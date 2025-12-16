Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIÁO DỤC
  3. Học đường

Thấy nữ sinh SN 2008 có biểu hiện lạ ở cửa khẩu Mộc Bài, người dân vội vàng báo Công an

10:02 16/12/2025
May mắn, nhờ sự trình báo kịp thời của người dân, nữ sinh SN 2008 đã không gặp nguy hiểm.

Theo Bộ Công an, ngày 14/12/2025, từ thông tin của người dân, Công an xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã kịp thời ngăn chặn thành công một trường hợp thiếu nữ bị đối tượng xấu dụ dỗ, tìm cách đưa trái phép qua biên giới sang Campuchia làm việc.

 

Trước đó, trưa ngày 13/12/2025, người dân sống gần khu vực cửa khẩu Mộc Bài, thấy 1 thiếu nữ lạ có biểu hiện lo lắng và quanh quẩn gần khu vực với ý định xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Nghi vấn đây có thể là nạn nhân của đối tượng lừa đảo nên báo Công an xã Bến Cầu. 

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Bến Cầu phối hợp Đồn Công an Mộc Bài tiến hành kiểm tra hành chính. Qua làm việc ban đầu thiếu nữ được xác định là em N. H.P (sinh năm 2008 ngụ tỉnh Đồng Nai). 

Công an xã Bến Cầu bàn giao em P cho gia đình .  Công an xã Bến Cầu bàn giao em P cho gia đình .
 
 

Em P. khai nhận sử dụng mạng xã hội Facebook để tìm kiếm việc làm, thấy có người tuyển nhân viên làm việc tại Campuchia thì liên hệ và được người này hướng dẫn em P đi xe khách đến khu vực Mộc Bài. Người này sau đó sẽ đưa em qua biên giới theo đường tiểu ngạch, sang Campuchia làm việc với thu nhập cao. 

Ngay sau khi xác minh thông tin, Công an xã Bến Cầu xác định đây là một vụ lừa đảo nhằm đưa người lao động trẻ tuổi vào các tụ điểm hoạt động lừa đảo qua mạng tại Campuchia. Em N.H.P đã được lực lượng Công an giải thích, tuyên truyền, em đã hiểu ra sự việc.

Công an xã Bến Cầu đã làm thủ tục liên hệ với gia đình em P. Ngay sau khi nhận được thông tin, ông N.X.N, (sinh năm 1980 ngụ tỉnh Đồng Nai) là cha của em P. đã đến Công an xã Bến Cầu đón con gái trở về. 

Ông N đã viết thư cảm ơn gửi đến Công an xã Bến Cầu.

Qua vụ việc trên, một lần nữa cơ quan Công an khuyến cáo người dân, nhất là các thanh thiếu niên và sinh viên đang tìm kiếm việc làm, cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi hấp dẫn về “việc nhẹ lương cao" ở nước ngoài thông qua mạng xã hội. Tuyệt đối không tự ý vượt biên trái phép hoặc tin tưởng vào các đối tượng môi giới trên mạng xã hội, không rõ địa chỉ tin cậy, để tránh rơi vào bẫy lừa đảo và buôn bán người.

Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/sao-hoc-duong/bao-cong-an-khi-thay-nu-sinh-sn-2008-co-bieu-hien-la-o-cua-khau-moc-bai-202512152235479353.html
Cùng chủ đề
Nữ sinh bất ngờ chạy ra giữa đường nơi xe qua lại đông đúc, Công an vào cuộc liền tỏ lý do bất ngờ Học đường
Nữ sinh bất ngờ chạy ra giữa đường nơi xe qua lại đông đúc, Công an vào cuộc liền tỏ lý do bất ngờ

Nhờ sự vào cuộc can thiệp kịp thời của lực lượng chức năng, nữ sinh đã không gặp tai nạn...

Các trường Hà Nội chủ động cho học sinh nghỉ học nếu không khí 'rất nguy hại' Học đường
Các trường Hà Nội chủ động cho học sinh nghỉ học nếu không khí 'rất nguy hại'

Hà Nội yêu cầu các trường chủ động hạn chế hoạt động ngoài trời và có thể tạm dừng việc...

'Búp măng non' gặp sự cố trên sân nhà, bố mẹ xem camera mà đau lòng Học đường
'Búp măng non' gặp sự cố trên sân nhà, bố mẹ xem camera mà đau lòng

Mới đây, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý...

Cô giáo yêu cầu ghi lại vẻ riêng của mẹ và dì, học trò tiểu học viết đáp án khiến ai nấy cười sặc Học đường
Cô giáo yêu cầu ghi lại vẻ riêng của mẹ và dì, học trò tiểu học viết đáp án khiến ai nấy cười sặc

Mới đây, nhiều diễn đàn mạng xã hội đã và đang chia sẻ hình ảnh về một bài tập của...

Tuyển Tập Câu Đố Về Các Anh Hùng Dân Tộc Hào Hùng Nhất (Theo Caudovui.vn) Học đường
Tuyển Tập Câu Đố Về Các Anh Hùng Dân Tộc Hào Hùng Nhất (Theo Caudovui.vn)

"Dân ta phải biết sử ta / Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam". Lời dạy của Bác Hồ...

Con được tặng bánh kẹo mừng sinh nhật, mẹ đăng MXH chê bai Học đường
Con được tặng bánh kẹo mừng sinh nhật, mẹ đăng MXH chê bai

Một bà mẹ đăng đàn "chê bai" bim bim, bánh kẹo con được tặng là đồ ăn công nghiệp, kém...

Mới cập nhật
Hội thảo siêu âm tim thai tại PhenikaaMec: Kết nối chuyên gia toàn cầu, chuẩn hóa thực hành chẩn đoán và điều trị tim bẩm sinh

Hội thảo siêu âm tim thai tại PhenikaaMec: Kết nối chuyên gia toàn cầu, chuẩn hóa thực hành chẩn đoán và điều trị tim bẩm sinh

Ngày 13/12/2025, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) tổ chức Hội thảo khoa học “Siêu âm tim thai – Từ chẩn đoán trước sinh đến quản lý sau sinh”, quy tụ hơn 300 bác sĩ sản, nhi, tim mạch, sơ sinh và y học bào thai trên cả nước. Sự kiện ghi dấu ấn đặc biệt với sự tham dự của các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế, mở ra cơ hội tiếp cận chuẩn thực hành tiên tiến và thúc đẩy mô hình phối hợp đa chuyên khoa trong chăm sóc tim bẩm sinh.

7 giờ trước SỨC KHỎE

Chuyển hoàn là gì? 5 Cách giảm tỷ lệ hoàn đơn hiệu quả cho chủ shop online

Chuyển hoàn là gì? 5 Cách giảm tỷ lệ hoàn đơn hiệu quả cho chủ shop online

Trong bức tranh kinh doanh thương mại điện tử, tỷ lệ hoàn đơn cao luôn là nỗi ám ảnh bào mòn lợi nhuận của nhà bán hàng. Việc hiểu rõ bản chất của quá trình chuyển hoàn và áp dụng các quy trình xử lý chuyên nghiệp là chìa khóa để bảo vệ doanh thu.

7 giờ trước Kinh doanh

Loại thực phẩm chứa cholesterol hại sức khỏe gấp 4 lần mỡ lợn, nhiều người Việt lại ăn vô tư

Loại thực phẩm chứa cholesterol hại sức khỏe gấp 4 lần mỡ lợn, nhiều người Việt lại ăn vô tư

Để đảm bảo an toàn sức khỏe, cần chú ý khi ăn loại thực phẩm này.

13 giờ trước Dinh dưỡng

Nhóm TWICE bị xâm phạm đời tư nghiêm trọng, công ty quản lý ra thông báo khẩn

Nhóm TWICE bị xâm phạm đời tư nghiêm trọng, công ty quản lý ra thông báo khẩn

Công ty quản lý JYP Entertainment kêu gọi người hâm mộ tôn trọng không gian riêng và quyền riêng tư của các thành viên TWICE.

13 giờ trước Âm nhạc

Trúng vé số độc đắc hơn 40 tỷ đồng, cặp vợ chồng dọn đồ đạc và rời khỏi nhà trong đêm

Trúng vé số độc đắc hơn 40 tỷ đồng, cặp vợ chồng dọn đồ đạc và rời khỏi nhà trong đêm

Câu chuyện của vợ chồng này thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

13 giờ trước Khám phá

Thời trang đời thường của Lương Thùy Linh

Thời trang đời thường của Lương Thùy Linh

Lương Thùy Linh gây ấn tượng với gu thời trang đời thường tinh tế, linh hoạt và toát lên vẻ thanh lịch tự nhiên.

13 giờ trước Phong cách

Phanh phui 'bí mật' đáng sợ của nhóm thanh niên choai choai lúc nửa đêm

Phanh phui 'bí mật' đáng sợ của nhóm thanh niên choai choai lúc nửa đêm

Quá trình đấu tranh khai thác, Tổ công tác thuộc Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi vi phạm của nhóm thanh niên.

13 giờ trước Pháp luật

Chiếc xe máy bất ngờ bay trên đường, biết lý do dân tình lắc đầu ngán ngẩm

Chiếc xe máy bất ngờ bay trên đường, biết lý do dân tình lắc đầu ngán ngẩm

Đang di chuyển trên đường, chiếc xe máy bất ngờ "bay" qua bên kia đường.

13 giờ trước Đời sống

Khởi tố Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội sau vụ sai phạm chi trả tiền cho sinh viên tham gia A80

Khởi tố Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội sau vụ sai phạm chi trả tiền cho sinh viên tham gia A80

Theo Công an TP Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội liên quan đến sai phạm trong việc chi trả tiền cho sinh viên.

13 giờ trước Tin tức

Hyun Bin gây xôn xao với quyết định chưa từng có trong tác phẩm mới

Hyun Bin gây xôn xao với quyết định chưa từng có trong tác phẩm mới

Nam tài tử hàng đầu Hàn Quốc Hyun Bin khiến công chúng bất ngờ khi tiết lộ quá trình chuẩn bị khắc nghiệt cho vai diễn mới trong series gốc của Disney+.

13 giờ trước Phim