Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo

11:36 21/11/2025
Áp lực bán tháo gia tăng sau báo cáo việc làm Mỹ tháng 9 tốt hơn dự báo, khiến thị trường chứng khoán, cổ phiếu AI và tiền số giảm mạnh, giá vàng cũng giảm theo.

Chứng khoán Mỹ sụt điểm vì cổ phiếu AI bị xả ồ ạt. Ảnh: Reuters.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/11 (giờ địa phương), chỉ số Dow Jones trên sàn chứng khoán Mỹ giảm 386,51 điểm, tương đương mức giảm 0,84% còn 45.752,26 điểm, dù có lúc tăng hơn 700 điểm trong ngày.

Tương tự, chỉ số S&P 500 cũng mất 1,56% xuống 6.538,76 điểm, trong khi có thời điểm tăng gần 2% trong phiên.

Chỉ số Nasdaq lao dốc 2,16% xuống 22.078,05 điểm, đảo chiều mạnh từ mức tăng 2,6% trước đó. Với chênh lệch tới 4,9% giữa đáy và đỉnh trong phiên, đây là biên độ dao động lớn nhất của chỉ số Nasdaq kể từ ngày 9/4 - thời điểm thị trường chao đảo vì lo ngại thuế quan.

Cả Nasdaq và Dow Jones đều trải qua biến động hơn 1.000 điểm trong ngày, phản ánh tâm lý cực kỳ nhạy cảm của nhà đầu tư trước thông tin vĩ mô.

Theo CNBC, cú đảo chiều gây sửng sốt của cổ phiếu Nvidia được xem là nguyên nhân chính kéo tụt các chỉ số. Cổ phiếu hãng chip từng tăng tới 5% sau khi công bố kết quả kinh doanh quý III vượt dự báo và đưa ra triển vọng lạc quan cho quý IV. Tuy nhiên, áp lực bán tháo lan rộng khiến Nvidia đóng cửa giảm 3%.

CEO Jensen Huang khẳng định nhu cầu với dòng chip Blackwell vẫn “cực mạnh” và bác bỏ nhận định rằng ngành AI đang hình thành bong bóng. Tuy vậy, cổ phiếu Công nghệ AI như Oracle và AMD vẫn đồng loạt rơi vào sắc đỏ, cho thấy mối lo định giá cao đã trở lại.

Áp lực bán ra cổ phiếu tăng mạnh sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9 - dữ liệu bị hoãn trước đó do chính phủ đóng cửa. Bản báo cáo cho thấy Mỹ có thêm 119.000 việc làm mới, cao gấp đôi mức dự báo 50.000 trước đó. Dữ liệu này ngay lập tức làm suy yếu kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch hiện chỉ còn đánh cược dưới 40% khả năng giảm lãi suất trong cuộc họp tháng tới, thậm chí, có thời điểm tỷ lệ này rơi xuống 25%.

Bộ Lao động Mỹ cho biết sẽ không công bố báo cáo tháng 10 mà gộp chung với tháng 11 và phát hành ngày 16/12 - sau cuộc họp Fed, khiến số liệu vừa công bố trở thành căn cứ quan trọng nhất cho quyết định sắp tới.

“Đà tăng của Nvidia đã bị dập tắt bởi triển vọng Fed không giảm lãi suất trong tháng 12. Thị trường hy vọng điều đó, nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi”, chuyên gia Jeff Kilburg của KKM Financial nhận định với CNBC.

Không chỉ cổ phiếu, thị trường tiền số cũng chịu áp lực nặng nề. Bitcoin rơi hơn 5% xuống 87.000 USD/BTC, còn Ethereum giảm 5,5% xuống 2.850 USD/ETH.

Trong vòng một tuần, hai đồng tiền số dẫn đầu ngành đã mất 11-12%. Dữ liệu từ CoinmarketCap cho thấy tính từ đỉnh, giá Bitcoin đã mất giá hơn 31%, tương đương 800 tỷ USD vốn hóa. Trong khi đó, tổng giá trị vốn hóa của toàn thị trường tiền số cũng đã bốc hơi hơn 1.300 tỷ USD.

Giới phân tích cảnh báo nếu lực bán không sớm hạ nhiệt, Bitcoin có thể giảm thêm.

chung khoan My, gia Bitcoin, gia vang the gioi anh 1

Biến động giá vàng trong phiên giao dịch ngày 20/11 (giờ địa phương). Ảnh: Tradingview.

Bên cạnh đó, dữ liệu việc làm mạnh khiến khả năng Fed giảm lãi suất trở nên xa vời hơn cũng gây áp lực lên vàng - tài sản vốn hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp.

Sáng ngày 21/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch quanh mốc 4.074 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12 giảm 0.6% xuống 4.060 USD/ounce.

Dù vậy, vàng đã tăng 55% từ đầu năm, đạt đỉnh lịch sử 4.381 USD/ounce vào tháng 10. UBS mới đây nâng dự báo giá vàng giữa năm 2026 lên 4.500 USD/ounce, dựa trên kỳ vọng Fed sẽ quay lại chu kỳ giảm lãi suất và nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương, theo Reuters.

Trong nhóm kim loại quý, bạc giảm 1,7% xuống còn 50,47 USD/ounce, bạch kim mất 2,3%, đóng cửa ở mức 1.510 USD/ounce, trong khi palladium gần như đi ngang, duy trì quanh 1.379 USD/ounce.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/thi-truong-tai-chinh-toan-cau-chao-dao-post1604626.html
Cùng chủ đề
Mưa xối xả suốt đêm, hàng loạt tỉnh đối mặt nguy cơ thiên tai Đời sống
Mưa xối xả suốt đêm, hàng loạt tỉnh đối mặt nguy cơ thiên tai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đêm qua và rạng sáng 21/11, khu vực phía...

Cựu CEO bán nhà sau bê bối bị 'tóm sống' ngoại tình ở concert Coldplay Đời sống
Cựu CEO bán nhà sau bê bối bị 'tóm sống' ngoại tình ở concert Coldplay

Andy Byron, cựu CEO Astronomer, đã âm thầm bán căn hộ ở khu Tribeca (New York, Mỹ) sau bê bối...

Giá xăng dầu quay đầu giảm Đời sống
Giá xăng dầu quay đầu giảm

Từ 15h ngày 20/11, giá xăng RON 95 giảm 30 đồng/lít xuống 20.540 đồng/lít. Tính từ đầu năm, mặt hàng...

Tạm ngừng khai thác Cảng hàng không Tuy Hòa Đời sống
Tạm ngừng khai thác Cảng hàng không Tuy Hòa

Do ảnh hưởng ngập lụt, sân bay Tuy Hòa (TBB), tỉnh Đắk Lắk, tạm ngưng khai thác từ 10h -...

Khách mang 252 triệu đồng tiền lẻ mua xe, đại lý phải huy động 3 người khiêng Đời sống
Khách mang 252 triệu đồng tiền lẻ mua xe, đại lý phải huy động 3 người khiêng

Người đàn ông ở Lạng Sơn mang theo thùng tiền mệnh giá nhỏ, thanh toán gần nửa giá trị chiếc...

Tổng thống Mỹ gặp Ronaldo là 'anh hùng trọng anh hùng' Đời sống
Tổng thống Mỹ gặp Ronaldo là 'anh hùng trọng anh hùng'

Cristiano Ronaldo vừa gây tiếng vang khi xuất hiện tại Nhà Trắng và có cuộc gặp với Tổng thống Donald...

Mới cập nhật
Kết quả bất công cho tuyển Việt Nam

Kết quả bất công cho tuyển Việt Nam

Tuyển Việt Nam đã phải nhận một kết quả được xem là bất công trước Malaysia, khiến hành trình năm 2025 của thầy trò HLV Kim Sang Sik trở nên không trọn vẹn.

9 giờ trước Bóng đá

Mưa xối xả suốt đêm, hàng loạt tỉnh đối mặt nguy cơ thiên tai

Mưa xối xả suốt đêm, hàng loạt tỉnh đối mặt nguy cơ thiên tai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đêm qua và rạng sáng 21/11, khu vực phía Đông các tỉnh từ TP. Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận một đợt mưa lớn mới.

9 giờ trước Đời sống

Cựu CEO bán nhà sau bê bối bị 'tóm sống' ngoại tình ở concert Coldplay

Cựu CEO bán nhà sau bê bối bị 'tóm sống' ngoại tình ở concert Coldplay

Andy Byron, cựu CEO Astronomer, đã âm thầm bán căn hộ ở khu Tribeca (New York, Mỹ) sau bê bối bị bắt gặp thân mật với cấp dưới Kristin Cabot tại buổi hòa nhạc Coldplay.

9 giờ trước Đời sống

AFC phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia

AFC phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố loạt án phạt dành cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng hai CLB hàng đầu Johor Darul Ta’zim (JDT) và Selangor FC liên quan tới các giải đấu châu lục.

9 giờ trước Bóng đá

Người đẹp Mexico đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ

Người đẹp Mexico đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ

Trong chung kết Miss Universe 2025, người đẹp Mexico Fatima Bosch đã được gọi tên ở thứ hạng cao nhất.

9 giờ trước Showbiz

Anome: Tài sản game được token hóa, định giá và giao dịch chuẩn thị trường

Anome: Tài sản game được token hóa, định giá và giao dịch chuẩn thị trường

Anome là nền tảng mọi vật phẩm trong game trở thành tài sản số thực sự nhờ công nghệ token hóa NFT, được định giá minh bạch và giao dịch dễ dàng trên thị trường. Biến thời gian chơi game trở thành giá trị thực chưa bao giờ đơn giản đến thế!

9 giờ trước Giải trí

Haruko tối ưu hóa chi phí, nâng tầm trải nghiệm với dòng ghế massage giá rẻ

Haruko tối ưu hóa chi phí, nâng tầm trải nghiệm với dòng ghế massage giá rẻ

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại nhà tăng cao, các dòng ghế massage giá rẻ ngày càng được nhiều gia đình Việt ưa chuộng. Haruko thương hiệu thiết bị chăm sóc sức khỏe uy tín, nhanh chóng đáp ứng xu hướng này bằng các sản phẩm tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả sử dụng.

12 giờ trước SỨC KHỎE

Những mẫu màn hình ViewSonic 24 inch giá rẻ đáng mua cho sinh viên

Những mẫu màn hình ViewSonic 24 inch giá rẻ đáng mua cho sinh viên

Với nhu cầu học tập online, làm bài tập và giải trí nhẹ, sinh viên ngày nay cần một chiếc màn hình có kích thước vừa đủ, hiển thị tốt và chi phí phải chăng. Trong phân khúc đó, màn hình ViewSonic 24 inch luôn nổi bật nhờ chất lượng hiển thị ổn định, độ bền cao và mức giá dễ tiếp cận. Dù ngân sách hạn chế, sinh viên vẫn có thể chọn được màn hình đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập, làm việc nhóm và sử dụng đa nhiệm. Bài viết này sẽ gợi ý những mẫu ViewSonic 24 inch giá rẻ đáng mua nhất năm 2025.

1 ngày trước Thiết bị

Giá xăng dầu quay đầu giảm

Giá xăng dầu quay đầu giảm

Từ 15h ngày 20/11, giá xăng RON 95 giảm 30 đồng/lít xuống 20.540 đồng/lít. Tính từ đầu năm, mặt hàng này đã có 26 lần tăng giá và 22 lần giảm giá.

1 ngày trước Đời sống

Tạm ngừng khai thác Cảng hàng không Tuy Hòa

Tạm ngừng khai thác Cảng hàng không Tuy Hòa

Do ảnh hưởng ngập lụt, sân bay Tuy Hòa (TBB), tỉnh Đắk Lắk, tạm ngưng khai thác từ 10h - 24h ngày 20/11/2025.

1 ngày trước Đời sống