G-Dragon được đưa vào chương trình giảng dạy Đại học

G-Dragon chính thức trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên bước vào chương trình học thuật chính quy.

Đại học Nam California (USC) - một trong những trường báo chí và truyền thông danh tiếng nhất thế giới chuẩn bị mở một khóa học chính quy 4 tín chỉ về G-Dragon, biến anh trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên được đưa vào chương trình đào tạo đại học tại Hoa Kỳ. Khóa học sẽ bắt đầu từ mùa xuân năm 2026 và được giảng dạy tại Trường Báo chí & Truyền thông Annenberg của USC.

Thông tin được công bố qua tài khoản Instagram chính thức của USC Annenberg, thu hút sự chú ý lớn khi gắn thẻ G-Dragon và sử dụng các hashtag #GDRAGON và #GD. Một sinh viên USC trong video chia sẻ sự hào hứng của mình đối với khóa học, cho thấy sức hút không nhỏ của nghệ sĩ trên môi trường học thuật phương Tây.

Trước đó, nhiều trường đại học hàng đầu như Yale và Harvard đã mở lớp về Beyoncé và Taylor Swift. Việc G-Dragon tiếp bước hai biểu tượng văn hóa toàn cầu này được xem là dấu mốc quan trọng, khẳng định Kpop đã trở thành một hiện tượng văn hóa - công nghiệp có giá trị nghiên cứu nghiêm túc.

Khóa học mang tên "COMM 400: Nghiên cứu lệch lạc về Kpop: Trường hợp của G-Dragon", do Giáo sư Hye Jin Lee phụ trách. Mục tiêu chính của môn học là phân tích Kpop theo một cách mới không chỉ ở góc độ công nghiệp âm nhạc đại chúng, mà còn trong chiều sâu văn hóa và sáng tạo. Theo giáo sư Lee, dù Kpop đã phủ sóng toàn cầu, nó vẫn thường bị đánh giá dưới góc độ thương mại hóa, tính công nghiệp hay sự giới hạn nghệ thuật. G-Dragon, với vị thế "thần tượng nhà sản xuất", là trường hợp tiêu biểu giúp giải mã và thách thức những định kiến này.

Khóa học sẽ tập trung vào những yếu tố:

- Vai trò của G-Dragon trong việc định hình âm thanh và Phong cách K-pop.

- Khả năng sáng tác, sản xuất giúp anh khác biệt với nhiều thần tượng khác.

- Sức ảnh hưởng Thời trang, văn hóa và nghệ thuật vượt ra ngoài âm nhạc.

- Cách "vũ trụ G-Dragon" phản ánh sự thay đổi, mở rộng của văn hóa đại chúng Hàn Quốc.

USC và ý nghĩa của việc đưa G-Dragon vào môi trường học thuật

Galaxy Corporation - công ty quản lý của G-Dragon nhận định rằng khóa học này là một sự ghi nhận đặc biệt, nhất là trong thời điểm nghệ sĩ kỷ niệm 20 năm sự nghiệp. Đây được xem là bước tiến mới giúp nâng cao vị thế của Kpop trong giới học thuật quốc tế.

G-Dragon ra mắt năm 2006 cùng BIGBANG dưới YG Entertainment và nhanh chóng trở thành biểu tượng nhờ những bản hit như Lies, Haru Haru, Tonight hay Bang Bang Bang. Không chỉ là người dẫn đầu Xu hướng âm nhạc, anh còn là một trong số ít idol trực tiếp sáng tác và sản xuất phần lớn các ca khúc của nhóm cũng như sự nghiệp solo. Album Heartbreaker (2009) và Übermensch (2025) là những ví dụ tiêu biểu cho dấu ấn cá nhân của anh.

Tháng 10/2025, G-Dragon được trao Huân chương Văn hóa Okgwan, danh hiệu cao quý thứ hai của Hàn Quốc trong lĩnh vực nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp nổi bật cho văn hóa Hàn Quốc suốt gần hai thập kỷ.

Việc USC mở khóa học về G-Dragon không chỉ là sự công nhận đối với cá nhân nghệ sĩ mà còn là biểu tượng cho sự trưởng thành của Kpop trên bản đồ văn hóa toàn cầu. Khóa học hứa hẹn sẽ mang đến góc nhìn học thuật mới mẻ, giúp người học hiểu sâu hơn về một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất lịch sử Kpop từ âm nhạc, thời trang đến định hình xu hướng văn hóa hiện đại.