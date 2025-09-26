Điện thoại iPhone 17 256GB vs iPhone Air 256GB là dòng sản phẩm mới của Apple trong năm 2025, thu hút được sự quan tâm từ đông đảo người dùng.

Mặc dù vậy, một số người vẫn đang phân vân không biết nên mua iPhone Air hay iPhone 17. Hãy cùng khám phá thông tin so sánh dưới đây để biết dòng iPhone nào phù hợp nhé!

Ngày ra mắt của iPhone 17 256GB vs iPhone Air 256GB là khi nào?

iPhone 17 vs iPhone Air được ra mắt chính thức vào lúc 10 giờ ngày 9/9 tại California (khung giờ Mỹ), tức là khoảng 0h ngày 10/9/2025 (khung giờ Việt Nam). Trong sự kiện Apple Event, Apple cho ra mắt 4 dòng sản phẩm gồm iPhone 17, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro và iPhone Air.

Giá iPhone 17 và iPhone Air luôn nhận được sự quan tâm từ đông đảo người dùng bởi vì dòng điện thoại này thiết kế cuốn hút, chất lượng và hiệu năng vượt trội. Hiện các máy này đang được bán ra với nhiều ưu đãi đặc biệt dành cho người mua. Hãy cùng tìm hiểu những thông tin so sánh dưới đây để chọn được chiếc iPhone phù hợp.

So sánh iPhone 17 256GB vs iPhone Air 256GB có gì khác nhau?

iPhone 17 256GB vs iPhone Air 256GB là hai phiên bản thu hút được sự chú ý của người dùng nhờ vào nhiều đặc điểm nổi bật cùng các tính năng hấp dẫn. Dưới đây là một số điểm đáng chú ý trên hai bản iPhone này, giúp người dùng dễ dàng phân biệt và lựa chọn:

So sánh thiết kế

iPhone 17 256GB vẫn giữ nguyên thiết kế truyền thống với hai cụm camera đặt dọc mang lại kiểu dáng nhỏ gọn, vừa vặn. Ngoài ra, iPhone còn được cải tiến bởi thiết kế khung nhôm chắc chắn, màn hình 6.3 inch trong tầm tay, trọng lượng nhẹ, chỉ 177 gram. Với 5 tuỳ chọn màu sắc gồm Tím Oải Hương, Đen, Trắng, Xanh Lá Xô Thơm, Xanh Lam Khói ấn tượng.

iPhone Air 256GB được đánh giá là dòng iPhone mỏng nhất từ trước đến nay nhờ vào kích thước 5,6 mm, trọng lượng 165 g. Phần vỏ máy được làm từ titan cấp 5, có thêm Ceramic Shield 2 ở mặt trước, đảm bảo độ bền bỉ và khả năng chống trầy tốt. Với 4 tuỳ chọn màu sắc gồm Trắng Mây, Vàng Nhạt, Xanh Da Trời và Đen Không Gian đầy tinh tế đầy cuốn hút.

So sánh hiệu năng

Hiệu năng của iPhone 17 256GB vs iPhone Air 256GB đều được đánh giá cao nhờ cấu hình mạnh mẽ, tích hợp Apple Intelligence tiện lợi. Nếu iPhone 17 256GB được trang bị chip A19 có năng lượng dồi dào thì iPhone Air 256GB được trang bị chip A19 Pro siêu tiết kiệm điện.

Cả hai dòng máy đều được trang bị GPU 5 lõi thế hệ mới, tích hợp Neural Accelerator trong từng lõi. Nhờ đó, chúng góp phần đẩy nhanh khả năng tính toán cho các luồng công việc AI, hỗ trợ xử lý các mô hình ngôn ngữ phút tạp hiệu quả.

So sánh camera

iPhone 17 256GB vs iPhone Air 256GB có sự khác biệt nằm ở số lượng camera. Mặt sau iPhone 17 256GB được trang bị hệ thống camera kép gồm 1 camera chính 48MP và Camera Ultra Wide 48MP. Trong khi đó, mặt sau iPhone Air chỉ có 1 camera đơn 48MP được trang bị Công nghệ Fusion.