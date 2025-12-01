Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Pháp luật

Công an triệu tập người cha xích con trong căn phòng bẩn thỉu

17:15 01/12/2025
Làm việc với công an, người cha khai nhận hằng ngày phải đi làm nên đã nhốt, xích chân các cháu trong phòng.
Chiều 1-12, tin từ Công an xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã triệu tập làm việc với ông N.T.Đ. (34 tuổi) để làm rõ vụ việc xích chân con gái trong phòng.
Công an triệu tập cha xích con trong phòng bẩn thỉu ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Cơ quan công an làm việc với ông N.T.Đ.

Trước đó, Công an xã Ea Ktur nhận được tin báo của người dân về việc cháu H.H.N.N. (SN 2014) và em gái là H.L.N.N. (SN 2017, 2 cháu lấy họ mẹ) bị cha nhốt trong phòng, 1 cháu bị xích chân.

Ngay sau đó, Công an xã Ea Ktur đã tổ chức lực lượng đến hiện trường xác minh. Tại hiện trường, công an phát hiện cả 2 cháu bị nhốt trong 1 căn phòng hôi thối. Trong đó, cháu H.H.N.N. bị xích chân.

Công an triệu tập cha xích con trong phòng bẩn thỉu ở Đắk Lắk - Ảnh 2.

Bé gái bị cha xích chân trong căn phòng bẩn thỉu

Sáng cùng ngày, Công an xã cũng đã triệu tập làm việc đối với cha của 2 cháu bé là ông N.T.Đ.

Công an triệu tập cha xích con trong phòng bẩn thỉu ở Đắk Lắk - Ảnh 3.Bức xúc vụ việc cha xích chân con trong căn phòng bẩn thỉuĐỌC NGAY
 

Làm việc với công an, ông Đ. khai nhận, mẹ của 2 cháu đã mất do tai nạn giao thông. Cả 2 cháu đều đã nghỉ học. Do hằng ngày phải đi làm nên ông Đ. đã nhốt, xích chân các cháu trong phòng.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, khuya 30-11, trên mạng xã hội đăng tải các đoạn clip cho thấy 1 cháu gái bị xích trong 1 căn phòng. Căn phòng để đồ đạc lộn xộn, bẩn thỉu. Do bị xích chân nên cháu gái phải ăn uống và đi vệ sinh ngay trong phòng.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bức xúc trước hành động của người cha và đề nghị cơ quan chức năng giải cứu 2 cháu nhỏ.

 
Theo nld.com.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://nld.com.vn/cong-an-trieu-tap-nguoi-cha-xich-con-trong-can-phong-ban-thiu-196251201163653203.htm
Cùng chủ đề
Xử phạt người đăng tin sai sự thật về mưa lũ Đắk Lắk Pháp luật
Xử phạt người đăng tin sai sự thật về mưa lũ Đắk Lắk

Công an Nghệ An xử phạt người tung tin sai sự thật về thiệt hại mưa lũ, đồng thời khuyến...

Công an Tây Ninh thông tin vụ người đàn ông lái ô tô tông chết em gái Pháp luật
Công an Tây Ninh thông tin vụ người đàn ông lái ô tô tông chết em gái

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Nguyễn Tấn Thành - kẻ lái xe Lexus tông...

Kiểm tra Karaoke Monaza lúc rạng sáng, Công an phát hiện 'bí mật' trong các phòng hát Pháp luật
Kiểm tra Karaoke Monaza lúc rạng sáng, Công an phát hiện 'bí mật' trong các phòng hát

Theo Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã tạm giữ hình sự...

2 người đàn ông tử vong trong một ngôi nhà ở Hà Nội, tư thế lúc phát hiện gây chú ý Pháp luật
2 người đàn ông tử vong trong một ngôi nhà ở Hà Nội, tư thế lúc phát hiện gây chú ý

Sáng nay (1/12), người dân phát hiện 2 người đàn ông tử vong tại một ngôi nhà ở xã Bình...

Hành trình lật tẩy Mailisa hô biến mỹ phẩm giá rẻ đội lốt hàng cao cấp Pháp luật
Hành trình lật tẩy Mailisa hô biến mỹ phẩm giá rẻ đội lốt hàng cao cấp

Doctor Magic thương hiệu gắn liền với chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa không chỉ là câu chuyện về những hộp...

Khối tài sản 'khủng' biệt phủ, siêu xe của vợ chồng Mailisa sẽ ra sao? Pháp luật
Khối tài sản 'khủng' biệt phủ, siêu xe của vợ chồng Mailisa sẽ ra sao?

Khối tài sản "khủng" của vợ chồng Mailisa sẽ bị xử lý thế nào đang được nhiều người quan tâm.

Mới cập nhật
Mất 12.000 USD tiền sửa ôtô điện do làm đổ chai nước

Mất 12.000 USD tiền sửa ôtô điện do làm đổ chai nước

Hóa đơn sửa ôtô điện mà một khách Mỹ nhận được sau khi vô tình làm đổ chai nước ra sàn xe gây chú ý. Công ty bảo hiểm đã từ chối chi trả.

2 giờ trước Xe

Các trường hợp bị phong tỏa tài khoản ngân hàng từ ngày 1/1/2026

Các trường hợp bị phong tỏa tài khoản ngân hàng từ ngày 1/1/2026

Từ 1/1/2026, cơ quan chức năng có thể phong tỏa tài khoản ngân hàng của cá nhân, tổ chức nếu không tự nguyện nộp phạt hành chính hoặc có dấu hiệu tẩu tán tài sản.

2 giờ trước Đời sống

"Mợ ngố" Song Ji-hyo du hí TP HCM, sốc khi ăn trứng vịt lộn

"Mợ ngố" Song Ji-hyo du hí TP HCM, sốc khi ăn trứng vịt lộn

Chương trình ẩm thực "Mợ ngố" khen ngon!" có minh tinh Song Ji-hyo và đầu bếp David Lee được phát sóng từ ngày 4-12.

3 giờ trước Showbiz

Cháy lớn tại Đà Nẵng, cột khói cuồn cuộn sau Bệnh viện Hòa Vang

Cháy lớn tại Đà Nẵng, cột khói cuồn cuộn sau Bệnh viện Hòa Vang

Một đám cháy dữ dội bùng lên tại bãi xe tải gần Quốc lộ 14B, khiến lực lượng chức năng phải huy động hàng chục phương tiện và robot chữa cháy.

3 giờ trước Đời sống

Xử phạt người đăng tin sai sự thật về mưa lũ Đắk Lắk

Xử phạt người đăng tin sai sự thật về mưa lũ Đắk Lắk

Công an Nghệ An xử phạt người tung tin sai sự thật về thiệt hại mưa lũ, đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác với thông tin chưa kiểm chứng trên mạng xã hội.

3 giờ trước Pháp luật

SEA Games 33: Bị nợ lương, VĐV Thái Lan vừa tập vừa khóc

SEA Games 33: Bị nợ lương, VĐV Thái Lan vừa tập vừa khóc

Thể thao Thái Lan vừa vướng vào sự cố nợ lương vận động viên nhiều tháng liên tục trước khi SEA Games 33 diễn ra.

3 giờ trước Bên lề

Công an Tây Ninh thông tin vụ người đàn ông lái ô tô tông chết em gái

Công an Tây Ninh thông tin vụ người đàn ông lái ô tô tông chết em gái

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Nguyễn Tấn Thành - kẻ lái xe Lexus tông chết em gái để điều tra làm rõ hành vi Giết người.

3 giờ trước Pháp luật

Căn bệnh Nhã Phương mắc phải khi mang thai lần 3 nguy hiểm ra sao?

Căn bệnh Nhã Phương mắc phải khi mang thai lần 3 nguy hiểm ra sao?

Nhiều bà bầu cũng gặp phải căn bệnh như Nhã Phương trong thai kỳ.

3 giờ trước Sống khỏe

Loại cá kịch độc dễ gây tử vong nếu ăn nhầm, nhiều người vẫn vô tư không sợ

Loại cá kịch độc dễ gây tử vong nếu ăn nhầm, nhiều người vẫn vô tư không sợ

Cần cẩn trọng, cũng như không nên ăn loại cá này để tránh gây hại sức khỏe, thậm chí là tính mạng.

3 giờ trước Tư vấn sức khỏe

Bỏ lỡ là tiếc cả năm! Cuối năm bùng nổ vì 2 'phi vụ' cùng lúc oanh tạc phòng vé

Bỏ lỡ là tiếc cả năm! Cuối năm bùng nổ vì 2 'phi vụ' cùng lúc oanh tạc phòng vé

Cuối năm 2025 chứng kiến một cuộc đua phòng vé chưa từng có, khi hai “phi vụ” đình đám – Zootopia 2 và Phi Vụ Thế Kỷ 3: Thoắt Ẩn Thoắt Hiện – cùng lúc tạo sóng, kéo khán giả trở lại rạp trong bầu không khí phấn khích hiếm thấy.

3 giờ trước Phim