Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Lộ diện nhân vật đặc biệt ở trận Việt Nam vs Nepal

14:15 22/09/2025
Ông Mohamed Khaled Tarrar Deham sẽ là người điều khiển trận Việt Nam vs Nepal ngày 14/10 tới.

Đội tuyển Việt Nam đã nhận thông báo chính thức về trọng tài điều khiển trận đấu quan trọng gặp đội tuyển Nepal trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 10 tại sân vận động Thống Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh.

Trọng tài chính cho trận đấu sẽ là ông Mohamed Khaled Tarrar Deham, đến từ Bahrain. Ông đã được công nhận trong danh sách trọng tài FIFA từ năm 2021 và nhanh chóng trở thành một gương mặt quen thuộc tại các giải đấu được Liên đoàn Bóng đá châu Á tổ chức. Trong mùa giải 2024/25, ông Deham đã tham gia làm trọng tài cho nhiều trận đấu quan trọng, bao gồm cả chức vụ trọng tài thứ tư tại trận chung kết AFC Champions League Two 2025.

Đội ngũ trọng tài hỗ trợ ông Deham bao gồm hai trợ lý, Salman Mohamed Ebrahim Mohamed Salman Talasi và Salah Abdulaziz Abdulla Mohamed Janahi, cùng trọng tài thứ tư là ông Ahmed Mohamed Khalil Saad. Giám sát trận đấu sẽ là ông Richard Del Fonso Joson từ Philippines, còn giám sát trọng tài là ông Saleh Mohamed Abdulla Hasan Al Marzouqi đến từ UAE.

Hai trận gặp đội tuyển Nepal trong tháng 10 tới có ý nghĩa rất lớn đối với huấn luyện viên Kim Sang-sik và các học trò. Nếu giành chiến thắng, đội tuyển Việt Nam sẽ không chỉ tiếp tục nuôi hy vọng giành vé tham dự vòng chung kết Asian Cup, mà còn có cơ hội cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng FIFA. Hiện tại, sau hai trận đấu đầu tiên, đội tuyển Việt Nam có 3 điểm và xếp thứ hai bảng F.

Để chuẩn bị cho các trận đấu quan trọng này, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ hội quân vào đầu tháng Mười. Trong đợt tập trung tháng Chín, đội đã có thời gian rà soát lực lượng và củng cố chiến thuật nhằm tạo sự gắn kết cho toàn đội.

Những thông tin này không chỉ mang lại hy vọng cho người hâm mộ mà còn cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đội tuyển Việt Nam trong hành trình chinh phục Asian Cup.

Đoàn Dự

