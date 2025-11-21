Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Bộ Chính trị lập 5 đoàn công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ

22:12 21/11/2025
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 5 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả do mưa, lũ ở khu vực Trung Bộ gây ra.

Hôm nay (21/11) thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận 99 của Bộ Chính trị về khắc phục hậu quả mưa lũ ở khu vực Trung Bộ gây ra. VOV trân trọng giới thiệu toàn văn Kết luận quan trọng này.

Lực lượng chức năng Đắk Lắk đã tiếp cận và di dời dân ở xã Hoà Thịnh, là một trong những vùng ngập nặng nhất tỉnh đợt này.

Tại phiên họp ngày 21/11/2025, sau khi nghe Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo tổng hợp tình hình và công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa, lũ (Báo cáo số 525-BC/VPTW, ngày 20/11/2025), Bộ Chính trị kết luận như sau:

Đợt mưa, lũ bất thường, đặc biệt lớn những ngày 16/11 đến ngày 20/11/2025 tại khu vực các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lâm Đồng đã và đang gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản. Theo số liệu thống kê bước đầu, lũ lụt và sạt lở đất đã làm 50 người chết và mất tích, 21 người bị thương; 167 nhà bị hư hỏng; hơn 52.000 nhà bị ngập; hơn 13.000ha hoa màu bị ngập, thiệt hại; 2.100 ha cây lâu năm bị thiệt hại; hơn 30.700 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; nhiều khu vực dân cư bị cô lập, chia cắt, mất điện nước sinh hoạt, gián đoạn thông tin liên lạc; giao thông đường bộ tại các địa phương, đường sắt trên trục Bắc - Nam bị chia cắt ở nhiều nơi, trong nhiều ngày.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư chia sẻ với những thiệt hại, mất mát của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng do mưa, lũ, đặc biệt là các gia đình có người thân bị chết hoặc mất tích. Đồng thời, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương và các lực lượng quân đội, công an, y tế, thanh niên xung kích, cứu nạn, cứu hộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai do mưa, lũ gây ra.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ thường xuyên theo dõi sát tình hình, chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành và địa phương thực hiện kịp thời các phương án phòng ngừa, ứng phó với thiên tai và kịp thời có mặt tại những địa phương chịu thiệt hại nặng để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục, cứu trợ, hỗ trợ ổn định đời sống người dân.

Để kịp thời khắc phục hậu quả mưa, lũ, Bộ Chính trị yêu cầu: Các bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước theo nội dung Thông báo kết luận số 98-TB/TW, ngày 31/10/2025 của Bộ Chính trị và các công điện, ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra; tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ cấp bách là cứu trợ nhân dân với tinh thần bảo vệ tính mạng người dân là trên hết, trước hết; bảo đảm tuyệt đối không để người dân đói, rét, thiếu nước sạch, thiếu thuốc men; huy động tối đa mọi nguồn lực, hàng hoá thiết yếu, nỗ lực bằng mọi cách tiếp cận, cứu trợ, hỗ trợ người dân đang bị cô lập ở địa bàn còn bị ngập nặng.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tập trung cao nhất các lực lượng, thiết bị, phương tiện chuyên dụng (kể cả máy bay trực thăng, thiết bị bay không người lái) để vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến tay người dân tại các khu vực đang bị cô lập, bảo đảm hiệu quả cứu trợ và an toàn cho lực lượng cứu trợ.

Bộ Xây dựng triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương khắc phục tình trạng sạt, lở trên các tuyến giao thông. Bộ Y tế điều động lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh các địa phương.

Các địa phương tiếp tục hoàn thiện và triển khai các phương án xây dựng lực lượng, bố trí phương tiện kịp thời khắc phục hậu quả mưa, lũ và ổn định cuộc sống của người dân theo phương châm "4 tại chỗ", "nước rút đến đâu khôi phục ngay đến đó"; chủ động phân bổ kịp thời, đúng đối tượng đối với lương thực, thực phẩm, thuốc men được bổ sung, hỗ trợ; chỉ đạo công tác vận hành các hồ thuỷ điện, hồ chứa thuỷ lợi bảo đảm an toàn hồ, đập và hiệu quả cắt giảm lũ cho hạ du; tăng cường lực lượng kiểm soát, phân luồng giao thông, không để người dân đi vào khu vực ngập sâu, sạt lở; cảnh báo kịp thời nguy cơ sạt, lún trên các tuyến đường giao thông.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, đơn vị chức năng chủ động tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế, tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ trong việc ứng phó, khắc phục hậu quả bão, lũ; phát động các đợt quyên góp, ủng hộ từ nhân dân, các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp…

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 5 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ tại một số địa phương; trước mắt giao cho một số địa phương thực hiện nhiệm vụ trực tiếp hỗ trợ chi viện về lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, cán bộ y tế cho một số địa phương chịu thiệt hại nặng nhất do mưa, lũ như sau: TP Hà Nội hỗ trợ tỉnh Gia Lai; TP.HCM hỗ trợ tỉnh Khánh Hoà; TP Hải Phòng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk; tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng.

Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan truyền thông tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh ở mức độ cao nhất có thể. Cơ quan chức năng tiếp tục đánh giá tình hình, nguyên nhân mưa, lũ và nghiên cứu thực hiện các giải pháp căn cơ phòng, chống thiên tai, mưa lũ và các kịch bản ứng phó với thiên tai có thể xảy ra trong thời gian tới.

Dùng Drone cứu người bị mắc kẹt dưới sông ở Đắk Lắk Lực lượng chức năng tìm kiếm hai người dân mất tích do lật thuyền khi đi bắt rắn đêm 20/11 ở xã Ea Ô, Đắk Lắk. 9h sáng nay (21/11), lực lượng cứu hộ đã tìm thấy, dùng drone cứu được một người.
