Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Nga bán hơn 200 tấn vàng dự trữ

15:11 24/11/2025
Bộ Tài chính Nga cho biết Ngân hàng Trung ương Nga lần đầu tiên bắt đầu bán vàng vật chất từ kho dự trữ quốc gia nhằm phục vụ các hoạt động của Bộ để bù đắp ngân sách.

Ngân hàng Trung ương Nga bắt đầu bán vàng vật chất từ kho dự trữ. Ảnh: TASS.

Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) xác nhận đang bán vàng vật chất trực tiếp ra thị trường, đánh dấu sự thay đổi lớn so với các giao dịch mang tính nội bộ trước đây.

Suốt nhiều năm, Bộ Tài chính Nga “bán” vàng từ Quỹ Tài sản Quốc gia (NWF) cho CBR, nhưng thực chất chỉ là hạch toán trong nước, lượng vàng vẫn nằm nguyên trong kho dự trữ quốc gia và không hề rời khỏi Nga, theo Moscow Times.

Hiện nay, CBR đã chuyển sang tham gia thị trường thực và bán vàng tương tự như cách NWF giao dịch đồng nhân dân tệ.

Nga hiện nắm giữ hơn 2.300 tấn vàng, thuộc nhóm dự trữ vàng lớn thứ năm thế giới.

“Mức thanh khoản của thị trường vàng trong nước đã tăng lên đáng kể những năm gần đây. Do đó, Ngân hàng Trung ương Nga hiện thực hiện các nghiệp vụ tương đương trên thị trường nội địa không chỉ thông qua giao dịch đồng nhân dân tệ mà còn một phần bằng vàng”, người phát ngôn của Ngân hàng Trung ương cho biết với hãng tin Interfax.

Ngân hàng không tiết lộ thời điểm cũng như quy mô các đợt bán vàng.

Trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, Quỹ Tài sản Quốc gia Nga sở hữu 405,7 tấn vàng. Kể từ đó, Bộ Tài chính đã bán 57%, tương đương 232,6 tấn, để bù đắp thâm hụt ngân sách, khiến lượng vàng còn lại chỉ còn 173,1 tấn tính đến ngày 1/11.

Không chỉ vàng, các tài sản thanh khoản khác của NWF như đồng nhân dân tệ cũng giảm mạnh. Tổng lượng tài sản thanh khoản của NWF - bao gồm vàng và đồng nhân dân tệ - đã giảm 55%, xuống còn 51,6 tỷ USD.

Tỷ lệ tài sản chưa chi tiêu so với GDP hiện chỉ còn 1,9%, thấp hơn nhiều so với mức 7,3% trước năm 2022.

Các nhà kinh tế nhận định việc bán vàng giúp Ngân hàng Trung ương bơm thêm ngoại tệ vào thị trường để hỗ trợ đồng ruble, đồng thời giảm áp lực lên lượng nhân dân tệ mà Nga đang nắm giữ.

“Việc sử dụng vàng giúp phân tán áp lực giữa các thị trường và duy trì sự đa dạng trong dự trữ quốc gia”, ông Vladimir Chernov, chuyên gia phân tích tại Freedom Finance Global, nhận định.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/nga-ban-hon-200-tan-vang-du-tru-post1605355.html
Cùng chủ đề
Biển Đông sắp đón bão số 15, dự báo diễn biến phức tạp Đời sống
Biển Đông sắp đón bão số 15, dự báo diễn biến phức tạp

Dự báo Biển Đông sắp đón cơn bão số 15, diễn biến sau ngày 27/11 còn rất khó lường cả...

Giá xăng dầu hôm nay 24/11: Tiếp tục giảm nhẹ Đời sống
Giá xăng dầu hôm nay 24/11: Tiếp tục giảm nhẹ

Giá xăng dầu hôm nay 24/11 trên thị trường thế giới tiếp tục đà giảm so với các phiên giao...

Những 'núi' hàng hóa ở TP.HCM chờ chuyển đi ủng hộ miền Trung Đời sống
Những 'núi' hàng hóa ở TP.HCM chờ chuyển đi ủng hộ miền Trung

Tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, hàng trăm tấn nhu yếu phẩm gồm quần áo, thực phẩm, nước uống......

Diễn biến áp thấp nhiệt đới tiến vào Biển Đông, dự báo mạnh lên thành bão Đời sống
Diễn biến áp thấp nhiệt đới tiến vào Biển Đông, dự báo mạnh lên thành bão

Hiện nay, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động mạnh trên vùng biển phía Đông miền Trung Phi-líp-pin, dự...

Xuất hiện vết nứt dài 100m ở Lâm Đồng, có nguy cơ sạt lở Đời sống
Xuất hiện vết nứt dài 100m ở Lâm Đồng, có nguy cơ sạt lở

Nhiều người dân tại xã D'ran, tỉnh Lâm Đồng đã được hỗ trợ di dời đến khu vực an toàn.

Mưa lũ làm 85 người chết & mất tích, người dân cần thuốc men, hoá chất Đời sống
Mưa lũ làm 85 người chết & mất tích, người dân cần thuốc men, hoá chất

Tính đến 17h ngày 22/11, mưa lũ kỷ lục ở Nam Trung Bộ đã khiến 85 người chết và mất...

Mới cập nhật
Học sinh tiểu học sắp được dạy AI

Học sinh tiểu học sắp được dạy AI

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo hướng dẫn thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) trong phổ thông, giúp học sinh nâng cao năng lực số, tư duy sáng tạo và chuẩn bị sẵn sàng cho môi trường số.

1 giờ trước Học đường

Biển Đông sắp đón bão số 15, dự báo diễn biến phức tạp

Biển Đông sắp đón bão số 15, dự báo diễn biến phức tạp

Dự báo Biển Đông sắp đón cơn bão số 15, diễn biến sau ngày 27/11 còn rất khó lường cả về cường độ và quỹ đạo.

1 giờ trước Đời sống

Bích Phương vướng nghi vấn 'dao kéo' vòng 1

Bích Phương vướng nghi vấn 'dao kéo' vòng 1

Ngoại hình khác lạ của Bích Phương khiến dân tình bàn tán.

3 giờ trước Showbiz

Những thay đổi cuối cùng của iPhone 18

Những thay đổi cuối cùng của iPhone 18

Theo 9to5Mac, Apple đang hoàn thiện những chi tiết cuối cùng cho dòng iPhone 18 ra mắt vào mùa thu năm sau và iPhone 18 Pro sẽ có ít nhất hai thay đổi đáng chú ý trong thiết kế.

4 giờ trước Thiết bị

Loại cá có vẻ ngoài 'phát khiếp' là đặc sản Cà Mau, phơi khô bán 500 nghìn/ký vẫn cháy hàng

Loại cá có vẻ ngoài 'phát khiếp' là đặc sản Cà Mau, phơi khô bán 500 nghìn/ký vẫn cháy hàng

Loại cá này được cho là đặc sản Cà Mau, nên thử khi có dịp đến đây.

4 giờ trước DU LỊCH

Giá xăng dầu hôm nay 24/11: Tiếp tục giảm nhẹ

Giá xăng dầu hôm nay 24/11: Tiếp tục giảm nhẹ

Giá xăng dầu hôm nay 24/11 trên thị trường thế giới tiếp tục đà giảm so với các phiên giao dịch trước đó.

4 giờ trước Đời sống

Học trò làm bài toán '2+4=6' bị chấm sai, nhiều người lại đồng tình với giáo viên

Học trò làm bài toán '2+4=6' bị chấm sai, nhiều người lại đồng tình với giáo viên

Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện hình ảnh về một bài toán tiểu học nhận được sự bàn luận rôm rả của cộng đồng mạng.

4 giờ trước Học đường

Lễ hội “Oẳn tù tì” thu nhỏ trong MV của ca sĩ nhí Nguyễn Ngọc Kim Cương

Lễ hội “Oẳn tù tì” thu nhỏ trong MV của ca sĩ nhí Nguyễn Ngọc Kim Cương

Ngày 23/11, Nguyễn Ngọc Kim Cương đã có buổi ra mắt MV “Oẳn tù tì”. Đây là dự án âm nhạc đặc biệt - đánh dấu sự hợp tác giữa nhạc sĩ Tuấn Cry, người đứng sau nhiều bản hit triệu view và cô bé Kim Cương - 13 tuổi, đại diện cho thế hệ Gen Z yêu nghệ thuật dân gian.

5 giờ trước GIẢI TRÍ

Khỏe tại nhà - Xu hướng mới của giới trẻ Thủ đô với thiết bị Toshiko

Khỏe tại nhà - Xu hướng mới của giới trẻ Thủ đô với thiết bị Toshiko

Giữa nhịp sống nhanh và dày đặc áp lực, người trẻ Hà Nội đang dần tìm lại điểm cân bằng cho bản thân theo một cách khác: chăm sóc sức khỏe chủ động ngay tại nhà.

5 giờ trước SỨC KHỎE

Chuyên gia cảnh báo 4 bộ phận của cua biển không ăn, dễ gây hại sức khỏe

Chuyên gia cảnh báo 4 bộ phận của cua biển không ăn, dễ gây hại sức khỏe

Để đảm bảo an toàn sức khỏe, cần chú ý khi ăn cua biển.

5 giờ trước Sống khỏe