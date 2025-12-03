Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. THỂ THAO
  3. Bóng đá

Tuyển Malaysia bị cấm 8 năm?

10:11 03/12/2025
Theo truyền thông Malaysia, Chủ tịch Hiệp hội Luật Malaysia cảnh báo vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch giống vụ Timor Leste gần như lặp lại, và có thể bị cấm đến 8 năm.

FAM không có cửa thắng FIFA?

“Việc truy tìm cá nhân phải chịu trách nhiệm trong bê bối làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, những người bị cáo buộc vi phạm Điều 22 Bộ quy tắc kỷ luật của FIFA liên quan đến hành vi giả mạo tài liệu vẫn là một dấu hỏi lớn.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đến nay vẫn chưa làm rõ liệu họ đang cố gắng “kiểm soát thiệt hại” hay che giấu điều gì đó, và điều này rõ ràng khiến FIFA không hài lòng.

Chủ tịch Hiệp hội Luật Malaysia, ông Balbeer Singh nhận định FAM gần như không có cơ sở để thách thức cáo buộc từ FIFA”, truyền thông Malaysia bình luận.

Theo truyền thông Malaysia, Chủ tịch Hiệp hội Luật Malaysia cảnh báo vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch giống vụ Timor Leste gần như lặp lại. Ảnh: Malaysia NT Theo truyền thông Malaysia, Chủ tịch Hiệp hội Luật Malaysia cảnh báo vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch giống vụ Timor Leste gần như lặp lại. Ảnh: Malaysia NT
 

“Ủy ban kháng cáo của FIFA cho rằng những hành động mà FAM thực hiện cho đến nay là không đủ nghiêm túc, và những người liên quan vẫn chưa được xác định.

“Vấn đề cốt lõi là trách nhiệm tập thể của FAM không được thực hiện đúng mức. Đến hôm nay, vẫn không ai được xác định là người gây ra sai phạm. Đó chính là điều FIFA nhấn mạnh không hề có cá nhân chịu trách nhiệm”, Chủ tịch Hiệp hội Luật Malaysia, ông Balbeer Singh nói với truyền thông Malaysia.

Nỗi lo tuyển Malaysia bị cấm đến... 8 năm

“Hơn hết, Balbeer cũng không loại trừ khả năng đáng lo nhất là tuyển Malaysia bị cấm tham dự hai kỳ Asian Cup tiếp theo, khi so sánh vụ việc này với trường hợp rất tương đồng của Timor Leste trước đây. Điều đó đồng nghĩa bóng đá Malaysia có thể vắng mặt trên đấu trường châu lục suốt 8 năm, một kịch bản cực kỳ nặng nề đối với tuyển Malaysia.

Với tư cách chuyên gia pháp lý, Balbeer bày tỏ lo ngại khi đơn kháng cáo yếu ớt của FAM hoàn toàn không lay chuyển được FIFA và đã bị bác bỏ thẳng thừng”, truyền thông Malaysia bình luận.

Tuyển Malaysia có thể bị cấm 8 năm vì làm giả giấy tờ. Ảnh: Malaysia NT Tuyển Malaysia có thể bị cấm 8 năm vì làm giả giấy tờ. Ảnh: Malaysia NT
 

“Nếu nhìn vào hồ sơ, việc kháng cáo là gần như bất khả thi vì bằng chứng mà FIFA đưa ra rất nghiêm trọng. Tiếp đó, AFC có thể đưa ra những hành động mạnh tay.

Sau khi quá trình kháng cáo tại CAS kết thúc trong vài tháng tới, AFC hoàn toàn có thể đưa ra án phạt. Vụ Timor Leste trước đây gần như giống hệt những gì đang xảy ra lúc này”, Chủ tịch Hiệp hội Luật Malaysia, ông Balbeer Singh nhấn mạnh.

Hiện tại, FAM đã bị FIFA phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 1,8 triệu ringgit), mỗi cầu thủ nhận mức phạt 2.000 franc (khoảng 10.560 ringgit) và án cấm thi đấu 12 tháng. Bảy cầu thủ gồm: Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. FAM đã khẳng định sẽ đưa vụ việc lên CAS.

Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/sao-sport/tuyen-malaysia-bi-cam-8-nam-202512030939239905.html
Cùng chủ đề
Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Lào: Ai thay Văn Trường? Bóng đá
Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Lào: Ai thay Văn Trường?

Dự đoán đội hình U22 Việt Nam đấu với U22 Lào: Chấn thương của Nguyễn Văn Trường khiến huấn luyện...

Cầu thủ 13 tuổi của Arsenal đi vào lịch sử cúp châu Âu Bóng đá
Cầu thủ 13 tuổi của Arsenal đi vào lịch sử cúp châu Âu

Luis Munoz là cái tên tiếp theo của Arsenal tạo nên cột mốc lịch sử của làng bóng đá trẻ...

Kết quả bất công cho tuyển Việt Nam Bóng đá
Kết quả bất công cho tuyển Việt Nam

Tuyển Việt Nam đã phải nhận một kết quả được xem là bất công trước Malaysia, khiến hành trình năm...

AFC phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia Bóng đá
AFC phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố loạt án phạt dành cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM)...

Đòn giáng mới của FIFA với bóng đá Malaysia Bóng đá
Đòn giáng mới của FIFA với bóng đá Malaysia

Cơn địa chấn liên quan đến loạt giấy tờ bị làm giả của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia tiếp...

Đội hình hơn nửa tỷ euro ngồi nhà xem World Cup Bóng đá
Đội hình hơn nửa tỷ euro ngồi nhà xem World Cup

World Cup 2026 chứng kiến sự vắng mặt đáng tiếc của nhiều ngôi sao nổi tiếng đang thi đấu cho...

Mới cập nhật
Bên trong tiệc ra mắt giới thượng lưu của các ái nữ nhà giàu

Bên trong tiệc ra mắt giới thượng lưu của các ái nữ nhà giàu

Là dạ tiệc xa hoa, quy tụ nhiều tiểu thư danh giá nhất thế giới, Le Bal des Débutantes luôn là sự kiện thu hút sự chú ý mỗi lần được tổ chức.

2 giờ trước Đời sống

Mỹ nhân cơ bắp Australia sau 15 năm tập gym

Mỹ nhân cơ bắp Australia sau 15 năm tập gym

Sau hơn một thập kỷ rèn luyện, Kiki Vhyce xây dựng và duy trì khối cơ bắp đồ sộ. Cô hiện là huấn luyện viên kiêm người mẫu thể hình nổi tiếng khắp mạng xã hội.

2 giờ trước Khám phá

Lông nách trắng của Rosalía gây sốc

Lông nách trắng của Rosalía gây sốc

Xuất hiện với phần lông nách tẩy trắng, nữ ca sĩ Rosalía trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội, nối dài những tranh luận xung quanh tiêu chuẩn thẩm mỹ đối với nữ giới.

2 giờ trước Phong cách

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Lào: Ai thay Văn Trường?

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Lào: Ai thay Văn Trường?

Dự đoán đội hình U22 Việt Nam đấu với U22 Lào: Chấn thương của Nguyễn Văn Trường khiến huấn luyện viên Kim Sang-sik phải tính toán lại nhân sự ở tuyến giữa.

2 giờ trước Bóng đá

Các trường Hà Nội chủ động cho học sinh nghỉ học nếu không khí 'rất nguy hại'

Các trường Hà Nội chủ động cho học sinh nghỉ học nếu không khí 'rất nguy hại'

Hà Nội yêu cầu các trường chủ động hạn chế hoạt động ngoài trời và có thể tạm dừng việc học khi ô nhiễm không khí ở mức rất nguy hại, nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh.

2 giờ trước Học đường

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng nghìn tỷ đồng

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng nghìn tỷ đồng

Cục CSHS chủ trì, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương đồng loạt tiến hành triệu tập hàng chục đối tượng, khám xét khẩn cấp 17 địa điểm tại: TP Hà Nội, TP.HCM, Ninh Bình, Đắk Lắk.

2 giờ trước Pháp luật

'Búp măng non' gặp sự cố trên sân nhà, bố mẹ xem camera mà đau lòng

'Búp măng non' gặp sự cố trên sân nhà, bố mẹ xem camera mà đau lòng

Mới đây, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của một "búp măng non" khi đang chơi đùa ở sân nhà mình.

2 giờ trước Học đường

Hoa hậu lười biếng khiến cả nước thất vọng, tung ảnh mặc áo tắm gợi cảm bên bạn trai gây chú ý

Hoa hậu lười biếng khiến cả nước thất vọng, tung ảnh mặc áo tắm gợi cảm bên bạn trai gây chú ý

Loạt ảnh mới của hoa hậu 9X thu hút sự chú ý của nhiều người.

2 giờ trước Showbiz

Cựu tiếp viên hàng không môi giới mại dâm bằng ký hiệu lạ

Cựu tiếp viên hàng không môi giới mại dâm bằng ký hiệu lạ

Nếu tiếp viên đi bán dâm thì khi viết tên vào sổ sẽ viết chữ hoa đầu tiên, không đi bán dâm thì viết chữ thường rồi báo cho các quản lý.

2 giờ trước Pháp luật

Không chỉ agency TP.HCM 'nói xấu' nhân viên

Không chỉ agency TP.HCM 'nói xấu' nhân viên

Bên cạnh agency trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo ở TP.HCM, nhiều doanh nghiệp trên toàn thế giới cũng phải đối mặt với bê bối truyền thông, bị khởi kiện vì bôi nhọ nhân sự.

2 giờ trước Đời sống