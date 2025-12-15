Showbiz Việt 'dậy sóng' với Mỹ Tâm

Mỹ Tâm đang là cái tên nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ khán giả.

Mỹ Tâm vừa gây chấn động làng nhạc khi tổ chức thành công live concert "SEE THE LIGHT" tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), với lượng khán giả kỷ lục lên đến 40.000 người - con số chưa từng có trong lịch sử các show diễn cá nhân của nghệ sĩ Việt. Đây là một cột mốc đánh dấu hơn 20 năm sự nghiệp bền bỉ của "Họa mi tóc nâu" và chứng minh sức hút không giảm của nữ ca sĩ với khán giả ở mọi lứa tuổi.

Toàn cảnh đêm nhạc của Mỹ Tâm.

Đêm diễn kéo dài khoảng 4 giờ đồng hồ, Mỹ Tâm tự mình dẫn dắt toàn bộ chương trình mà không cần MC. Set list biểu diễn gần 40 ca khúc, bao gồm những tiết mục đòi hỏi vũ đạo mạnh, thể hiện sự dẻo dai, chuyên nghiệp và khả năng giữ năng lượng bền bỉ trong suốt buổi diễn dài. Từ những bản ballad sâu lắng đến các ca khúc sôi động, nữ ca sĩ không chỉ chinh phục khán giả bằng giọng hát mà còn bằng phong thái biểu diễn cuốn hút, kết hợp ánh sáng, âm thanh và hiệu ứng sân khấu tạo nên một bữa tiệc âm nhạc toàn diện.

Live concert "SEE THE LIGHT" khép lại trong sự công nhận và ngợi khen mạnh mẽ từ khán giả, truyền thông lẫn đồng nghiệp trong nghề. Trên mạng xã hội, rất nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sức hút của Mỹ Tâm, đặc biệt khi cô có thể thu hút 40.000 người tham gia show diễn - con số mà nhiều nghệ sĩ quốc tế khó lòng đạt được tại thị trường Việt Nam.

Nhạc sĩ Huy Tuấn, đồng nghiệp thân thiết với Mỹ Tâm, không ngần ngại đăng tải bài viết trên trang cá nhân để tán dương nữ ca sĩ: "Chúc mừng Mỹ Tâm với show diễn đông người tham gia nhất của 1 ca sĩ Việt Nam. Tưởng như dạng show diễn lớn thế này chỉ có 3 người làm được, đó là BLACKPINK, G-Dragon - còn lại là BTS, chứ ngay cả các siêu sao quốc tế khác như Taylor Swift hay Beyonce cũng khó mà đạt được con số này tại thị trường Việt Nam, dù họ vẫn bán được con số gấp đôi ở ngay bên nhà hàng xóm. Và hôm nay thêm vào list ngắn ngủi đó là 1 ca sĩ có sự nghiệp bền bỉ nhất Showbiz Việt - Mỹ Tâm".

Nguyễn Ngọc Anh, giọng ca trưởng thành từ cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn viết trên trang cá nhân: "Mình ít khi bày tỏ quan điểm cá nhân, nhưng hôm nay cho mình bày tỏ chút. Mình lướt mạng, lướt Facebook, lướt TikTok và mình phải công nhận sức ảnh hưởng của Mỹ Tâm cực lớn, cách bạn ấy làm việc (bằng tuổi mình) cực kì chuyên nghiệp, và có thể nói là số 1 Việt Nam, rất ngưỡng mộ bạn.

Bao năm làm nghệ thuật, Ngọc Anh ngưỡng vọng các anh mình đã đành như anh Tấn Minh, anh Đỗ Bảo, mai này Ngọc Anh yêu quý và trân trọng vô cùng divo Tùng Dương và ngày càng khâm phục trân trọng Mỹ Tâm. Các bạn là tấm gương lớn để mình noi theo, ngày chủ nhật đầy tình yêu với âm nhạc. Mong Tâm hạnh phúc với trái tim yêu nhạc và cả hạnh phúc cá nhân nữa nhé Tâm".

Các thế hệ đàn em trong làng nhạc cũng liên tục bày tỏ sự nể phục dành cho "Họa mi tóc nâu". Hòa Minzy, khán giả tham dự trực tiếp concert, đăng tải cảm xúc ngay trong đêm diễn: "Đã quá chị Tâm ơi! Em xin lỗi phải về sớm vì con em đợi ngoài cổng. Em xin vía sold-out của chị nha! Sau khi xem chị diễn, em rút ra được nhiều ý tưởng cho bản thân. Em yêu chị Tâm."

Giống như Hòa Minzy, ERIK cũng chia sẻ hình ảnh chụp cùng Mỹ Tâm tại buổi tiệc thân mật sau show, kèm lời nhắn: "I See The Light. Cô mãi là 1 tượng đài âm nhạc ở trong con, người nghệ sỹ solo đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam tổ chức concert tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình lần nào cũng cháy vé. Quá đỉnh quá dã man ạ".

Nam ca sĩ Anh Tú không giấu sự ngưỡng mộ: "Chị Mỹ Tâm hát hay kinh khủng". Trong khi đó, Trương Quỳnh Anh - một fan cứng của Mỹ Tâm và đã tham gia nhiều show diễn cá nhân của nữ ca sĩ, xúc động chia sẻ: "Nhìn chị xuất hiện trước hơn 40.000 Tri Âm, em vô cùng xúc động. Năng lượng nào mới có thể vừa hát vừa quẩy suốt hơn 4 tiếng? Cuối cùng em chỉ muốn ôm chị và nói: 'Mỹ Tâm ĐỈNH ĐỈNH ĐỈNH!'".

Ba thành viên nhóm nhà sản xuất DTAP cũng có mặt tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để trải nghiệm trực tiếp, trong đó Thịnh Kainz bày tỏ: "Dù trời lạnh, dù mưa nhẹ, ánh sáng vẫn bật lên từ niềm tin, từ tình yêu của khán giả dành cho một nghệ sĩ đã đi cùng âm nhạc Việt bằng sự bền bỉ, tử tế và nghiêm cẩn hiếm có. Tụi em xin chúc mừng chị Mỹ Tâm với một cột mốc xứng đáng và bùng nổ, SEE THE LIGHT là một đêm không chỉ rực rỡ, mà còn ở lại rất lâu trong ký ức của những người có mặt".

Những bài đăng, chia sẻ của các nghệ sĩ, đồng nghiệp không chỉ bày tỏ sự ngưỡng mộ mà còn phản ánh rõ tác động sâu rộng của Mỹ Tâm đối với làng nhạc Việt. Từ việc truyền cảm hứng nghề nghiệp cho thế hệ đàn em, đến việc tạo nên những chuẩn mực biểu diễn chuyên nghiệp, từng bài viết, từng lời khen đều minh chứng rằng sức ảnh hưởng của cô vượt ra ngoài sân khấu, trở thành hình mẫu về sự bền bỉ, chuyên nghiệp và tài năng hiếm có trong showbiz Việt.

Không chỉ là một buổi biểu diễn, SEE THE LIGHT còn thể hiện sự chuyên nghiệp, tầm nhìn và đẳng cấp của Mỹ Tâm trong việc xây dựng show diễn quy mô lớn. Nữ ca sĩ đã chứng minh rằng, sau hơn hai thập kỷ, cô vẫn là biểu tượng âm nhạc đầy sức ảnh hưởng, truyền cảm hứng cho thế hệ nghệ sĩ trẻ và tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng trong làng nhạc Việt.

Với SEE THE LIGHT, Mỹ Tâm không chỉ ghi dấu ấn bằng lượng khán giả kỷ lục, mà còn bằng trải nghiệm âm nhạc toàn diện, khiến khán giả và đồng nghiệp phải nể phục. Đây thực sự là một bước ngoặt, mở ra chương mới trong hành trình âm nhạc lẫy lừng của giọng ca sinh năm 1981.