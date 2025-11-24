Bí quyết dưỡng da căng bóng của các sao Hàn luôn là điều khiến nhiều chị em tò mò.

Vẻ đẹp tự nhiên cùng làn da có độ đàn hồi cao và mịn màng của các mỹ nhân Hàn không đến từ may mắn di truyền mà từ quy trình chăm sóc bài bản cùng sự kiên trì đáng ngưỡng mộ. Họ luôn bắt đầu bằng việc làm sạch sâu kỹ lưỡng, nổi bật nhất là phương pháp "4-2-4" do nữ diễn viên Suzy chia sẻ: bốn phút tẩy trang dầu để lấy đi hoàn toàn lớp trang điểm và bụi bẩn, hai phút rửa mặt tạo bọt nhẹ nhàng, rồi thêm bốn phút rửa sạch với nước ấm và nước lạnh xen kẽ để se khít lỗ chân lông mà vẫn giữ độ ẩm tự nhiên.

Suzy vẫn giữ được làn da mịn màng sau nhiều năm hoạt động trong nghề. Ảnh: IGNV

Ngay sau khi lau khô mặt, các sao Hàn không bao giờ bỏ lỡ "quy tắc 3 giây": thoa toner hoặc essence tức thì để khóa ẩm tối đa, tránh tình trạng da mất nước và hút ngược dưỡng chất từ những bước sau. Bên cạnh đó, Song Hye Kyo, Kim Tae Hee hay Seohyun đều duy trì thói quen uống từ hai đến ba lít nước mỗi ngày, kết hợp chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa từ trà xanh, việt quất, cá hồi và hạn chế tối đa đồ chiên rán, đường tinh luyện để nuôi dưỡng làn da từ bên trong.

Hai thành viên nhóm nhạc SNSD không ngại khoe mặt mộc trên mạng xã hội. Ảnh: IGNV

Việc đắp mặt nạ cũng cần thực hiện đều đặn, từ mặt nạ giấy Hàn Quốc ba đến bốn lần mỗi tuần, đến công thức tự nhiên như mật ong kết hợp lòng đỏ trứng gà mà nhiều sao nữ ưa chuộng. Bước serum chứa hyaluronic acid, vitamin C hoặc niacinamide luôn là "vũ khí bí mật" giúp da sáng mịn, se khít lỗ chân lông và tăng độ đàn hồi rõ rệt chỉ sau vài tuần.

Song Hye Kyo dưỡng da với mặt nạ giấy. Ảnh: IGNV

Điều quan trọng nhất mà các sao Hàn từng không ít lần nhấn mạnh là giấc ngủ. Họ cho biết cần ngủ từ bảy đến chín tiếng mỗi đêm, ngoài ra việc thoa kem chống nắng đều đặn hàng ngày, kể cả khi ở trong nhà, cũng không thể thiếu. Kết hợp thêm massage mặt nhẹ nhàng theo chiều hướng lên và tẩy tế bào chết dịu nhẹ một đến hai lần mỗi tuần. Duy trì làm các bước trên đều đặn từ bốn đến tám tuần có thể giúp bạn sở hữu làn da căng bóng chuẩn sao Hàn. Chính sự kết hợp chặt chẽ giữa quy trình dưỡng da đa tầng và lối sống lành mạnh đã giúp K-beauty giữ vững vị thế dẫn đầu Xu hướng dưỡng da toàn cầu trong nhiều năm.