Ra mắt Đội tuyển Esports Audition Việt Nam tham dự SEA Games 33

Audition - game âm nhạc và vũ đạo gắn liền với tuổi trẻ của hàng triệu người Việt, sẽ chính thức góp mặt tại SEA Games 33 với tư cách là bộ môn thể thao điện tử trình diễn.

Ngày 28/11, tại Hà Nội, Tổng công ty VTC Công nghệ và Nội dung số tổ chức lễ ra mắt đội tuyển Esports Audition Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33), diễn ra tại Thái Lan từ ngày 9 đến 20/12/2025.

Ban huấn luyện, quản lý và các vận động viên đội tuyển Esports Audition Việt Nam dự SEA Games 33.

SEA Games 33 đánh dấu lần đầu tiên bộ môn Audition (E-Ballet) được đưa vào hệ thống thi đấu chính thức. Việc Việt Nam thành lập đội tuyển tham dự đại hội được xem là cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế của tựa game có lịch sử hơn 18 năm và cộng đồng người chơi đông đảo.

Phát biểu tại sự kiện, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ của Esports trong thời gian qua, đồng thời tin tưởng các vận động viên Audition sẽ thi đấu quyết tâm, góp phần vào thành tích chung của đoàn Thể thao Việt Nam. Ông nhấn mạnh mỗi tuyển thủ cần trở thành đại sứ, lan tỏa hình ảnh văn hóa và con người Việt Nam qua môi trường thi đấu số.

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt - Cục trưởng Thể dục Thể thao Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ.

Nhằm chuẩn bị cho kỳ Đại hội diễn ra tại Thái Lan từ 9 đến 20-11, đội tuyển Esports Audition Việt Nam đã tiến hành tuyển chọn vận động viên từ các giải đấu trong nước. Theo đó, 3 vận động viên nữ gồm Lê Thị Hoài Phương (VN_Elina), Tô Ý Linh (VN_Linhh), Nguyễn Hồng Ngọc (VN_NguyenNgoc); 3 vận động viên nam gồm Lê Ngọc Trường Giang (VN_Demo), Roãn Công Thành (VN_Hare), Nguyễn Văn Huy (VN_Giyu).

Tại SEA Games 33, đội tuyển Esports Audition Việt Nam sẽ tranh tài ở ba nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ và đồng đội nam - nữ phối hợp, gặp các đối thủ đến từ Thái Lan, Lào và Philippines. Một điểm nhấn đặc biệt là trang phục thi đấu ingame được thiết kế riêng cho đội tuyển, lấy cảm hứng từ áo tấc, áo yếm và áo tứ thân cách điệu, với tông màu hồng - xanh từ hoa sen Việt Nam, thể hiện tinh thần sáng tạo và bản sắc văn hóa.

Theo đại diện VTC, đơn vị sẽ tiếp tục phát triển nội dung, âm nhạc, Thời trang mang dấu ấn Việt Nam; mở rộng hệ thống giải đấu từ phong trào đến chuyên nghiệp; hướng tới đưa Audition trở thành bộ môn Esports thành tích cao, có khả năng mang huy chương quốc tế cho Việt Nam.

Ông Đỗ Anh Tú, Giám đốc VTC Intecom, cho biết mục tiêu đến năm 2026 là xây dựng Audition thành hệ sinh thái Giải trí – thể thao điện tử hàng đầu, gắn liền với lối sống lành mạnh của giới trẻ, nơi học sinh và sinh viên có thể giao lưu, rèn luyện sự tự tin và tinh thần đồng đội.

Cũng tại sự kiện, VTC công bố hợp tác với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam xây dựng hệ thống kênh Thể thao Việt Nam trên nền tảng số nhằm quảng bá hình ảnh Thể thao Việt Nam trong nước và quốc tế. Trước mắt, kênh sẽ tập trung truyền tải thông tin và thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, mang đến cho công chúng trải nghiệm hiện đại và những câu chuyện bên lề giàu cảm xúc về tình yêu thể thao.