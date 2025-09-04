Giải Marathon Quốc tế TP. Hồ Chí Minh Techcombank mùa thứ 8 -Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội

Sau 7 mùa giải thành công, Giải Marathon Quốc tế TP. Hồ Chí Minh Techcombank sẽ trở lại với mùa thứ 8, diễn ra từ ngày 05 – 07/12 trong khuôn khổ Lễ hội Sông nước TP. Hồ Chí Minh 2025.

Song song, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 4 năm 2025 cũng sẽ chính thức trở lại vào ngày 5/10/2025, đi qua 37 địa danh nổi bật nhất của Hà Nội.

Giải chạy do Sunrise Events Vietnam tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Điền kinh Thành phố Hồ Chí Minh, cùng sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) – nhà tài trợ chiến lược từ mùa đầu tiên, tiếp tục lan tỏa sứ mệnh nâng cao thể chất và tinh thần “Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội”.

Năm 2025, giải chạy kỳ vọng thu hút hơn 18.000 vận động viên đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, tiếp tục giữ vững vị thế là sự kiện chạy bộ có quy mô lớn nhất Việt Nam. Trên hành trình qua 17 địa danh biểu tượng như Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, Cầu Ba Son…, nơi giao thoa giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của Thành phố, các vận động viên không chỉ thử thách giới hạn thể lực và ý chí, mà còn có cơ hội khám phá giá trị văn hóa, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc, cảnh quan và cảm nhận trọn vẹn nhịp sống sôi động của đô thị hàng đầu cả nước.

Song song với nội dung thi đấu chính, khu đô thị biểu tượng trung tâm mới Thành phố Hồ Chí Minh - The Global City sẽ tiếp tục là địa điểm tổ chức Làng Marathon và Giải chạy thiếu nhi KIDS RUN. Các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện được tổ chức tại đây sẽ là dịp để các vận động viên giao lưu đồng thời lan tỏa tinh thần thể thao và lối sống lành mạnh, bền vững. Tận dụng lợi thế về không gian xanh, rộng mở, hệ thống tiện ích hiện đại và quy hoạch đồng bộ, khu đô thị chuẩn quốc tế này sẽ mang đến không gian để kết nối và những trải nghiệm thú vị cho các vận động viên, gia đình và cộng đồng.

Ông Lê Trương Hiền Hòa – Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Chúng tôi lựa chọn Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank làm sự kiện điểm nhấn khép lại Lễ hội Sông nước Thành phố Hồ Chí Minh 2025 bởi tính biểu trưng và sức lan tỏa mạnh mẽ. Đây là một trong những hoạt động thể thao – du lịch đặc sắc nhất của Thành phố, vừa tạo điểm nhấn thu hút du khách quốc tế, vừa mang lại giá trị gắn kết và truyền cảm hứng cho cộng đồng. Không chỉ dừng ở một giải chạy đơn thuần, sự kiện còn trở thành sản phẩm du lịch mới, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm và nâng cao vị thế Thành phố trên bản đồ du lịch thể thao. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho cam kết của Thành phố trong việc đồng hành, phát triển và nâng tầm những hoạt động mang dấu ấn riêng, hướng tới mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành “siêu đô thị quốc tế” năng động, hiện đại, nơi thể thao, văn hóa và du lịch cùng phát triển bền vững.”

Ông Nguyễn Nam Nhân – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Từ năm 2017, Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank đã trở thành dấu ấn thể thao cộng đồng tiêu biểu của Thành phố, nơi các ban ngành, doanh nghiệp và người dân cùng chung tay xây dựng một lối sống khỏe mạnh, năng động. Hơn cả một sự kiện thể thao, giải đấu đã lan tỏa những giá trị tích cực, khuyến khích tinh thần gắn kết và nuôi dưỡng niềm tự hào chung của cộng đồng.

Mỗi mùa giải đều ghi dấu bằng những bước tiến vượt bậc về quy mô, chất lượng tổ chức và sức ảnh hưởng, khẳng định vai trò then chốt trong chiến lược phát triển thể thao của Thành phố. Đồng thời, giải cũng góp phần nâng cao hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh như một điểm đến quốc tế giàu sức hút, nơi hội tụ những sự kiện thể thao tầm vóc khu vực. Trong chặng đường phía trước, chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành để giải đấu không ngừng phát triển, trở thành một trong những marathon cộng đồng hàng đầu khu vực, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững và vị thế quốc tế của Thành phố.”

Bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank chia sẻ, bước chạy vì một Việt Nam vượt trội không chỉ là thông điệp xuyên suốt của Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank, mà còn là khát vọng tiếp tục lan tỏa tới cộng đồng trong kỷ nguyên mới của đất nước. Techcombank tin rằng chính những giá trị này sẽ thúc đẩy mỗi người khai phá tiềm năng và bản lĩnh hành động cho những điều vượt trội, từ đó tạo nên sức mạnh để Việt Nam tự tin vươn tầm.

Ông Rob Zamacona - Tổng giám đốc công ty Sunrise Events Vietnam cho hay, mỗi mùa giải là kết quả của sự chuẩn bị bài bản và đổi mới không ngừng, nhằm đem lại trải nghiệm tốt nhất cho vận động viên. Với tầm nhìn đưa Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank trở thành một trong những sự kiện thể thao tiêu biểu của khu vực.

Về Techcombank - Nhà tài trợ chiến lược:

Techcombank là một trong những ngân hàng cổ phần lớn nhất Việt Nam và là một trong những ngân hàng hàng đầu Châu Á. Techcombank áp dụng chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm trong việc cung cấp các giải pháp và dịch vụ ngân hàng đa dạng cho hơn 15 triệu khách hàng, bao gồm cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tại Việt Nam, thông qua mạng lưới rộng khắp với hơn 300 điểm giao dịch trên toàn quốc cũng như dịch vụ ngân hàng số và di động hàng đầu thị trường. Cách tiếp cận hệ sinh thái trong nhiều lĩnh vực kinh tế mũi nhọn giúp Techcombank trở nên khác biệt tại một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Techcombank được xếp hạng tín nhiệm cao nhất trong các ngân hàng tại Việt Nam với xếp hạng Ba2, Triển vọng ổn định với Xếp hạng tín dụng cơ bản cao nhất, S&P xếp hạng Techcombank ở mức BB-, Triển vọng ổn định.

Về Sunrise Events Việt Nam:

Sunrise Events Việt Nam (SEV) được thành lập vào năm 2015 và là đơn vị được cấp phép độc quyền của World Triathlon Corporation cho các sự kiện IRONMAN 70.3, 5150 Triathlon Series và IRONKIDS tại Việt Nam. Tầm nhìn của SEV là truyền cảm hứng cho các cá nhân phát huy hết tiềm năng của họ thông qua sức mạnh của thể thao và các thói quen lành mạnh. Bắt đầu với Việt Nam, sứ mệnh của công ty là tổ chức các sự kiện cộng đồng được mong đợi thu hút đông đảo các vận động viên tham gia, mở rộng hệ sinh thái Sức khoẻ và chăm sóc sức khỏe, đồng thời tạo ra các thay đổi tích cực và bền vững cho các cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng mà công ty chúng tôi hướng tới. SEV cũng tổ chức các sự kiện thể thao sức bền và mang tới những trải nghiệm có một không hai cho các vận động viên như: IRONMAN 70.3 Đà Nẵng, IRONMAN 70.3 Phú Quốc, IRONMAN 5150 Phú Quốc, SUNRISE SPRINT Việt Nam, IRONKIDS Việt Nam, IRONKIDS Phú Quốc, Giải Marathon quốc tế TP. Hồ Chí Minh, Giải Marathon quốc tế Hà Nội và KIDS RUN. Tìm hiểu thêm thông tin tại: https://sunriseevents.com.vn/.