Bỏ lỡ là tiếc cả năm! Cuối năm bùng nổ vì 2 'phi vụ' cùng lúc oanh tạc phòng vé

Cuối năm 2025 chứng kiến một cuộc đua phòng vé chưa từng có, khi hai “phi vụ” đình đám – Zootopia 2 và Phi Vụ Thế Kỷ 3: Thoắt Ẩn Thoắt Hiện – cùng lúc tạo sóng, kéo khán giả trở lại rạp trong bầu không khí phấn khích hiếm thấy.

Một bên là siêu bom tấn hoạt hình Disney đang xô đổ hàng loạt kỷ lục, bên kia là thương hiệu heist - ảo thuật nổi tiếng tái xuất sau gần một thập kỷ. Cả hai hợp lực tạo nên mùa Phim cuối năm rực lửa mà bất kỳ ai bỏ lỡ cũng sẽ tiếc cả năm.

Zootopia: Phi vụ động trời 2

Không nằm ngoài dự đoán, Zootopia 2 tiếp tục chứng minh sức mạnh toàn cầu của thương hiệu nhà Chuột. Tại Việt Nam, phim chào sân ấn tượng với 48 tỉ đồng chỉ sau 3 ngày, chiếm hơn 3.700 suất chiếu mỗi ngày - con số áp đảo mọi đối thủ cùng thời điểm. Trên thị trường quốc tế, bộ phim đạt 156 triệu USD tại Bắc Mỹ và bùng nổ 556 triệu USD toàn cầu trong tuần mở màn, lập kỷ lục phim hoạt hình có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại. Riêng Trung Quốc, tác phẩm thu về 272 triệu USD, vượt mọi tiêu chuẩn thông thường của thị trường vốn đang chững lại với phim Mỹ, cho thấy sức hút hiếm có của cặp đôi Judy - Nick.

Judy và Nick – bộ đôi được yêu thích nhất của thương hiệu – tiếp tục dẫn dắt câu chuyện với nhiều mảng miếng cảm xúc và thông điệp mạnh mẽ

Thành công của Zootopia 2 không chỉ đến từ kỹ thuật hoạt hình lộng lẫy mà còn bởi câu chuyện giàu tính thời sự, tiếp tục đào sâu chủ đề về định kiến, sự khác biệt và cảm xúc giữa các cộng đồng. Hệ thống nhân vật được mở rộng, phản diện được xây dựng sắc sảo, âm nhạc và nhịp kể hấp dẫn khiến tác phẩm vừa phù hợp cho trẻ em, vừa chạm đến người lớn – yếu tố giúp phim tạo hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ trên toàn cầu. Với cú hích này, giới quan sát dự đoán Zootopia 2 sớm gia nhập câu lạc bộ tỉ đô, mở đường hoàn hảo cho Disney chuẩn bị ra mắt "gã khổng lồ" tiếp theo là Avatar 3: Fire and Ash.

Phi Vụ Thế Kỷ 3: Thoắt Ẩn Thoắt Hiện

Nếu Zootopia 2 đang thống trị phòng vé toàn cầu, thì Phi Vụ Thế Kỷ 3: Thoắt Ẩn Thoắt Hiện lại là "cú tái xuất" khuấy động cộng đồng yêu phim heist tại Việt Nam. Sau gần 10 năm vắng bóng, nhóm Tứ Kỵ Sĩ trở lại với dàn cast gốc Jesse Eisenberg – Woody Harrelson – Dave Franco – Isla Fisher, cùng bộ ba tân binh Gen Z gồm Ariana Greenblatt, Justice Smith và Dominic Sessa. Họ cùng hợp lực cho một phi vụ đánh cắp viên kim cương trị giá khổng lồ của nữ tài phiệt Veronika Vanderberg do Rosamund Pike thể hiện đầy sắc lạnh.

Dàn Tứ Kỵ Sĩ huyền thoại trở lại, giữ nguyên sức hút từng làm nên dấu ấn ở hai phần phim trước

Phần ba của loạt phim ảo thuật – lừa đảo này được đánh giá là vừa quen vừa mới. Các thành viên Tứ Kỵ giữ nguyên bản sắc từng làm nên sức hút ở hai phần đầu, nhưng câu chuyện được mở rộng khi đặt họ vào cuộc đối đầu giữa ảo thuật truyền thống và Công nghệ cao thời AI, deepfake và hệ thống giám sát hiện đại. Sự hòa trộn giữa hai thế hệ tạo nên màn "so kè" thú vị, vừa gợi hoài niệm vừa mang hơi thở cực kỳ thời sự. Những phân đoạn ảo thuật được nâng tầm bằng hiệu ứng hình ảnh, nhưng vẫn giữ lại chất "mẹo sân khấu" vốn là linh hồn của thương hiệu. Điều này giúp phim duy trì cân bằng giữa sự mãn nhãn và cuộc đấu trí mang tính chiến lược, khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Sự xuất hiện của Phi Vụ Thế Kỷ 3: Thoắt Ẩn Thoắt Hiện khiến đường đua phòng vé Việt Nam trong tuần cuối tháng 11 trở nên nghẹt thở. Trong khi Truy Tìm Long Diên Hương đang tiệm cận cột mốc 200 tỉ đồng nhưng bị hụt hơi trước sức mạnh của Zootopia 2, sự trở lại của thương hiệu phim heist đình đám đã khiến rạp Việt thêm phần sôi động. Dù chưa công bố doanh thu chính thức sau ngày đầu chiếu, phản hồi từ khán giả cho thấy phim đủ sức tạo hiệu ứng và có thể duy trì nhiệt trong nhiều tuần tới nhờ cộng đồng fan đông đảo từ hai thế hệ.

Truy Tìm Long Diên Hương – hiện tượng phòng vé nội địa – đang hướng đến mốc 200 tỉ đồng nhưng bắt đầu hụt hơi trước sức nóng của Zootopia 2

Hai "phi vụ" – một của thế giới động vật, một của các ảo thuật gia – đang song hành tạo nên mùa phim cuối năm bùng nổ hiếm có. Zootopia 2 giữ ngôi vương doanh thu, còn Phi Vụ Thế Kỷ 3: Thoắt Ẩn Thoắt Hiện thắp lại ngọn lửa của dòng phim heist sau gần một thập kỷ. Đây là giai đoạn hiếm hoi mà hai thương hiệu lớn cùng quay lại và cùng thành công, mở ra một tháng 12 rực rỡ và đầy hứa hẹn cho phòng vé Việt. Với khán giả, đây là thời điểm tuyệt vời nhất để ra rạp, bởi bỏ lỡ một trong hai "phi vụ" này chắc chắn sẽ là điều tiếc nuối cả năm.