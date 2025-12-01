Phim giờ vàng tối nay 1/12: Phương Oanh bị thay thế

Phim giờ vàng tối nay sẽ lên sóng bộ phim mới, đem đến câu chuyện đời sống gia đình nhiều cảm xúc.

Sau thành công của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, khung giờ vàng truyền hình Việt tiếp tục nhộn nhịp khi bộ Phim Gia Đình Trái Dấu sẽ lên sóng tập đầu tiên vào tối nay trên VTV3. Bên cạnh đó, Lằn Ranh cũng trở lại với tập 22 đầy kịch tính.

Gia Đình Trái Dấu - Tập 1: Ông Phi mất chức, bà Ánh suy sụp vì cún cưng qua đời

Ngay khi Gió Ngang Khoảng Trời Xanh kết thúc, Gia Đình Trái Dấu lập tức nối sóng, mở màn bằng hàng loạt biến cố ập đến với gia đình ông Phi (NSƯT Hoàng Hải). Trong bối cảnh tinh giản biên chế đang diễn ra mạnh mẽ, ông bất ngờ mất chức trưởng phòng sau đợt sáp nhập đơn vị, buộc phải nghỉ hưu non. Điều khiến ông trăn trở không chỉ là công việc mà còn là nỗi lo sợ làm gia đình thất vọng, đặc biệt là kỳ vọng từ họ hàng ở quê.

Trong khi ông Phi chưa kịp trấn tĩnh, tình hình ở nhà cũng rối ren không kém. Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) - vợ ông suy sụp khi chú chó cưng qua đời. Sự nhạy cảm của bà khiến không khí gia đình thêm căng thẳng, đặc biệt khi bà trách chồng vô tâm vào đúng lúc mình đang buồn bã. Trong khi đó, những mối quan hệ trong nhà cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt, đặc biệt là chuyện hôn nhân của con trai lớn mà ông Phi kiên quyết phản đối.

Ở cuối tập 1, hàng loạt câu hỏi được đặt ra: Ông Phi sẽ đối diện ra sao với cấp dưới vừa lên chức? Bà Ánh có phát hiện ra bí mật chồng đang giấu? Và sự xuất hiện của bé Nhi - người được cho là con riêng của ông Phi liệu có phá vỡ hạnh phúc gia đình?

Phim giờ vàng tối nay lúc 20h trên VTV3, tập 1 Gia Đình Trái Dấu sẽ phát sóng, đem đến một câu chuyện đời sống gia đình nhiều cảm xúc, mở ra chuỗi drama hứa hẹn cuốn hút trong thời gian tới.

Lằn Ranh - Tập 22: Viên xin đầu thú, vụ án đánh bạc lan rộng đến cấp lãnh đạo

Phim giờ vàng tối nay vào 21h trên VTV1 sẽ lên sóng tập 22 của Lằn Ranh, mở ra bầu không khí ngột ngạt.

Phim giờ vàng tối nay vào 21h trên VTV1 sẽ lên sóng tập 22, mở ra bầu không khí ngột ngạt khi Viên (Doãn Quốc Đam), kẻ đã nhiều ngày lẩn trốn, cuối cùng nhận ra không còn đường thoát. Hắn chủ động liên hệ kiểm sát viên Hồng Thu (Hồng Diễm) để được đảm bảo an toàn và cam kết cung cấp toàn bộ thông tin về đường dây đánh bạc quy mô lớn.

Cuộc gặp gỡ giữa Viên và Hồng Thu diễn ra đầy căng thẳng. Trong khi Viên liên tục đặt điều kiện, Hồng Thu thẳng thắn khuyên hắn chấm dứt cuộc đào tẩu vô vọng. Quyết định đầu thú của Viên trở thành bước ngoặt quan trọng, mở ra hướng điều tra mới khi hàng loạt tài liệu mật và danh sách các cán bộ liên quan dần được hé lộ.

Song song với đó, Vinh - đồng phạm của Viên vẫn chìm trong ảo vọng thoát tội. Dù tình hình ngày càng nguy cấp, hắn vẫn tin rằng nghe lời Đình sẽ thoát được mọi chuyện. Tuy nhiên, những toan tính của Vinh chỉ khiến hắn sa sâu hơn vào vòng xoáy nguy hiểm, khi cơ quan chức năng đã nắm trong tay các chứng cứ đủ sức làm rung chuyển cả bộ máy lãnh đạo tỉnh Việt Đông.

Tập 22 dự báo sẽ đẩy cao căng thẳng với hàng loạt diễn biến lớn: Viên ra đầu thú, Vinh tiếp tục quẩn trong bế tắc, và mạng lưới tội phạm ngày càng lộ rõ.

Gia Đình Trái Dấu và Lằn Ranh lên sóng phim giờ vàng tối nay mang hai màu sắc khác nhau, hứa hẹn sẽ mang đến một buổi tối thư giãn với nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả.