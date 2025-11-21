Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Người đẹp Mexico đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ

11:38 21/11/2025
Trong chung kết Miss Universe 2025, người đẹp Mexico Fatima Bosch đã được gọi tên ở thứ hạng cao nhất.

Chung kết Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ 2025) được tổ chức tại Impact Challenger Hall ở Pak Kret, Nonthaburi, Thái Lan, vào 21/11. Hoa hậu Victoria Kjær Theilvig của Đan Mạch trao lại vương miện cho người kế nhiệm vào cuối sự kiện.

Top 5 được gọi tên trong đêm chung kết là Thái Lan, Philippines, Venezuela, Mexico và Bờ Biển Ngà.

Hoa hau Hoan vu anh 1

Đại diện Mexico đăng quang cuộc thi bất chấp những tranh cãi.

Cuối cùng, người đăng quang là đại diện Mexico Fatima Bosch, 25 tuổi. Cô tốt nghiệp ngành Thiết kế quần áo và Thời trang tại Đại học Iberoamericana, sau đó theo học một số học viện nghệ thuật.

Người đẹp Thái Lan là á hậu 1, Venezuela là á hậu 2, Philippines là á huậ 3.

Sự xuất hiện của đại diện Mexico trong top 5 rồi chiến thắng cuộc thi gây tranh luận. Trước đó, cô là người nảy sinh mâu thuẫn với ông Nawat và bị chủ tịch này tố không chịu hợp tác với các nhân viên của cuộc thi. Ngoài ra, tổng thể sắc vóc, kỹ năng của thí sinh này cũng gây tranh luận.

Vào thời điểm chung kết diễn ra, fanpage của Miss Universe 2025 ngập tràn trạng thái cảm xúc tức giận. Trạng thái cảm xúc này áp đảo so với những trạng thái khác.

Hoa hau Hoan vu anh 2

Top 5 của Miss Universe 2025. Ảnh: MU.

Thí sinh Việt Nam tại cuộc thi năm nay là Hương Giang. Tuy nhiên, cô trượt top 30.

Cuộc thi do diễn viên hài độc thoại kiêm diễn viên người Mỹ Steve Byrne, Hoa hậu Hoàn vũ 1993 Dayanara Torres và Hoa hậu Hoàn vũ 2022 R'Bonney Gabriel dẫn chương trình.

Cuộc thi được tổ chức trong thời gian một năm để tang sau khi Sirikit, cựu hoàng hậu Thái Lan, qua đời. Do đó, một số nội dung thi đã được điều chỉnh theo khuyến nghị của Chính phủ Thái Lan.

Trước đêm đăng quang, Miss Universe đã gây ra nhiều tranh cãi liên quan đến hành vi của ông Nawat Itsaragrisil cũng như các tranh chấp pháp lý với Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan.

Trong một sự kiện, ông Nawat quát mắng thí sinh, khiến nhiều cô gái đứng dậy bỏ về. Sau đó, ông tiếp tục đôi co qua lại với Rául Rocha Cantú, doanh nhân người Mexico và là một trong những người đồng sáng lập Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO).

Tiếp đó, doanh nhân người Pháp, Omar Harfouch bất ngờ tuyên bố rút khỏi ban giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Omar Harfouch lên tiếng vạch trần sự thiếu minh bạch trong quá trình chấm điểm. Top 30 thí sinh xuất sắc vòng sơ khảo được chọn trước khi cuộc thi thực sự diễn ra và được chọn mà không có sự hiện diện của 8 giám khảo.

Omar Harfouch còn tiết lộ một trong những người đã chọn ra top 30 ngoại tình với thí sinh trong cuộc thi. Omar Harfouch tuyên bố đã nói chuyện với Rául Rocha Cantú để yêu cầu sự minh bạch trong việc chấm điểm cho các thí sinh, nhưng bị từ chối. Đó là lý do chính giám khảo này quyết định bỏ cuộc.

Không lâu sau đó, BTC Miss Universe 2025 đưa ra thông. Theo đơn vị này, ông Omar Harfouch đã có sự nhầm lẫn vì chương trình Beyond the Crown là hoạt động tách biệt, không liên quan kết quả cuộc thi. Miss Universe khẳng định ban giám khảo chính thức của cuộc thi vẫn hoạt động theo các quy trình đã được thiết lập, minh bạch.

