Những 'núi' hàng hóa ở TP.HCM chờ chuyển đi ủng hộ miền Trung

Cô Xuân Dung (73 tuổi) tham gia hỗ trợ phân loại, đóng gói quần áo 2 ngày liên tục. Cô Dung cùng những người bạn trong câu lạc bộ văn nghệ thường xuyên tham gia hoạt động thiện nguyện ở TP.HCM. "Tôi xúc động khi chứng kiến tinh thần khẩn trương, hết lòng của những người dân TP.HCM cũng như người dân cả nước đang hướng về miền Trung", cô Dung chia sẻ.