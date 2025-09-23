Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. THỂ THAO

Việt Nam lần đầu đăng cai Giải 3 môn phối hợp cự ly toàn phần IRONMAN

20:12 23/09/2025
Lần đầu tiên Việt Nam được chọn đăng cai Giải IRONMAN cự ly toàn phần, sự kiện sẽ diễn ra tại Đà Nẵng tháng 5/2026. Đây không chỉ là cuộc đua khắc nghiệt của những vận động viên “người thép”, mà còn là cơ hội để thành phố biển khẳng định tầm vóc trên bản đồ thể thao quốc tế.

Ngày 23/9, UBND TP Đà Nẵng phối hợp cùng Tập đoàn IRONMAN tổ chức họp báo công bố Giải ba môn phối hợp IRONMAN cự ly toàn phần, dự kiến diễn ra tại Đà Nẵng vào ngày 10/5/2026, với sự tham dự của hàng nghìn vận động viên quốc tế.

a3-1758632669.jpg

Buổi họp báo công bố thông tin sáng ngày 23-9.

 

IRONMAN Việt Nam 2026 sẽ được tổ chức song song với IRONMAN 70.3 Đà Nẵng, một giải đấu quen thuộc đã được duy trì kể từ năm 2015, với kỳ vọng góp phần lan tỏa phong trào 3 môn Thể thao phối hợp tại Việt Nam.

Theo công bố, đường đua IRONMAN toàn phần tại TP Đà Nẵng gồm ba nội dung: Bơi 3,8 km tại Công viên Biển Đông; đạp xe 180 km qua cung đường ven biển Võ Nguyên Giáp, cầu Thuận Phước và những cánh đồng ngoại ô; chạy bộ 42,2 km dọc bờ biển Mỹ Khê với đích đến tại Công viên Biển Đông.

Ông Jeff Edwards, Giám đốc điều hành khu vực châu Á của IRONMAN Group, cho biết: "Đà Nẵng là điểm đến tuyệt vời cho IRONMAN 70.3 trong suốt 10 năm qua, vì thế, việc lần đầu tổ chức IRONMAN toàn phần tại Việt Nam là bước tiến quan trọng, mang đến cơ hội trải nghiệm cho cả VĐV quốc tế lẫn cộng đồng địa phương".

a1-1758632706.jpg

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi họp báo.

 

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, khẳng định việc đăng cai IRONMAN toàn phần 2026 là minh chứng cho năng lực tổ chức sự kiện tầm cỡ thế giới của thành phố thủ phủ miền Trung này.

"Đà Nẵng sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở hạ tầng, nguồn lực và phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để bảo đảm thành công của sự kiện, qua đó quảng bá Đà Nẵng như một điểm đến năng động, hiện đại và giàu sức hút", bà Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng, cho rằng sự kiện này không chỉ nâng tầm hình ảnh TP.Đà Nẵng mà còn tạo động lực phát triển hệ sinh thái thể thao sức bền bền vững, mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng và ngành Du lịch địa phương.

Ông Trịnh Bằng, đại diện Sunrise Events Vietnam (đơn vị đồng tổ chức), nhấn mạnh: "Từ khi đưa IRONMAN 70.3 về Việt Nam năm 2015, chúng tôi đã tin tưởng đất nước có đủ điều kiện để đăng cai một giải IRONMAN toàn phần. Sau 1 thập kỷ, cộng đồng VĐV ngày càng lớn mạnh, hạ tầng thể thao được chuẩn hóa và giờ đây Việt Nam đã sẵn sàng bước vào sân chơi đẳng cấp thế giới".

a2-1758632783.jpg

Lễ công bố giải IRONMAN cự ly toàn phần đầu tiên tại Việt Nam tháng 5-2026.

 

Cổng đăng ký chính thức IRONMAN Việt Nam 2026 sẽ mở từ ngày 25-9-2025 tại địa chỉ https://www.ironman.com/races/im-vietnam. Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện không chỉ thu hút hàng nghìn VĐV và người hâm mộ quốc tế, mà còn mang lại cú hích lớn cho ngành thể thao, du lịch và hình ảnh quốc gia.

IRONMAN GROUP

IRONMAN chuyên tổ chức các sự kiện quốc tế bao gồm những phiên bản ba môn phối hợp IRONMAN®, IRONMAN® 70.3®, 5150™, Rock n’Roll Marathon, Iron Girl®, IRONKIDS®, chuỗi cuộc đua ba môn phối hợp quốc tế Union World, giải đua xe đạp bao gồm UCI Velothon Majors Series, cuộc đua xe đạp leo núi Absa Cape Epic, các cuộc đua Marathon đẳng cấp Standard Chartered Singapore, Abbott Marathon Majors và những cuộc đua thể thao đa môn phối hợp. Các sự kiện IRONMAN tạo ra cho hơn một triệu người tham gia hằng năm có những môn thể thao sức bền thông qua những ưu đãi lớn của công ty. Biểu tượng IRONMAN ® gồm chuỗi các sự kiện trong lĩnh vực thể thao lớn nhất trên thế giới. Kể từ lần khởi đầu thương hiệu IRONMAN® vào năm 1978, các vận động viên đã chứng minh rằng: ANYTHING IS POSSIBLE® khi chạm vạch đích tại giải đua thách thức sức bền lớn nhất trên thế giới. Bắt đầu từ một cuộc đua nhỏ lẻ, IRONMAN đã phát triển trở thành một thương hiệu toàn cầu với hơn 200 sự kiện tại 50 quốc gia. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cậpwww.ironman.com/about-ironman-group

SUNRISE EVENT VIỆT NAM

Sunrise Events Việt Nam (SEV) được thành lập vào năm 2015 và là đơn vị được cấp phép độc quyền của World Triathlon Corporation cho các sự kiện IRONMAN 70.3, 5150 Triathlon Series và IRONKIDS tại Việt Nam. Tầm nhìn của SEV là truyền cảm hứng cho các cá nhân phát huy hết tiềm năng của họ thông qua sức mạnh của thể thao và các thói quen lành mạnh. Bắt đầu với Việt Nam, sứ mệnh của công ty là tổ chức các sự kiện cộng đồng được mong đợi thu hút đông đảo các vận động viên tham gia, mở rộng hệ sinh thái Sức khoẻ và chăm sóc sức khỏe, đồng thời tạo ra các thay đổi tích cực và bền vững cho các cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng mà công ty chúng tôi hướng tới. SEV cũng tổ chức các sự kiện thể thao sức bền và mang tới những trải nghiệm có một không hai cho các vận động viên, như IRONMAN Việt Nam, IRONMAN 70.3 Đà Nẵng, IRONMAN 70.3 Phú Quốc, IRONMAN 5150 Phú Quốc, SUNRISE SPRINT Việt Nam, IRONKIDS Việt Nam, IRONKIDS Phú Quốc, Giải Marathon Quốc tế TP. Hồ Chí Minh, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội và KIDS RUN. Tìm hiểu thêm thông tin tại: https://sunriseevents.com.vn/.

IRONMAN cự ly toàn phần giải thể thao 3 môn phối hợp IRONMAN Group Sunrise Events Vietnam
Cùng chủ đề
Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa 4: Bùng nổ bộ vật phẩm và ứng dụng công nghệ số THỂ THAO
Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa 4: Bùng nổ bộ vật phẩm và ứng dụng công nghệ số

Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 4 phát huy vai trò đồng hành cùng Chính phủ lan tỏa...

Giải Marathon Quốc tế TP. Hồ Chí Minh Techcombank mùa thứ 8 -Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội THỂ THAO
Giải Marathon Quốc tế TP. Hồ Chí Minh Techcombank mùa thứ 8 -Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội

Sau 7 mùa giải thành công, Giải Marathon Quốc tế TP. Hồ Chí Minh Techcombank sẽ trở lại với mùa...

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank: Lan tỏa tinh thần vượt trội qua gặp gỡ cộng đồng chạy bộ miền Bắc THỂ THAO
Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank: Lan tỏa tinh thần vượt trội qua gặp gỡ cộng đồng chạy bộ miền Bắc

Tiếp nối hiệu ứng tích cực từ chương trình giao lưu đầu tiên vào tháng 4/2025, Ban tổ chức Giải...

EsportsVN - Siêu xạ thủ Ruler LOL đưa đội tuyển tiến vào CKTG 2025 THỂ THAO
EsportsVN - Siêu xạ thủ Ruler LOL đưa đội tuyển tiến vào CKTG 2025

Mùa giải Liên Minh Huyền Thoại 2025 chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của Gen.G Esports với tâm điểm...

Hơn 13.000 vận động viên tranh tài Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 4 THỂ THAO
Hơn 13.000 vận động viên tranh tài Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 4

Tiếp nối thành công của 3 mùa giải trước, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 4 sẽ...

Tiếp thêm sức mạnh cho các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam THỂ THAO
Tiếp thêm sức mạnh cho các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam

Ngày 30/5 tại Hà Nội, Herbalife Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) tổ chức...

Mới cập nhật
Dembele từ trò cười thành 'nhà vua' thế giới bóng đá

Dembele từ trò cười thành 'nhà vua' thế giới bóng đá

Ngày Ousmane Dembele bước lên bục nhận Quả bóng Vàng 2025, nhiều người không giấu được sự ngạc nhiên.

10 phút trước Bóng đá

Đà Lạt mộng mơ nay thành phố của bê tông, nhà kính

Đà Lạt mộng mơ nay thành phố của bê tông, nhà kính

Từng được mệnh danh là “nàng thơ” của cao nguyên Lâm Viên, Đà Lạt hôm nay chỉ còn lại lớp bê tông ken đặc, nhà kính trắng xóa nuốt chửng từng khoảng thở cuối cùng.

13 phút trước Đời sống

Siêu bão Ragasa tàn phá Đài Loan (Trung Quốc): 30 người mất tích, 2 người tử vong và hàng trăm người mắc kẹt

Siêu bão Ragasa tàn phá Đài Loan (Trung Quốc): 30 người mất tích, 2 người tử vong và hàng trăm người mắc kẹt

Ngày 23/9, lực lượng cứu hỏa, cứu hộ cứu nạn Đài Loan (Trung Quốc) cho biết có ít nhất 30 người mất tích và 2 người tử vong tại huyện Hoa Liên.

18 phút trước Đời sống

Hậu trường dịch vụ “nuôi bà đẻ” siêu sang: Có nơi giá vượt 10 triệu/ngày, đắt đỏ nhưng liệu có xứng đáng?

Hậu trường dịch vụ “nuôi bà đẻ” siêu sang: Có nơi giá vượt 10 triệu/ngày, đắt đỏ nhưng liệu có xứng đáng?

Sinh con khó 10, sau sinh khó 100. 

19 phút trước Khám phá

Bé gái 15 tuổi ở Lâm Đồng cầu cứu Tổng đài 111 vì bị bố mẹ bạo hành

Bé gái 15 tuổi ở Lâm Đồng cầu cứu Tổng đài 111 vì bị bố mẹ bạo hành

Một bé gái 15 tuổi ở Lâm Đồng nhiều lần gọi đến Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111), phản ánh việc bị bố mẹ bạo hành.

23 phút trước Đời sống

Siêu bão Ragasa giảm cấp nhanh, miền Bắc mưa như trút

Siêu bão Ragasa giảm cấp nhanh, miền Bắc mưa như trút

Dự báo thời tiết ngày 24/9, siêu bão Ragasa giảm cấp nhanh và hướng về đất liền nước ta, gây mưa lớn diện rộng ở miền Bắc, Thanh Hoá - Nghệ An.

25 phút trước Đời sống

Pin xe điện công nghệ LFP và trung tâm học sửa xe điện uy tín

Pin xe điện công nghệ LFP và trung tâm học sửa xe điện uy tín

Nếu vài năm trước, xe điện còn là khái niệm xa lạ thì nay, hình ảnh những chiếc xe đạp điện, xe máy điện len lỏi trên khắp đường phố đã trở nên quá quen thuộc. Học sinh, sinh viên chọn xe điện vì gọn nhẹ, tiết kiệm. Người đi làm yêu thích vì chi phí thấp, không cần xăng dầu. Người nội trợ cũng chọn xe điện để di chuyển gần, vừa tiện lợi vừa bảo vệ môi trường.

16 giờ trước Đời sống

Livestream bán hàng phải xác thực danh tính, cấm thông tin gian dối

Livestream bán hàng phải xác thực danh tính, cấm thông tin gian dối

Dự thảo Luật Thương mại điện tử đề xuất người livestream bán hàng phải xác thực danh tính, nghiêm cấm hành vi thông tin gian dối về công dụng, giá cả sản phẩm.

1 ngày trước Đời sống

'Tử chiến trên không' - vụ cướp máy bay nghẹt thở nhưng còn tiếc nuối

'Tử chiến trên không' - vụ cướp máy bay nghẹt thở nhưng còn tiếc nuối

Sự kiện cướp máy bay từng rúng động Việt Nam một thời được tái hiện theo phong cách phim hành động Hollywood, vừa cuốn hút nhưng cũng đầy thách thức với người xem.

1 ngày trước Phim

Phát hiện, xử lý hàng loạt vi phạm trong kinh doanh dịp Tết Trung thu

Phát hiện, xử lý hàng loạt vi phạm trong kinh doanh dịp Tết Trung thu

Tính từ đầu tháng 9 tới nay, lực lượng chức năng TP Hà Nội kiểm tra, xử phạt hàng loạt cơ sở kinh doanh hàng hóa phục vụ Tết Trung thu vi phạm, tạm giữ nhiều sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm.

1 ngày trước Pháp luật