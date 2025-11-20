Hương Giang diện đầm dạ hội khoét sâu cực gợi cảm ở Bán kết Miss Universe, triệu khán giả vỡ òa

Phần thi trang phục dạ hội của Hương Giang ở Bán kết Miss Universe thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả.

Tối 19/11 (giờ Việt Nam), hơn 120 người đẹp đến từ nhiều nơi trên thế giới đã bước vào đêm thi Bán kết tại Miss Universe 2025. Đây là một trong những phần thi quan trọng, nhằm giúp ban giám khảo tìm ra những người đẹp sẽ được gọi tên vào Top 30, Top 12, Top 5 và Top 3 trong đêm Chung kết sắp tới.

Mở đầu đêm thi, các người đẹp bước vào phần thi trang phục áo tắm, khoe vẻ đẹp hình thể vô cùng quyến rũ. Ngay sau đó, các đại diện tiếp tục phần thi trang phục dạ hội, mang đến những bộ váy vô cùng lộng lẫy trên sân khấu Miss Universe.

Đặc biệt, màn xuất hiện của Hương Giang khiến không khí tại khán phòng cuộc thi "nóng" hơn bao giờ hết, bởi rất đông khán giả bay sang Thái Lan để cổ vũ cho người đẹp mang dải sash Việt Nam.

Hương Giang diện đầm dạ hội khoét sâu cổ, khoe vẻ đẹp gợi cảm.

Người đẹp Việt chọn kiểu tóc búi khi trình diễn trang phục dạ hội.

Sự xuất hiện của Hương Giang khiến khán phòng vỡ òa.

Dựa trên các thống kê mới nhất từ những chuyên trang sắc đẹp quốc tế, Hương Giang hiện là một trong những thí sinh có sức hút truyền thông mạnh nhất tại Miss Universe 2025. Instagram của người đẹp cán mốc 4,3 triệu lượt theo dõi và dẫn đầu dàn thí sinh năm nay.

Lợi thế này càng được củng cố khi cô từng đăng quang Miss International Queen 2018 tại Thái Lan, giúp hình ảnh lan tỏa mạnh trong cộng đồng quốc tế.

Hương Giang diện áo dài trắng trong phần thi National Costume vào chiều 19/11. (Ảnh Galaxy Queen)

Người đẹp Việt là một trong những thí sinh có lợi thế truyền thông tại Miss Universe 2025. (Ảnh Galaxy Queen)

Nhờ nổi bật về độ phủ sóng, Hương Giang đang nằm trong nhóm dẫn đầu lượt bình chọn ở nhiều hạng mục của Miss Universe như Beyond the Crown, Most Beautiful People và People’s Choice.

Đến với Miss Universe 2025, dự án nhân ái của Hương Giang được nhiều khán giả đánh giá cao bởi thông điệp nhân văn, nhấn mạnh sự tôn trọng khác biệt và thúc đẩy bình đẳng cho mọi cá nhân, bất kể giới tính, chủng tộc, tuổi tác hay tình trạng sức khỏe.

Người đẹp mong muốn lan tỏa tinh thần bao dung, tạo điều kiện để mỗi người đều được công nhận và phát triển trong một xã hội đa dạng.

Đông đảo khán giả đang dõi theo, cổ vũ hành trình của Hương Giang tại Miss Universe 2025. (Ảnh Galaxy Queen)