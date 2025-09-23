Việt Nam lần đầu đăng cai Giải 3 môn phối hợp cự ly toàn phần IRONMAN

Lần đầu tiên Việt Nam được chọn đăng cai Giải IRONMAN cự ly toàn phần, sự kiện sẽ diễn ra tại Đà Nẵng tháng 5/2026. Đây không chỉ là cuộc đua khắc nghiệt của những vận động viên “người thép”, mà còn là cơ hội để thành phố biển khẳng định tầm vóc trên bản đồ thể thao quốc tế.

Ngày 23/9, UBND TP Đà Nẵng phối hợp cùng Tập đoàn IRONMAN tổ chức họp báo công bố Giải ba môn phối hợp IRONMAN cự ly toàn phần, dự kiến diễn ra tại Đà Nẵng vào ngày 10/5/2026, với sự tham dự của hàng nghìn vận động viên quốc tế.

Buổi họp báo công bố thông tin sáng ngày 23-9.

IRONMAN Việt Nam 2026 sẽ được tổ chức song song với IRONMAN 70.3 Đà Nẵng, một giải đấu quen thuộc đã được duy trì kể từ năm 2015, với kỳ vọng góp phần lan tỏa phong trào 3 môn Thể thao phối hợp tại Việt Nam.

Theo công bố, đường đua IRONMAN toàn phần tại TP Đà Nẵng gồm ba nội dung: Bơi 3,8 km tại Công viên Biển Đông; đạp xe 180 km qua cung đường ven biển Võ Nguyên Giáp, cầu Thuận Phước và những cánh đồng ngoại ô; chạy bộ 42,2 km dọc bờ biển Mỹ Khê với đích đến tại Công viên Biển Đông.

Ông Jeff Edwards, Giám đốc điều hành khu vực châu Á của IRONMAN Group, cho biết: "Đà Nẵng là điểm đến tuyệt vời cho IRONMAN 70.3 trong suốt 10 năm qua, vì thế, việc lần đầu tổ chức IRONMAN toàn phần tại Việt Nam là bước tiến quan trọng, mang đến cơ hội trải nghiệm cho cả VĐV quốc tế lẫn cộng đồng địa phương".

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi họp báo.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, khẳng định việc đăng cai IRONMAN toàn phần 2026 là minh chứng cho năng lực tổ chức sự kiện tầm cỡ thế giới của thành phố thủ phủ miền Trung này.

"Đà Nẵng sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở hạ tầng, nguồn lực và phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để bảo đảm thành công của sự kiện, qua đó quảng bá Đà Nẵng như một điểm đến năng động, hiện đại và giàu sức hút", bà Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng, cho rằng sự kiện này không chỉ nâng tầm hình ảnh TP.Đà Nẵng mà còn tạo động lực phát triển hệ sinh thái thể thao sức bền bền vững, mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng và ngành Du lịch địa phương.

Ông Trịnh Bằng, đại diện Sunrise Events Vietnam (đơn vị đồng tổ chức), nhấn mạnh: "Từ khi đưa IRONMAN 70.3 về Việt Nam năm 2015, chúng tôi đã tin tưởng đất nước có đủ điều kiện để đăng cai một giải IRONMAN toàn phần. Sau 1 thập kỷ, cộng đồng VĐV ngày càng lớn mạnh, hạ tầng thể thao được chuẩn hóa và giờ đây Việt Nam đã sẵn sàng bước vào sân chơi đẳng cấp thế giới".

Lễ công bố giải IRONMAN cự ly toàn phần đầu tiên tại Việt Nam tháng 5-2026.

Cổng đăng ký chính thức IRONMAN Việt Nam 2026 sẽ mở từ ngày 25-9-2025 tại địa chỉ https://www.ironman.com/races/im-vietnam. Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện không chỉ thu hút hàng nghìn VĐV và người hâm mộ quốc tế, mà còn mang lại cú hích lớn cho ngành thể thao, du lịch và hình ảnh quốc gia.

IRONMAN GROUP

IRONMAN chuyên tổ chức các sự kiện quốc tế bao gồm những phiên bản ba môn phối hợp IRONMAN®, IRONMAN® 70.3®, 5150™, Rock n’Roll Marathon, Iron Girl®, IRONKIDS®, chuỗi cuộc đua ba môn phối hợp quốc tế Union World, giải đua xe đạp bao gồm UCI Velothon Majors Series, cuộc đua xe đạp leo núi Absa Cape Epic, các cuộc đua Marathon đẳng cấp Standard Chartered Singapore, Abbott Marathon Majors và những cuộc đua thể thao đa môn phối hợp. Các sự kiện IRONMAN tạo ra cho hơn một triệu người tham gia hằng năm có những môn thể thao sức bền thông qua những ưu đãi lớn của công ty. Biểu tượng IRONMAN ® gồm chuỗi các sự kiện trong lĩnh vực thể thao lớn nhất trên thế giới. Kể từ lần khởi đầu thương hiệu IRONMAN® vào năm 1978, các vận động viên đã chứng minh rằng: ANYTHING IS POSSIBLE® khi chạm vạch đích tại giải đua thách thức sức bền lớn nhất trên thế giới. Bắt đầu từ một cuộc đua nhỏ lẻ, IRONMAN đã phát triển trở thành một thương hiệu toàn cầu với hơn 200 sự kiện tại 50 quốc gia. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cậpwww.ironman.com/about-ironman-group

SUNRISE EVENT VIỆT NAM

Sunrise Events Việt Nam (SEV) được thành lập vào năm 2015 và là đơn vị được cấp phép độc quyền của World Triathlon Corporation cho các sự kiện IRONMAN 70.3, 5150 Triathlon Series và IRONKIDS tại Việt Nam. Tầm nhìn của SEV là truyền cảm hứng cho các cá nhân phát huy hết tiềm năng của họ thông qua sức mạnh của thể thao và các thói quen lành mạnh. Bắt đầu với Việt Nam, sứ mệnh của công ty là tổ chức các sự kiện cộng đồng được mong đợi thu hút đông đảo các vận động viên tham gia, mở rộng hệ sinh thái Sức khoẻ và chăm sóc sức khỏe, đồng thời tạo ra các thay đổi tích cực và bền vững cho các cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng mà công ty chúng tôi hướng tới. SEV cũng tổ chức các sự kiện thể thao sức bền và mang tới những trải nghiệm có một không hai cho các vận động viên, như IRONMAN Việt Nam, IRONMAN 70.3 Đà Nẵng, IRONMAN 70.3 Phú Quốc, IRONMAN 5150 Phú Quốc, SUNRISE SPRINT Việt Nam, IRONKIDS Việt Nam, IRONKIDS Phú Quốc, Giải Marathon Quốc tế TP. Hồ Chí Minh, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội và KIDS RUN. Tìm hiểu thêm thông tin tại: https://sunriseevents.com.vn/.