Nhóm TWICE bị xâm phạm đời tư nghiêm trọng, công ty quản lý ra thông báo khẩn

Công ty quản lý JYP Entertainment kêu gọi người hâm mộ tôn trọng không gian riêng và quyền riêng tư của các thành viên TWICE.

Mới đây, công ty quản lý JYP Entertainment đã đăng tải một thông báo dài trên cộng đồng người hâm mộ liên quan đến việc bảo vệ đời sống riêng tư của nhóm TWICE.

Theo JYP, gần đây đã ghi nhận một số trường hợp fan xâm phạm lộ trình di chuyển, tiếp cận quá mức, quay chụp trái phép, liên tục trò chuyện hoặc gọi điện trong quá trình nghệ sĩ có lịch trình cá nhân hoặc di chuyển không công khai.

Công ty quản lý của nhóm TWICE đã ra thông báo tới người hâm mộ về việc xâm phạm quyền riêng tư của các thành viên.

Phía công ty nhấn mạnh rằng những hành vi này có thể gây áp lực tâm lý và căng thẳng cho nghệ sĩ, đặc biệt trong bối cảnh TWICE thường xuyên di chuyển và có nhiều lịch trình quốc tế. JYP khẳng định việc quay chụp trái phép, quay cận cảnh, bám theo nghệ sĩ tại sân bay, trong kỳ nghỉ, khi về thăm gia đình hoặc trong các lịch trình cá nhân không thuộc lịch trình chính thức là hành vi xâm phạm đời tư.

Bên cạnh đó, công ty cũng kêu gọi người hâm mộ tôn trọng không gian riêng và quyền riêng tư của các thành viên TWICE, đồng thời yêu cầu không quay chụp hay làm lộ hình ảnh của người thân, bạn bè, người quen - những người không phải người của công chúng đi cùng nghệ sĩ.

JYP cũng chỉ rõ rằng việc liên tục bắt chuyện, xin số điện thoại, yêu cầu gọi điện, đòi chữ ký quá mức, cố tình đưa thư hoặc quà tặng trong cả lịch trình cá nhân lẫn chính thức đều có thể trở thành gánh nặng lớn cho nghệ sĩ. Ngay cả trong trường hợp nghệ sĩ đã trực tiếp yêu cầu dừng lại, việc tiếp tục những hành vi này vẫn bị xem là không phù hợp.

Ngoài ra, công ty cảnh báo việc chặn đường di chuyển hoặc đứng quá gần để quay chụp có thể dẫn đến tai nạn an toàn nghiêm trọng. JYP nhấn mạnh rằng nếu những hành vi trên tiếp diễn hoặc bị đánh giá là gây bất tiện cho nghệ sĩ, công ty sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ nghệ sĩ.

Không chỉ là câu chuyện riêng của TWICE, thông báo từ JYP Entertainment một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về ranh giới mong manh giữa sự hâm mộ và hành vi xâm phạm đời tư nghệ sĩ trong ngành công nghiệp Giải trí Hàn Quốc. Khi mạng xã hội phát triển, khoảng cách giữa thần tượng và người hâm mộ ngày càng bị thu hẹp, kéo theo đó là tình trạng theo dõi đời sống cá nhân bị bình thường hóa dưới danh nghĩa yêu mến.

Thông báo từ JYP Entertainment một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về ranh giới mong manh giữa sự hâm mộ và hành vi xâm phạm đời tư nghệ sĩ.

Thực tế cho thấy, việc nghệ sĩ liên tục bị quay chụp trong những khoảnh khắc riêng tư, bị bám theo tại sân bay, khách sạn hay thậm chí trong kỳ nghỉ cùng gia đình không chỉ tạo áp lực tâm lý kéo dài mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Với những nhóm nhạc hoạt động lâu năm và có lịch trình dày đặc như TWICE, áp lực này càng trở nên nặng nề khi ranh giới nghỉ ngơi gần như bị xóa nhòa.

Trong nhiều năm qua, Kpop không ít lần chứng kiến hệ lụy nghiêm trọng từ việc xâm phạm đời sống riêng tư, từ stress, rối loạn tâm lý cho đến những sự cố an ninh đáng tiếc. Chính vì vậy, động thái cứng rắn từ JYP được xem là bước đi cần thiết nhằm bảo vệ nghệ sĩ trước làn sóng hâm mộ quá khích, đồng thời khẳng định rằng quyền riêng tư của nghệ sĩ và cả những người thân không phải người của công chúng cũng cần được tôn trọng tuyệt đối.

Ở chiều ngược lại, thông báo cũng là lời nhắc nhở dành cho người hâm mộ về một cách yêu văn minh, ủng hộ thần tượng bằng sự tôn trọng, thay vì xâm nhập vào không gian cá nhân. Sự gắn bó bền vững giữa nghệ sĩ và fan không được xây dựng trên việc đánh đổi sự an toàn, tinh thần và đời sống riêng tư của người đứng trên sân khấu.