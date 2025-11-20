Kim Woo Bin cưới Shin Min Ah

Kim Woo Bin và Shin Min Ah tổ chức lễ cưới riêng tư vào 20/12 tại Seoul. Cặp sao chỉ mời gia đình, họ hàng và những bạn bè thân thiết nhất tham dự.

JTBC đưa tin Kim Woo Bin thông báo kết hôn với Shin Min Ah sau 10 năm hẹn hò. Thông qua fancafe, Kim Woo Bin chia sẻ: "Tôi muốn là người đầu tiên chia sẻ tin vui này với Wooribin (tên fandom của Kim Woo Bin), những người luôn dành cho tôi tình yêu thương và sự ủng hộ vững chắc, bất chấp những thiếu sót của tôi, vì vậy tôi viết những dòng này".

Nam diễn viên tiếp tục: "Tôi sắp kết hôn. Tôi đã ở bên người bạn đời của mình thời gian dài và tôi sắp lập gia đình. Giờ đây, chúng tôi sẽ cùng nhau bước đi. Tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn để con đường sắp tới thêm ấm áp".

Shin Min Ah và Kim Woo Bin kết hôn sau 10 năm bên nhau. Ảnh: Hankyung.

Công ty quản lý của cặp sao, AM Entertainment, cũng đưa ra thông báo chính thức. Công ty cho biết: "Shin Min Ah và Kim Woo Bin hứa là người đồng hành của nhau dựa trên sự tin tưởng sâu sắc mà họ xây dựng trong suốt thời gian qua. Đám cưới của họ được tổ chức riêng tư vào 20/12 tại Seoul. Chỉ có gia đình, họ hàng và những người quen biết thân thiết tham dự".

Hai ngôi đã hẹn hò được 10 năm, kể từ 2015. Trong thời gian Kim Woo Bin bị ung thư, Shin Min Ah luôn ở bên chăm sóc bạn trai.

Kim Woo Bin sinh năm 1989, bắt đầu vào ngành Giải trí với vai trò người mẫu. Sau đó, anh tham gia các Phim như School 2013, To the Beautiful You, Uncontrollably Fond, Twenty, Người thừa kế…

Shin Min Ah sinh năm 1984, được biết đến qua bộ phim truyền hình như A Love to Kill, Bạn gái tôi là Hồ ly, Điệu Cha-Cha-Cha làng biển...