Thấy nữ sinh SN 2008 có biểu hiện lạ ở cửa khẩu Mộc Bài, người dân vội vàng báo Công an

May mắn, nhờ sự trình báo kịp thời của người dân, nữ sinh SN 2008 đã không gặp nguy hiểm.

Theo Bộ Công an, ngày 14/12/2025, từ thông tin của người dân, Công an xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã kịp thời ngăn chặn thành công một trường hợp thiếu nữ bị đối tượng xấu dụ dỗ, tìm cách đưa trái phép qua biên giới sang Campuchia làm việc.

Trước đó, trưa ngày 13/12/2025, người dân sống gần khu vực cửa khẩu Mộc Bài, thấy 1 thiếu nữ lạ có biểu hiện lo lắng và quanh quẩn gần khu vực với ý định xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Nghi vấn đây có thể là nạn nhân của đối tượng lừa đảo nên báo Công an xã Bến Cầu.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Bến Cầu phối hợp Đồn Công an Mộc Bài tiến hành kiểm tra hành chính. Qua làm việc ban đầu thiếu nữ được xác định là em N. H.P (sinh năm 2008 ngụ tỉnh Đồng Nai).

Công an xã Bến Cầu bàn giao em P cho gia đình .



Em P. khai nhận sử dụng mạng xã hội Facebook để tìm kiếm việc làm, thấy có người tuyển nhân viên làm việc tại Campuchia thì liên hệ và được người này hướng dẫn em P đi xe khách đến khu vực Mộc Bài. Người này sau đó sẽ đưa em qua biên giới theo đường tiểu ngạch, sang Campuchia làm việc với thu nhập cao.

Ngay sau khi xác minh thông tin, Công an xã Bến Cầu xác định đây là một vụ lừa đảo nhằm đưa người lao động trẻ tuổi vào các tụ điểm hoạt động lừa đảo qua mạng tại Campuchia. Em N.H.P đã được lực lượng Công an giải thích, tuyên truyền, em đã hiểu ra sự việc.

Công an xã Bến Cầu đã làm thủ tục liên hệ với gia đình em P. Ngay sau khi nhận được thông tin, ông N.X.N, (sinh năm 1980 ngụ tỉnh Đồng Nai) là cha của em P. đã đến Công an xã Bến Cầu đón con gái trở về.

Ông N đã viết thư cảm ơn gửi đến Công an xã Bến Cầu.

Qua vụ việc trên, một lần nữa cơ quan Công an khuyến cáo người dân, nhất là các thanh thiếu niên và sinh viên đang tìm kiếm việc làm, cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi hấp dẫn về “việc nhẹ lương cao" ở nước ngoài thông qua mạng xã hội. Tuyệt đối không tự ý vượt biên trái phép hoặc tin tưởng vào các đối tượng môi giới trên mạng xã hội, không rõ địa chỉ tin cậy, để tránh rơi vào bẫy lừa đảo và buôn bán người.