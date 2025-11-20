Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Đội hình hơn nửa tỷ euro ngồi nhà xem World Cup

09:36 20/11/2025
World Cup 2026 chứng kiến sự vắng mặt đáng tiếc của nhiều ngôi sao nổi tiếng đang thi đấu cho các CLB hàng đầu.
World Cup 2026 anh 1

Thủ môn Jan Oblak (Slovenia - định giá 20 triệu euro): Slovenia chỉ đứng thứ 3 ở vòng loại khu vực châu Âu, xếp sau Thụy Sĩ và Kosovo.
World Cup 2026 anh 2

Hậu vệ Ola Aina (Nigeria - 20 triệu euro): Ngôi sao đang khoác áo Nottingham không thể giúp "Super Eagles" vượt qua CH Congo ở play-off khu vực châu Phi.
World Cup 2026 anh 3

Hậu vệ Willi Orban (Hungary - 8 triệu euro): Orban cùng đồng đội đã ở rất gần vé play-off World Cup nhưng lại đánh rơi bởi bàn thua ở những giây cuối cùng trong trận gặp CH Ireland.
World Cup 2026 anh 4

Hậu vệ Nikola Milenkovic (Serbia - 35 triệu euro): Chiến thắng 2-1 trước Latvia ở lượt trận cuối là không đủ để Serbia giành vé play-off từ tay Albania.
World Cup 2026 anh 5

Hậu vệ Milos Kerkez (Hungary - 45 triệu euro): Kể từ khi gia nhập Liverpool, màn trình diễn của ngôi sao sinh năm 2003 chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ, ở cả cấp CLB lẫn tuyển quốc gia.
World Cup 2026 anh 6

Tiền vệ Dominik Szoboszlai (Hungary - 85 triệu euro): Ngôi sao thuộc biên chế Liverpool nỗ lực nhưng vẫn không thể gồng gánh tập thể Hungary giải cơn khát World Cup kéo dài từ năm 1986.
World Cup 2026 anh 7

Tiền vệ Carlos Baleba (Cameroon - 60 triệu euro): Việc không Baleba không được dự World Cup sẽ khiến Brighton mất đi cơ hội tăng giá bán tiền vệ sinh năm 2004.
World Cup 2026 anh 8

Chạy cánh Bryan Mbeumo (Cameroon - 70 triệu euro): CH Congo đã đập tan giấc mơ World cup của 2 ông lớn bóng đá châu Phi, đó là Cameroon và Nigeria.
World Cup 2026 anh 9

Chạy cánh Khvicha Kvaratskhelia (Georgia - 90 triệu euro): Kvaratskhelia cùng đồng đội chỉ có 3 điểm sau 6 trận ở vòng loại khu vực châu Âu và đành nhìn Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ đi tiếp.
World Cup 2026 anh 10

Tiền đạo Victor Osimhen (Nigeria - 75 triệu euro): Osimhen sa sút ở mùa giải năm nay và không thể giúp đội bóng quê hương giành vé dự World Cup 2026.
World Cup 2026 anh 11

Tiền đạo Serhou Guirassy (Guinea - 45 triệu euro): Guinea bất bại trong 4 lượt trận cuối vòng loại khu vực châu Phi nhưng chừng đó là không đủ để giúp họ giành vé đi tiếp.
World Cup 2026 anh 12

Đội hình ngôi sao ngồi nhà xem World Cup với tổng định giá 553 triệu euro (theo Transfermarkt).
