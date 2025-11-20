Thí sinh Miss Universe ngã khỏi sân khấu nhập viện ngay trong đêm

Hiện sự cố của thí sinh này đang thu hút sự chú ý của công chúng.

Mới đây, tại vòng bán kết Miss Universe 2025, thí sinh đại diện Jamaica, Gabrielle Henry, đã gặp một tai nạn nghiêm trọng khi trượt khỏi mép sân khấu trong phần trình diễn dạ hội. Cú ngã mạnh khiến cô phải được đội y tế đưa ra ngoài bằng cáng cứu thương, tạo nên khoảnh khắc hoảng hốt cho khán giả có mặt tại sự kiện.

Thí sinh đại diện Jamaica, Gabrielle Henry, đã gặp một tai nạn nghiêm trọng khi trượt khỏi mép sân khấu trong phần trình diễn dạ hội. (Nguồn: meekiimodez)

Ngay sau khi video ghi lại sự cố này được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều fan sắc đẹp bày tỏ sự lo lắng cho tình trạng của Gabrielle, đồng thời gửi lời chúc cô sớm hồi phục và có thể trở lại sân khấu vào đêm chung kết.

Sau sự cố, Chủ tịch Miss Universe, ông Raul Rocha, đã lên tiếng xác nhận tình trạng sức khỏe của thí sinh Jamaica: “Tôi muốn chia sẻ với cộng đồng fan Miss Universe rằng vào lúc 12 giờ sáng (giờ Bangkok), tôi vừa rời khỏi bệnh viện nơi cô ấy đang được chăm sóc. Tôi có mặt cùng gia đình và Gabrielle, và thật may mắn, cô ấy không bị gãy xương và đang được chăm sóc chu đáo. Cô sẽ tiếp tục được theo dõi trong suốt đêm và chúng tôi sẽ duy trì liên lạc với gia đình để hỗ trợ cô”.

Hình ảnh của thí sinh Gabrielle Henry trước khi gặp sự cố. (Nguồn: officialmissuniversejamaica)

Sự việc của Gabrielle Henry một lần nữa nhấn mạnh tính rủi ro trong các cuộc thi nhan sắc, dù các thí sinh đã chuẩn bị kỹ càng và nắm vững kịch bản sân khấu. Tuy nhiên, điều khiến khán giả chú ý hơn cả lại là cách ban tổ chức ứng phó nhanh chóng và đầy chuyên nghiệp trước sự cố. Việc họ kịp thời đưa Gabrielle Henry ra ngoài an toàn, đồng thời công khai thông tin về tình trạng sức khỏe của cô, ngay lập tức xoa dịu nỗi lo lắng của người hâm mộ.

Sự việc của Gabrielle Henry một lần nữa nhấn mạnh tính rủi ro trong các cuộc thi nhan sắc, dù các thí sinh đã chuẩn bị kỹ càng và nắm vững kịch bản sân khấu. (Ảnh: IGNV)

Bên cạnh sự cố đáng tiếc, vòng bán kết Miss Universe 2025 vẫn diễn ra thành công, với phần thể hiện xuất sắc của các thí sinh. Mỗi thí sinh đều trình diễn phong thái tự tin, thu hút khán giả và giám khảo.

Đêm chung kết Miss Universe 2025 sẽ diễn ra vào sáng 21/1. Sau khi hoàn thành vòng bán kết với những phần trình diễn xuất sắc, cuộc thi hứa hẹn mang đến buổi thi chung kết ấn tượng, nơi các thí sinh thể hiện toàn diện nhan sắc, phong thái và kỹ năng giao tiếp trước ban giám khảo và khán giả toàn cầu.