng dụng của UAV không những ở Việt Nam mà trên thế giới là rất lớn. Và đặc biệt là với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thì chúng ta bây giờ đang rất thuận lợi để chúng ta có thể phát triển được, tạo cơ hội cho các nhà khoa học, cho các bạn sinh viên khoa kỹ thuật để phát triển UAV và đưa UAV vào ứng dụng trong cuộc sống. Hiện tại bây giờ chúng ta đã có những ứng dụng trong nông nghiệp. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ phát triển hơn nữa về các UAV trong vấn đề như là chắc địa số chẳng hạn. Chúng ta có những UAV trong việc vận chuyển hàng hóa. UAV có thể vận chuyển rất nhanh chóng. Bên cạnh bài toán về kinh tế thì chúng ta vẫn phải đảm bảo được yếu tố về an toàn kỹ thuật, an toàn cho người sử dụng, cho nhân dân”.

28 đội xuất sắc nhất tham gia thi đấu vòng bảng toàn quốc.

Với chủ đề “Vùng trời quê hương”, chương trình không chỉ đề cao tinh thần yêu nước, sáng tạo và bản lĩnh công nghệ của thế hệ trẻ mà còn khuyến khích sự đóng góp của UAV vào việc phát triển công nghiệp, đảm bảo an ninh - an toàn và hỗ trợ các tình huống khẩn cấp tại Việt Nam.

Cuộc thi năm nay thu hút hơn 100 hồ sơ đăng ký dự thi, sau hai vòng sơ loại hồ sơ và thẩm định kỹ thuật, Ban Tổ chức đã lựa chọn 28 đội xuất sắc nhất tham gia thi đấu vòng bảng toàn quốc. Các đội sẽ được chia thành 07 bảng, thi đấu đối kháng theo lượt trong 3 ngày (03 - 05/12/2025). 07 đội nhất bảng và 01 đội nhì bảng có thành tích cao nhất sẽ bước vào các vòng Tứ kết - Bán kết - Chung kết (06 - 07/12/2025) để xác định đội vô địch.

Em Nguyễn Văn Quý, thành viên đội thi Học viện Hàng không Việt Nam chia sẻ cảm xúc về cuộc thi.

Em Nguyễn Văn Quý - thành viên đội thi trường Học viện Hàng không Việt Nam chia sẻ: “Em cảm thấy rất vui khi tham dự cuộc thi, được gặp gỡ và giao lưu với các bạn ở nhiều trường khác nhau. Việc gặp gỡ, giao lưu như thế này thì cũng giúp chúng em nắm bắt được sự phát triển của công nghệ và có cơ hội để làm những sản phẩm có thể cạnh tranh được.”

Thông qua UAV CUP PV GAS 2025, Ban Tổ chức mong muốn xây dựng cầu nối bền vững giữa giới học thuật - doanh nghiệp - cộng đồng khoa học, tạo điều kiện để các ý tưởng sáng tạo được thử nghiệm, triển khai thực tế và phát triển thành các sản phẩm công nghệ có giá trị.