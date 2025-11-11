Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Cặp sao Việt bị đồn "phim giả tình thật" vì ngọt từ phim đến đời, ai nấy mê mệt ánh mắt của nhà trai

16:09 11/11/2025
Cả hai khiến nhiều người "đứng ngồi không yên" khi liên tục có những khoảnh khắc ngọt ngào, tình tứ.

Bộ đôi diễn viên Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng sẽ cùng góp mặt trong Bẫy Tiền - dự án điện ảnh Việt thuộc thể loại tâm lý - giật gân, dự kiến khởi chiếu ngày 21/11. Bộ Phim khai thác chủ đề nóng hổi về nạn lừa đảo qua mạng, phản ánh góc khuất của những cạm bẫy Công nghệ đang bủa vây người trẻ trong thời đại số.

Trong phim, Liên Bỉnh Phát hóa thân thành Đăng Thức, một người đàn ông trẻ đầy tham vọng, trong khi Tam Triều Dâng đảm nhận vai Thanh Tâm - cô vợ sắp cưới yêu anh bằng tất cả sự chân thành và niềm tin mãnh liệt. Trailer mở đầu bằng phân cảnh căng thẳng khi Thanh Tâm chất vấn Đăng Thức về những khoản tiền bí ẩn mà anh bất ngờ có được. Từ đây, khán giả bị kéo vào thế giới ngầm đầy rủi ro và cám dỗ - nơi những trò lừa đảo tinh vi qua điện thoại được vận hành như một trò chơi sinh tử.

still 2025 10 21 1327391211t
still 2025 10 21 132739151t

Càng tham gia sâu vào “cuộc chơi”, Đăng Thức càng bị những phần thưởng “nóng” mê hoặc, để rồi dần đánh mất lý trí. Mỗi thử thách là một bước tiến vào vực sâu tội lỗi, và khi độ khó tăng dần, anh buộc phải đối mặt với những lựa chọn khốc liệt giữa danh lợi, tình yêu và mạng sống. Bẫy Tiền không chỉ là một hành trình tội phạm kịch tính, mà còn là câu chuyện phản chiếu mặt tối của lòng tham và sự mong manh trong niềm tin giữa những người yêu nhau.

Không chỉ gây chú ý bởi nội dung thời sự, Bẫy Tiền còn khiến khán giả bàn tán sôi nổi bởi "phản ứng hóa học" bùng nổ giữa Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng. Trong clip Hậu trường, cả hai khiến nhiều người "đứng ngồi không yên" khi liên tục có những khoảnh khắc ngọt ngào, tình tứ. Những cảnh tình cảm trong phim được thực hiện với cảm xúc tự nhiên đến mức khán giả nghi ngờ liệu đây chỉ là diễn xuất hay là "phim giả tình thật". Tại buổi showcase ra mắt dự án mới đây, cặp đôi tiếp tục trở thành tâm điểm khi bị bắt gặp dành cho nhau ánh mắt trìu mến, chăm sóc đầy quan tâm càng khiến tin đồn hẹn hò thêm lan rộng.

bytin bts1characterintro linbnhphttamtriudng dkkc21112025 youtube ezgifcom optimize 1
bytin bts1characterintro linbnhphttamtriudng dkkc21112025 youtube ezgifcom video to gif converter

Trước những đồn đoán, cả hai nghệ sĩ đã chính thức lên tiếng để làm rõ mối quan hệ thật ngoài đời. Tam Triều Dâng cho biết, với cô, việc hóa thân trọn vẹn vào nhân vật là trách nhiệm của người diễn viên để mang đến cảm xúc chân thật nhất cho khán giả. Khi biết nhân vật Thanh Tâm của mình có mối tình kéo dài bốn năm cùng Đăng Thức, cô đã cùng Liên Bỉnh Phát dành nhiều thời gian trao đổi, chia sẻ tâm lý để tạo nên sự kết nối tự nhiên trên màn ảnh. "Anh Phát cho em niềm tin vào nhân vật để cả hai thoải mái khi làm việc mà không bị những khía cạnh cá nhân ảnh hưởng đến cảm xúc", nữ diễn viên chia sẻ.

Về phía mình, Liên Bỉnh Phát khẳng định luôn tách bạch rạch ròi giữa công việc và đời sống riêng tư. Anh cho rằng, điều quan trọng nhất với người làm nghề là sự chuyên nghiệp và tôn trọng bạn diễn. Nam diễn viên cũng hài hước tiết lộ rằng anh đã xin phép "nóc nhà" trước khi nhận dự án Bẫy Tiền, khiến không khí buổi giao lưu thêm phần vui vẻ.

der08834
der08839
der08923

Sau thành công của nhiều vai diễn gai góc trong Song Lang hay Quý Cô Thừa Kế, sự trở lại của Liên Bỉnh Phát trong một dự án tâm lý - tội phạm mang màu sắc hiện đại được xem là bước chuyển đáng mong đợi. Trong khi đó, Tam Triều Dâng từng được yêu mến qua các vai diễn trẻ trung, hứa hẹn mang đến một hình ảnh trưởng thành, sâu sắc hơn khi hóa thân vào người phụ nữ phải đối diện với sự phản bội và nỗi đau mất mát.

Với câu chuyện kịch tính, bối cảnh hiện đại và cặp đôi diễn viên được khán giả yêu mến, Bẫy Tiền được kỳ vọng sẽ là tác phẩm Việt gây chú ý trong mùa phim cuối năm 2025. Bộ phim không chỉ tái hiện những chiêu thức lừa đảo đang gây nhức nhối trong xã hội, mà còn là lời cảnh tỉnh về giá trị thật của niềm tin và tình yêu giữa thời đại mà mọi thứ đều có thể bị mua chuộc bằng tiền.

 

Xử Nữ - Ảnh: Viết Thanh

