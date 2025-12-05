Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIẢI TRÍ
  3. Âm nhạc

G-Dragon được đưa vào chương trình giảng dạy Đại học

16:20 05/12/2025
G-Dragon chính thức trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên bước vào chương trình học thuật chính quy.

Đại học Nam California (USC) - một trong những trường báo chí và truyền thông danh tiếng nhất thế giới chuẩn bị mở một khóa học chính quy 4 tín chỉ về G-Dragon, biến anh trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên được đưa vào chương trình đào tạo đại học tại Hoa Kỳ. Khóa học sẽ bắt đầu từ mùa xuân năm 2026 và được giảng dạy tại Trường Báo chí & Truyền thông Annenberg của USC.

G-Dragon được đưa vào chương trình giảng dạy Đại học Ảnh 1

G-Dragon: Nghệ sĩ Kpop đầu tiên bước vào chương trình học thuật chính quy

Thông tin được công bố qua tài khoản Instagram chính thức của USC Annenberg, thu hút sự chú ý lớn khi gắn thẻ G-Dragon và sử dụng các hashtag #GDRAGON và #GD. Một sinh viên USC trong video chia sẻ sự hào hứng của mình đối với khóa học, cho thấy sức hút không nhỏ của nghệ sĩ trên môi trường học thuật phương Tây.

Trước đó, nhiều trường đại học hàng đầu như Yale và Harvard đã mở lớp về Beyoncé và Taylor Swift. Việc G-Dragon tiếp bước hai biểu tượng văn hóa toàn cầu này được xem là dấu mốc quan trọng, khẳng định Kpop đã trở thành một hiện tượng văn hóa - công nghiệp có giá trị nghiên cứu nghiêm túc.

G-Dragon được đưa vào chương trình giảng dạy Đại học Ảnh 2

Khóa học mang tên "COMM 400: Nghiên cứu lệch lạc về Kpop: Trường hợp của G-Dragon", do Giáo sư Hye Jin Lee phụ trách. Mục tiêu chính của môn học là phân tích Kpop theo một cách mới không chỉ ở góc độ công nghiệp âm nhạc đại chúng, mà còn trong chiều sâu văn hóa và sáng tạo. Theo giáo sư Lee, dù Kpop đã phủ sóng toàn cầu, nó vẫn thường bị đánh giá dưới góc độ thương mại hóa, tính công nghiệp hay sự giới hạn nghệ thuật. G-Dragon, với vị thế "thần tượng nhà sản xuất", là trường hợp tiêu biểu giúp giải mã và thách thức những định kiến này.

Khóa học sẽ tập trung vào những yếu tố:

- Vai trò của G-Dragon trong việc định hình âm thanh và Phong cách K-pop.

- Khả năng sáng tác, sản xuất giúp anh khác biệt với nhiều thần tượng khác.

- Sức ảnh hưởng Thời trang, văn hóa và nghệ thuật vượt ra ngoài âm nhạc.

- Cách "vũ trụ G-Dragon" phản ánh sự thay đổi, mở rộng của văn hóa đại chúng Hàn Quốc.

G-Dragon được đưa vào chương trình giảng dạy Đại học Ảnh 3

USC và ý nghĩa của việc đưa G-Dragon vào môi trường học thuật

Galaxy Corporation - công ty quản lý của G-Dragon nhận định rằng khóa học này là một sự ghi nhận đặc biệt, nhất là trong thời điểm nghệ sĩ kỷ niệm 20 năm sự nghiệp. Đây được xem là bước tiến mới giúp nâng cao vị thế của Kpop trong giới học thuật quốc tế.

G-Dragon ra mắt năm 2006 cùng BIGBANG dưới YG Entertainment và nhanh chóng trở thành biểu tượng nhờ những bản hit như Lies, Haru Haru, Tonight hay Bang Bang Bang. Không chỉ là người dẫn đầu Xu hướng âm nhạc, anh còn là một trong số ít idol trực tiếp sáng tác và sản xuất phần lớn các ca khúc của nhóm cũng như sự nghiệp solo. Album Heartbreaker (2009) và Übermensch (2025) là những ví dụ tiêu biểu cho dấu ấn cá nhân của anh.

G-Dragon được đưa vào chương trình giảng dạy Đại học Ảnh 4

Tháng 10/2025, G-Dragon được trao Huân chương Văn hóa Okgwan, danh hiệu cao quý thứ hai của Hàn Quốc trong lĩnh vực nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp nổi bật cho văn hóa Hàn Quốc suốt gần hai thập kỷ.

Việc USC mở khóa học về G-Dragon không chỉ là sự công nhận đối với cá nhân nghệ sĩ mà còn là biểu tượng cho sự trưởng thành của Kpop trên bản đồ văn hóa toàn cầu. Khóa học hứa hẹn sẽ mang đến góc nhìn học thuật mới mẻ, giúp người học hiểu sâu hơn về một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất lịch sử Kpop từ âm nhạc, thời trang đến định hình xu hướng văn hóa hiện đại.

G-Dragon được đưa vào chương trình giảng dạy Đại học Ảnh 5
Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/am-nhac/g-dragon-duoc-dua-vao-chuong-trinh-giang-day-dai-hoc-202512051529079014.html
Cùng chủ đề
Nam ca sĩ Việt bị phát hiện hẹn hò tại trời Tây, người hâm mộ thất vọng tuyên bố quay lưng Âm nhạc
Nam ca sĩ Việt bị phát hiện hẹn hò tại trời Tây, người hâm mộ thất vọng tuyên bố quay lưng

Nam ca sĩ bị bắt gặp đi du lịch cùng hot girl ở nước ngoài.

Đám cưới Eunjung: Cô dâu rơi nước mắt vì người mẹ quá cố, T-ara tái hợp làm fan phát sốt Âm nhạc
Đám cưới Eunjung: Cô dâu rơi nước mắt vì người mẹ quá cố, T-ara tái hợp làm fan phát sốt

Eunjung tiếp tục là thành viên thứ 5 của T-ara trở thành "vợ người ta".

Taylor Swift có xứng đáng là ca sĩ hàng đầu thế giới? Âm nhạc
Taylor Swift có xứng đáng là ca sĩ hàng đầu thế giới?

Sự trở lại vừa qua của Taylor Swift có khiến khán giả phải thất vọng?

Tranh cãi concert của TWICE tại Đài Loan Âm nhạc
Tranh cãi concert của TWICE tại Đài Loan

Buổi biểu diễn của TWICE trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội.

Hòa Minzy 'gây bão' mạng với loạt ảnh 'tình bể bình' bên một sao nam Vbiz Âm nhạc
Hòa Minzy 'gây bão' mạng với loạt ảnh 'tình bể bình' bên một sao nam Vbiz

Hòa Minzy xuất hiện bên cạnh sao nam này trong loạt ảnh mới khiến cộng đồng mạng 'đứng ngồi không...

Thấy gì qua tiếng cười của mỗi thời đại? Âm nhạc
Thấy gì qua tiếng cười của mỗi thời đại?

Châm biếm, trào lộng là chủ đề quen thuộc với văn nghệ sĩ xưa nay. Từ bài thơ dí dỏm...

Mới cập nhật
Vì sao nên chọn The World of Wine khi tìm mua rượu nhập khẩu chính hãng?

Vì sao nên chọn The World of Wine khi tìm mua rượu nhập khẩu chính hãng?

Trong những năm gần đây, nhu cầu thưởng thức rượu nhập tại Việt Nam tăng mạnh, đặc biệt ở phân khúc quà tặng cao cấp và sưu tầm rượu vang. Thị trường đa dạng nhưng cũng tồn tại tình trạng hàng kém chất lượng, khiến việc tìm một cửa hàng rượu uy tín trở thành ưu tiên hàng đầu. The World of Wine xuất hiện như một “điểm sáng” cho những ai muốn trải nghiệm rượu chuẩn quốc tế, minh bạch nguồn gốc và dịch vụ chuyên nghiệp.

7 giờ trước Kinh doanh

Dự báo các khu vực đất liền có nguy cơ chịu ảnh hưởng trực tiếp nếu bão số 16 đổ bộ

Dự báo các khu vực đất liền có nguy cơ chịu ảnh hưởng trực tiếp nếu bão số 16 đổ bộ

Một áp thấp nhiệt đới đang hướng vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão số 16.

12 giờ trước Đời sống

MU gây thất vọng trước đối thủ hạng 18

MU gây thất vọng trước đối thủ hạng 18

Rạng sáng 5/12, MU dẫn trước nhưng để West Ham cầm hòa 1-1 trên sân nhà ở vòng 14 Premier League.

12 giờ trước Bóng đá

Vì sao 'công chúa Samsung' làm idol không bị ghét?

Vì sao 'công chúa Samsung' làm idol không bị ghét?

Người Hàn Quốc không mấy thiện cảm với cậu ấm, cô chiêu của các chaebol vì nghĩ họ "sinh ra đã ngậm thìa vàng". Nhưng khi làm idol, Annie Moon lại cho thấy hình tượng hoàn toàn khác.

12 giờ trước Hậu trường

Chuyện gì đã xảy ra tại K+

Chuyện gì đã xảy ra tại K+

K+ khép lại hành trình hơn 16 năm hiện diện tại Việt Nam, để lại một bức tranh tài chính thua lỗ kéo dài, nhiều lần tái cấu trúc và nỗ lực cứu vãn bất thành.

12 giờ trước Khám phá

Xác minh vụ kêu gọi ủng hộ lũ lụt: '30.000 thì khỏi, ai nhận 30.000'

Xác minh vụ kêu gọi ủng hộ lũ lụt: '30.000 thì khỏi, ai nhận 30.000'

UBND phường Cửa Nam cho biết phường đã tiếp nhận thông tin và giao các cơ quan liên quan xác minh làm rõ nội dung liên quan đến 2 người phụ nữ kêu gọi ủng hộ đồng bào lũ lụt.

1 ngày trước Đời sống

Nha Trang tái ngập, Bình Thuận cũ chìm trong biển nước

Nha Trang tái ngập, Bình Thuận cũ chìm trong biển nước

Chính quyền phường Bắc Nha Trang và Tây Nha Trang khẩn cấp di dời hộ dân tại khu vực ngập sâu khi nước sông Cái dâng nhanh sáng 4/12. Tại Bình Thuận cũ, lũ dâng nhanh một số nơi.

1 ngày trước Đời sống

Học Data Analyst ở đâu tốt? tại Hà Nội và TP. HCM

Học Data Analyst ở đâu tốt? tại Hà Nội và TP. HCM

Data Analyst (chuyên viên phân tích dữ liệu) ngày càng được săn đón với mức lương hấp dẫn và cơ hội phát triển rộng mở. Nếu bạn đang tìm hiểu và còn băn khoăn không biết Học Data Analyst ở đâu tốt? tại Hà Nội, hay TP. HCM, thì hãy tham khảo ngay dưới đây.

1 ngày trước Kinh doanh

“Bầu trời” sao của Louis Vuitton quá đỉnh: Tụ hết Lisa, Jeon Ji Hyun, Gong Yoo, Shin Min Ah về một mối

“Bầu trời” sao của Louis Vuitton quá đỉnh: Tụ hết Lisa, Jeon Ji Hyun, Gong Yoo, Shin Min Ah về một mối

Thương hiệu xa xỉ tập hợp dàn Đại sứ quá sang xịn cho sự kiện tối 3/12.

1 ngày trước Showbiz

Vợ chồng Mailisa bị bắt, khách ôm cả rổ mỹ phẩm 'khóc ròng'

Vợ chồng Mailisa bị bắt, khách ôm cả rổ mỹ phẩm 'khóc ròng'

Sau khi toàn bộ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa đóng cửa và 162 sản phẩm bị thu hồi, nhiều khách hàng hoang mang, lo lắng vì đã chi không ít tiền cho liệu trình làm đẹp ở đây.

1 ngày trước Pháp luật