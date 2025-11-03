Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
PVOIL VOC 2025: Mùa giải sôi động, kịch tính với nhiều kỷ lục

10:13 03/11/2025
Giải đua xe ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2025 khép lại sau ba ngày tranh tài đầy kịch tính tại Đồng Mô, Hà Nội, lập hàng loạt kỷ lục về quy mô, độ khó và màn trình diễn mãn nhãn của các tay đua.

anh-1-1762138763.jpgPVOIL VOC 2025 khép lại thành công rực rỡ, khẳng định vị thế giải đua xe địa hình lớn nhất Việt Nam.

 

Giải đấu có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, với 24 đường thi (gần gấp đôi mùa giải 2024 với 14 đường thi), phân bố trên khoảng 250ha địa hình rừng núi tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội). Sự mở rộng về quy mô và độ khó đã mang đến những thử thách khắc nghiệt nhất nhưng tạo nên bầu không khí thi đấu sôi động, kịch tính suốt 3 ngày thi đấu liên tiếp.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Đại Hoàng, Trưởng Ban Tổ chức giải, chia sẻ: Mưa và bùn không làm giảm tinh thần thi đấu của các tay đua mà ngược lại, khiến giải đấu trở về đúng bản chất - khắc nghiệt, cảm xúc và đầy thử thách. Mỗi tay đua, mỗi khán giả đều đã góp phần làm nên một mùa giải đáng nhớ. Ba ngày mưa liên tiếp đã nhân lên thử thách gấp bội, nhưng tất cả các đội thi đã vượt qua an toàn tuyệt đối, mang đến một mùa giải chất lượng đỉnh cao nhất trong lịch sử Giải đua xe ô tô Địa hình Việt Nam.

anh-2-1762139009.jpgBộ đôi Nguyễn Đình Hiếu - Cao Anh Tú giành giải Nhất Hạng Cơ bản.

 

Kết quả, ở hạng Cơ bản, bộ đôi Nguyễn Đình Hiếu - Cao Anh Tú lần thứ ba liên tiếp nâng cúp vô địch, khẳng định bản lĩnh và sự ổn định hiếm có. Ở hạng Chuyên nghiệp, giải Nhất thuộc về Đội 116 Ngọc Trai Wolver (lái chính Hồ Thanh Tuấn, lái phụ Nguyễn Đức Duy Sang); giải Nhất hạng Bán tải Nâng cao thuộc về cặp đôi Đỗ Hoàng Trung (lái chính) và Hà Văn Thông (lái phụ) của đội PAC Wolver 01.

anh6-1762139251.jpg2 tay đua Phan Ngọc Mỹ - Bùi Minh Duy được vinh danh tại Hạng SUV Nâng cao.

 

Ở hạng SUV Nâng cao, hai tay đua Phan Ngọc Mỹ - Bùi Minh Duy lập kỷ lục bốn lần vô địch, trở thành cặp đôi thành công nhất lịch sử giải giải đấu. Đặc biệt, họ còn là những vận động viên duy nhất giành chiến thắng tuyệt đối tất cả các bài thi, đạt số điểm tối đa - một thành tích gần như không thể vượt qua trong nhiều năm tới.

Giải Ấn tượng thuộc về Đội Vulcan4x4-PNF (lái chính Phan Ngọc Mỹ, lái phụ Bùi Minh Duy); giải Cống hiến thuộc về Đội TVC PDC038 Hưng Long Option4x4 (lái chính Bùi Quyết Chiến, lái phụ Đỗ Đình Thiện). Ngoài ra, giải Thành tích tốt nhất được trao cho Đội Cứu hộ Trung Trinh (lái chính Phạm Văn Trung, lái phụ Nguyễn Doãn Tùng).

anh-11-1762139122.pngPVOIL VOC 2025 trở thành mùa giải của những kỷ lục.

 

Với hơn 20 triệu lượt khán giả theo dõi trực tiếp và trực tuyến, hơn 60 cơ quan báo chí đồng hành cùng sự nỗ lực hết mình của hàng trăm tay đua, Giải Đua xe ô tô Địa hình Việt Nam 2025 được đánh giá là mùa giải thành công rực từ trước đến nay. Giải đấu không chỉ khẳng định vị thế của bộ môn đua xe địa hình Việt Nam, mà còn lan tỏa tinh thần Thể thao tốc độ, đam mê và ý chí bền bỉ...

