Hòa Minzy 'gây bão' mạng với loạt ảnh 'tình bể bình' bên một sao nam Vbiz

Hòa Minzy xuất hiện bên cạnh sao nam này trong loạt ảnh mới khiến cộng đồng mạng 'đứng ngồi không yên'.

Mới đây, Hòa Minzy tiếp tục khiến mạng xã hội "dậy sóng" khi đăng tải loạt hình ảnh mới ghi lại khoảnh khắc cô xuất hiện trên sân khấu concert của Quốc Thiên hôm 22/11. Chỉ sau vài giờ chia sẻ, bài đăng đã thu hút lượng tương tác lớn, trở thành chủ đề được khán giả bàn luận sôi nổi nhờ thần thái rạng rỡ và Phong cách nổi bật của nữ ca sĩ.

Hòa Minzy "gây bão" mạng xã hội với loạt ảnh gần gũi bên cạnh sao nam Vbiz - Quốc Thiên (Ảnh: FBNV).

Trong bài viết, Hòa Minzy cho biết cô là "món quà bí mật" mà Quốc Thiên muốn dành cho khán giả. Nhân vật mà nam ca sĩ muốn tạo bất ngờ chính là "bé Hòa". Chính vì vậy, cô đã chuẩn bị một layout đỏ nổi bật, đồng điệu hoàn hảo với concept của chương trình. Hòa Minzy chia sẻ thêm rằng mình đã dồn nhiều tâm huyết để có mặt trên sân khấu, đồng thời không quên gửi lời khen đến giọng hát và nỗ lực của Quốc Thiên trong concert lần này.

Trong đêm diễn, Hòa Minzy diện mẫu váy yếm đỏ trễ vai với chất liệu bóng nhẹ, tạo độ bắt sáng khi di chuyển dưới ánh đèn sân khấu. Thiết kế tay dài mềm mại kết hợp cùng dáng váy rộng vừa đủ giúp tổng thể vừa rực rỡ vừa mang nét truyền thống pha lẫn hiện đại. Màu đỏ chủ đạo không chỉ giúp cô nổi bật giữa không gian biểu diễn mà còn rất phù hợp với không khí giàu cảm xúc của đêm nhạc.

Hòa Minzy diện mẫu váy yếm đỏ trễ vai với chất liệu bóng nhẹ giúp cô xuất hiện với vẻ ngoài đầy rực rỡ (Ảnh: FBNV).

Phong cách thời trang Hòa Minzy mang đến sân khấu lần này vừa có nét truyền thống pha lẫn hiện đại (Ảnh: FBNV).

Đi kèm trang phục là layout trang điểm nhẹ nhàng nhưng tinh tế. Gam đỏ được tiết chế ở môi và má, tạo tổng thể hài hòa với bộ váy mà không gây cảm giác quá rực. Mái tóc dài buông nhẹ, điểm nhấn bằng phụ kiện hoa đỏ giúp Hòa Minzy giữ được nét nữ tính đặc trưng, đồng thời hòa hợp với phong cách biểu diễn của Quốc Thiên khi cả hai xuất hiện chung trên sân khấu. Sự đồng điệu về màu sắc cùng tương tác tự nhiên giữa hai nghệ sĩ tạo nên loạt khoảnh khắc đẹp mắt, thu hút mạnh mẽ sự chú ý của người hâm mộ.

Bên cạnh những hình ảnh song ca đầy cảm xúc, Hòa Minzy còn thể hiện sự hứng khởi khi được góp mặt trong đêm nhạc quan trọng của đồng nghiệp thân thiết. Bài đăng của Hòa Minzy nhanh chóng được lan truyền rộng rãi và nhận về lượt tương tác lớn, không chỉ nhờ vẻ ngoài nổi bật mà còn bởi những chia sẻ chân thành của cô dành cho Quốc Thiên. Bên dưới bài đăng khán giả cũng dành nhiều lời khen cho sự xuất hiện chỉn chu, tinh tế của nữ ca sĩ, đồng thời bày tỏ sự thích thú trước sự kết hợp ăn ý của cả hai trên sân khấu.

Bài đăng của Hòa Minzy nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng (Ảnh: FBNV).

Loạt ảnh mới một lần nữa cho thấy sức hút của Hòa Minzy mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện âm nhạc. Từ trang phục, phong thái đến từng khoảnh khắc biểu diễn, Hòa Minzy đều góp phần tạo nên màn trình diễn đầy bùng nổ khiến sân khấu "rực lửa" hơn bao giờ hết.