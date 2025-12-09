Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
5 phim Hàn Quốc chữa lành đáng xem nhất 2025: Không thể bỏ lỡ Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt

10:34 09/12/2025
Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt (IU, Park Bo Gum) dẫn đầu Top 5 phim Hàn Quốc chữa lành 2025 với nội dung nhẹ nhàng, diễn xuất đồng điệu nhận cơn mưa lời khen.

Năm 2025 là một năm mà Phim truyền hình Hàn Quốc không chỉ chú trọng vào những kịch bản giật gân, báo thù mà còn đẩy mạnh khai thác dòng phim chữa lành nhằm mang đến những liều thuốc tinh thần ấm áp cho khán giả giữa cuộc sống bộn bề. Trong số những tác phẩm nổi bật, Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt đã xuất sắc dẫn đầu, trở thành một hiện tượng được yêu thích toàn cầu nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa nội dung tinh tế, nhẹ nhàng và diễn xuất đồng điệu của cặp đôi IU - Park Bo Gum. Bộ phim đã chứng minh, đôi khi, sự đơn giản và chân thành lại chính là chiếc chìa khóa vạn năng chạm đến trái tim người xem.

 
Sự đa dạng của các tác phẩm thuộc thể loại chữa lành năm nay cho thấy màn ảnh Hàn đang nỗ lực mang đến nhiều góc nhìn nhân văn về cuộc sống, tình yêu và sự trưởng thành.

 

Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt

Phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt (Ảnh: Naver). Phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt (Ảnh: Naver).

Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt đã vượt qua mọi kỳ vọng, không chỉ là một bộ phim lãng mạn mà là một tác phẩm nghệ thuật mang lại sự an ủi sâu sắc, đạt được cả thành công thương mại và sự công nhận về chất lượng.

Phim thuộc thể loại slice-of-life, lãng mạn, lấy bối cảnh đảo Jeju những năm 1950. Cốt truyện xoay quanh cuộc đời của cặp vợ chồng Ae Soon (IU) và Kwan Sik (Park Bo Gum) từ khi còn trẻ cho đến lúc già nua. Sự nhẹ nhàng, tinh tế của bộ phim nằm ở cách nó khắc họa những khó khăn của cuộc sống nghèo khó của cuộc sống nhưng không hề bi lụy. Thay vào đó, nó nhấn mạnh vào vẻ đẹp của lòng nhân ái, sự sẻ chia và hy vọng ngay cả trong nghịch cảnh. 

 

Hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp của Jeju, kết hợp với màu phim cổ điển, tạo nên một tác phẩm đẹp đẽ và đầy hoài niệm, mang lại cảm giác được xoa dịu. IU tiếp tục khẳng định vị thế là một diễn viên thực lực khi lột tả thành công sự kiên cường và nghị lực của cô nàng Ae Soon, trong khi Park Bo Gum thể hiện sự chân thật, ấm áp của một người đàn ông của gia đình, tạo nên một chemistry hoàn hảo, tự nhiên. Diễn xuất đồng điệu, giàu cảm xúc chính là yếu tố then chốt giúp bộ phim Hàn Quốc này trở thành tác phẩm chữa lành đỉnh cao của năm.

Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương (The Trauma Code: Heroes on Call)

Phim Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương (The Trauma Code: Heroes on Call) (Ảnh: Netflix). Phim Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương (The Trauma Code: Heroes on Call) (Ảnh: Netflix).

Không chỉ dừng lại ở thể loại lãng mạn, sự chữa lành còn được lồng ghép một cách thông minh trong thể loại y khoa qua bộ phim Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương. Đây là một đại diện xuất sắc của dòng phim chữa lành nhưng được lồng ghép trong thể loại y khoa, mang lại góc nhìn nhân văn hơn.

Phim thuộc thể loại y khoa, xoay quanh đội ngũ bác sĩ và chuyên gia làm việc tại một trung tâm chuyên điều trị những bệnh nhân bị chấn thương thể chất lẫn tinh thần nghiêm trọng. Sự nhẹ nhàng của bộ phim đến từ cách nó khai thác lòng trắc ẩn, sự tận tâm của các y bác sĩ trong việc cứu chữa và đồng hành cùng bệnh nhân. Dù có những tình tiết căng thẳng của ngành y, bộ phim vẫn tập trung vào hy vọng, sự hồi phục và những câu chuyện cảm động về ý chí sinh tồn. Dàn diễn viên chính, gồm những tên tuổi gạo cội, đã thể hiện sự chuyên nghiệp tuyệt đối, lột tả được sự mệt mỏi nhưng không bao giờ bỏ cuộc, mang lại niềm tin vào sự tốt đẹp của con người.

Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú (Resident Playbook)

Phim Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú (Resident Playbook) (Ảnh: Naver). Phim Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú (Resident Playbook) (Ảnh: Naver).

Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú là phần ngoại truyện của series Hospital Playlist nổi tiếng, mang Phong cách tương tự nhưng tập trung hơn vào cuộc sống bận rộn và những câu chuyện cá nhân của các bác sĩ nội trú trẻ.

Phim thuộc thể loại y khoa, hài hước, slice-of-life, tập trung vào nhóm bạn bác sĩ trẻ, những người phải cân bằng giữa công việc căng thẳng và đời sống cá nhân. Sự nhẹ nhàng của bộ phim Hàn Quốc này nằm ở những tình huống hài hước, những câu chuyện đời thường của các nhân vật, cùng với việc khai thác sâu vào tình đồng nghiệp, tình bạn và quá trình trưởng thành của họ. 

Bộ phim cho thấy, ngay cả trong môi trường áp lực cao vẫn có những khoảnh khắc ấm áp. Dàn diễn viên trẻ đã thể hiện sự tươi mới, năng động và duyên dáng, giúp câu chuyện trở nên gần gũi, khiến khán giả cảm thấy được xả stress và nhìn thấy hình ảnh bản thân trong những áp lực cuộc sống.

Đẹp Hơn Thiên Đường (Heavenly Ever After)

Phim Đẹp Hơn Thiên Đường (Heavenly Ever After) (Ảnh: jtbc). Phim Đẹp Hơn Thiên Đường (Heavenly Ever After) (Ảnh: jtbc).

Đẹp Hơn Thiên Đường là bộ phim đã sử dụng yếu tố kỳ ảo để truyền tải thông điệp chữa lành một cách lãng mạn và bay bổng.

Phim thuộc bắt đầu khi bà lão 80 tuổi Lee Hae Sook (Kim Hye Ja) qua đời và lên thiên đàng. Ở nơi đó, bà được quyền chọn tuổi cho mình trong đời sau và bà quyết định giữ nguyên hình ảnh 80 tuổi như lúc chết, bởi chồng bà khi sống vẫn thường nói rằng: "Dù em ở tuổi 20, 40 hay 80, em vẫn là người đẹp nhất". Khi tái ngộ, chồng bà - Ko Nak Joon (Son Suk Gu đóng), lại xuất hiện dưới hình ảnh một thanh niên ngoài 30 tuổi. Hai người bỗng nhiên đối mặt với khoảng cách tuổi tác không tưởng trong kiếp sau: bà vẫn già nua, ông trẻ trung như thời trai trẻ.

Cốt truyện được xây dựng như một câu chuyện cổ tích hiện đại, nơi những điều tốt đẹp và phép màu vẫn tồn tại. Sự nhẹ nhàng đến từ cách bộ phim giải quyết các vấn đề tâm lý một cách tinh tế, sử dụng hình ảnh đẹp, màu sắc ấm áp và âm nhạc du dương. Phim không tránh né nỗi đau của sự mất mát mà luôn đặt sự hy vọng và lòng tốt lên hàng đầu.

Our Unwritten Seoul (Một Seoul Chưa Biết Đến)

Phim Our Unwritten Seoul (Một Seoul Chưa Biết Đến) (Ảnh: tvN) Phim Our Unwritten Seoul (Một Seoul Chưa Biết Đến) (Ảnh: tvN)

Our Unwritten Seoul là một bộ phim Hàn Quốc chữa lành mang đậm tính khám phá và tuổi trẻ, lấy bối cảnh thành phố Seoul nhộn nhịp.

Phim kể về hai chị em sinh đôi Yoo Mi Ji (năng động, phóng khoáng) và Yoo Mi Rae (trầm lặng, cầu toàn) có ngoại hình y hệt nhưng tính cách đối lập, quyết định hoán đổi cuộc sống và thân phận, khám phá bản thân, tình yêu, cùng những áp lực cuộc sống ở độ tuổi 20-30, mang đến câu chuyện chữa lành đầy cảm xúc, với diễn xuất ấn tượng của Park Bo Young.  

