Tuyển Việt Nam tới tấp đón tin vui khi Malaysia cam chịu

Tuyển Việt Nam đang đón hàng loạt tin vui trong bối cảnh bóng đá Malaysia rơi vào khủng hoảng sâu sắc.

Theo truyền thông Malaysia, FIFA sẽ đưa ra phán quyết về đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) ngay trong tháng 10, tức chỉ còn 1-2 ngày nữa có kết quả. Tuy nhiên, tình hình gần như đã ngã ngũ khi chính ông Tunku Mahkota Johor (TMJ) thừa nhận không còn hy vọng đảo ngược án phạt. Malaysia được cho là đã “cam chịu” việc bị xử thua 0-3 ở các trận đấu có sai phạm.

Trong khi đối thủ chính lao đao, tuyển Việt Nam lại đón hàng loạt tín hiệu tích cực về lực lượng. Quang Hải đã bình phục hoàn toàn và thi đấu trở lại sau khi nghỉ hai trận gặp Nepal, Nguyễn Xuân Son và Đoàn Văn Hậu sắp tái xuất. Hendrio chính thức nhập tịch thành công, có tên là Đỗ Hoàng Hên. Bên cạnh đó, Văn Toàn bắt đầu tập nhẹ, còn Bùi Vĩ Hào đang phục hồi nhanh chóng.

Ảnh: Minh Dân

Với sự trở lại của Quang Hải, Nguyễn Xuân Son cùng dàn trụ cột khỏe mạnh, HLV Kim Sang Sik gần như có trong tay đội hình mạnh nhất cho chuyến làm khách gặp tuyển Lào vào tháng 11. Mục tiêu của tuyển Việt Nam là giành trọn 3 điểm, nhưng chỉ cần không thua cũng đủ cầm chắc vé dự VCK Asian Cup 2027. Bởi Malaysia sẽ bị xử thua cả hai trận trước Nepal và Việt Nam, đồng nghĩa hết cơ hội cạnh tranh.

Đáng chú ý, HLV Kim Sang Sik đã đề xuất nhập tịch thêm một loạt ngoại binh từng chinh chiến lâu năm tại V.League như Gustavo, Geovane và Janclesio. Nếu họ được HLV Kim Sang Sik triệu tập thì giúp đội tuyển tăng chiều sâu đáng kể. Cộng thêm sự trở lại của Văn Hậu, Văn Toàn, Văn Thanh, Nguyễn Xuân Son và Vĩ Hào, tuyển Việt Nam sẽ sở hữu một “dàn sao” hùng hậu khi tái đấu Malaysia. Ngược lại, đối thủ mất tới 7 cầu thủ nhập tịch vì án phạt của FIFA.

Ngoài ra, tuyển Việt Nam được dự đoán sẽ nhảy vọt trên bảng xếp hạng FIFA, bởi số điểm bị trừ trong trận thua Malaysia sẽ được hoàn lại (13,99 điểm), và cộng thêm khoảng 11 điểm nếu Malaysia bị xử thua 0-3. Có gần 25 điểm, HLV Kim Sang Sik sẽ tiến gần hơn đến mục tiêu đưa tuyển Việt Nam trở lại Top 100.

Tất cả đang mở ra một bức tranh đầy tích cực cho tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027. HLV Kim Sang Sik cũng có quyền tính toán đến chiều sâu lực lượng cho VCK Asian Cup 2027, cũng như AFF Cup 2026.