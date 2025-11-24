Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Những 'núi' hàng hóa ở TP.HCM chờ chuyển đi ủng hộ miền Trung

14:32 24/11/2025
Tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, hàng trăm tấn nhu yếu phẩm gồm quần áo, thực phẩm, nước uống... vẫn đang chờ để chuyển ra các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.
TP.HCM ung ho mien Trung anh 1

Ngày 24/11, hàng trăm tình nguyện có mặt ở Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM (phường Bến Thành) để phân loại quần áo và nhu yếu phẩm, chuẩn bị cho chuyến vận chuyển hỗ trợ các tỉnh miền Trung bị lũ lụt.
TP.HCM ung ho mien Trung anh 2

Không khí làm việc diễn ra nghiêm túc, nhiều nhóm chia nhau từng phần việc, từ phân loại đến chất hàng. Nhiều "núi" hàng hóa vẫn đang chờ được chuyển đến các tỉnh thành miền Trung đang gặp lũ lụt.
TP.HCM ung ho mien Trung anh 3

Lê Phương Vy, Nguyễn Thị Ngọc Nhi (sinh viên trường Cao đẳng Dược Sài Gòn) tham gia đóng gói hàng hóa. "Em không nghĩ không khí ở đây nhộn nhịp, đông đúc như vậy. Tụi em chỉ mong đóng góp một phần sức nhỏ bé cho mọi người đang khó khăn vì lũ lụt", Ngọc Nhi nói.
TP.HCM ung ho mien Trung anh 4

Những thùng đồ ăn, nước uống được xếp ngay ngắn trước giờ xuất phát. Công tác tổ chức được triển khai bài bản để rút ngắn thời gian trung chuyển.
TP.HCM ung ho mien Trung anh 5

Các loại sữa, thực phẩm thiết yếu được ghi chú rõ ràng, giúp đội vận chuyển dễ dàng phân bổ đến từng khu vực chịu ảnh hưởng nặng. Mỗi khâu đều được kiểm tra nhằm hạn chế thiếu sót.
TP.HCM ung ho mien Trung anh 6

Từ ngày 21/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM huy động tổng lực cứu trợ, khẩn trương tổ chức vận chuyển quần áo, nhu yếu phẩm để kịp thời hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả nặng nề do mưa lũ gây ra.
TP.HCM ung ho mien Trung anh 7

Các thùng đồ dùng cá nhân được buộc chặt và dán nhãn nơi tiếp nhận, phục vụ người dân tại những vùng ngập sâu.
TP.HCM ung ho mien Trung anh 8

Liên tục những chuyến xe to nhỏ chở hàng từ khắp nơi đang đổ về Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM trong ngày 24/11.
TP.HCM ung ho mien Trung anh 9

Cô Xuân Dung (73 tuổi) tham gia hỗ trợ phân loại, đóng gói quần áo 2 ngày liên tục. Cô Dung cùng những người bạn trong câu lạc bộ văn nghệ thường xuyên tham gia hoạt động thiện nguyện ở TP.HCM. "Tôi xúc động khi chứng kiến tinh thần khẩn trương, hết lòng của những người dân TP.HCM cũng như người dân cả nước đang hướng về miền Trung", cô Dung chia sẻ.
TP.HCM ung ho mien Trung anh 10

Chỉ sau 3 ngày phát động, 18 điểm tiếp nhận đã đầy ắp hàng hóa. 10h sáng 24/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thông báo các điểm tiếp nhận hàng cứu trợ trên địa bàn thành phố ngừng nhận quần áo và hàng hóa thiết yếu. Sau thời gian này, mọi hình thức đóng góp được đề nghị chuyển sang ủng hộ qua tài khoản nhằm phục vụ hiệu quả giai đoạn tái thiết sau thiên tai.
Xúc động cảnh bà con 'rốn lũ' Đắk Lắk vẫy tay đón trực thăng cứu trợ Sau nhiều ngày chìm trong biển ngập sâu, người dân xã Hòa Thịnh (Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk) vui mừng vẫy tay chào đoàn trực thăng cứu trợ lương thực.
