Chưa chính thức ra rạp, Avatar 3 đã soán ngôi vương phòng vé của Zootopia 2

Còn 1 ngày nữa mới chính thức khởi chiếu tại Việt Nam, Avatar 3 đã dẫn đầu phòng vé.

Theo số liệu thống kê từ Box Office Việt Nam, chỉ với các suất chiếu sớm và lượng vé đặt trước, phần Phim mới nhất của đạo diễn James Cameron đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu, vượt qua Zootopia: Phi Vụ Động Trời 2.

Cụ thể, tính đến hiện tại, Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn đạt doanh thu hơn 9 tỷ đồng, với khoảng 87.400 vé được bán ra từ 3.928 suất chiếu. Con số này cho thấy sức hút vượt trội của thương hiệu Avatar, ngay cả khi phim chưa chính thức ra rạp.

Avatar 3 nhanh chóng chiếm lĩnh ngôi đầu phòng vé dù chưa chính thức ra rạp.

Trong khi đó, Zootopia 2 - tác phẩm hoạt hình được mong chờ từ Walt Disney Animation Studios đang đứng ở vị trí tiếp theo với doanh thu hơn 216 triệu đồng, tương ứng 2.787 vé và 838 suất chiếu.

Việc Avatar 3 nhanh chóng chiếm lĩnh ngôi đầu phòng vé được xem là kết quả của hiệu ứng thương hiệu kéo dài hơn một thập kỷ. Sau thành công vang dội của hai phần trước, loạt phim lấy bối cảnh hành tinh Pandora tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, đặc biệt là những người yêu thích điện ảnh bom tấn và Công nghệ hình ảnh tiên phong.

Trong Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn, câu chuyện diễn ra khoảng một năm sau khi gia đình Sully định cư tại bộ tộc Metkayina. Jake Sully và Neytiri cùng các con vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau trước cái chết của Neteyam. Tuy nhiên, bi kịch cá nhân nhanh chóng bị đẩy lùi khi mối đe dọa cũ quay trở lại. Đại tá Quaritch vẫn còn sống và đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn hơn, nguy hiểm hơn.

Xung đột trong phần phim này không chỉ dừng lại ở mối thù cá nhân giữa Jake và Quaritch, mà được mở rộng thành cuộc chiến có thể quyết định vận mệnh của toàn bộ Pandora.

Đáng chú ý, Quaritch liên minh với Tộc Tro (Mangkwan) - một bộ tộc Na'vi hung hãn, đại diện cho mặt tối của hành tinh, dưới sự dẫn dắt của nữ thủ lĩnh Varang đầy thù hận. Sự xuất hiện của thế lực mới này được kỳ vọng sẽ mang đến gam màu u tối và chiều sâu xung đột khác biệt so với các phần trước.

Zootopia: Phi Vụ Động Trời 2 vẫn giữ được sự quan tâm ổn định từ khán giả gia đình.

Dù đã bị soán ngôi vương phòng vé, Zootopia: Phi Vụ Động Trời 2 vẫn giữ được sự quan tâm ổn định từ khán giả gia đình và người yêu thích hoạt hình.

Phim tiếp tục theo chân hai thám tử quen thuộc Judy Hopps và Nick Wilde trong hành trình điều tra một sinh vật bò sát bí ẩn xuất hiện tại Zootopia. Để phá án, cả hai buộc phải hoạt động bí mật tại những khu vực mới của thành phố, nơi mối quan hệ đồng nghiệp của họ đứng trước nhiều thử thách.

Cuộc cạnh tranh giữa hai tác phẩm đại diện cho hai dòng phim khác nhau: bom tấn khoa học viễn tưởng và hoạt hình gia đình đang tạo nên bức tranh sôi động cho phòng vé cuối năm.

Dù chưa chính thức ra rạp, việc Avatar 3 sớm vươn lên vị trí dẫn đầu đã cho thấy kỳ vọng rất lớn mà khán giả dành cho chuyến trở lại Pandora lần này.

Avatar 3 nhận được sự quan tâm rất lớn từ khán giả yêu phim.