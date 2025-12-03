Tuyển Malaysia bị cấm 8 năm?

Theo truyền thông Malaysia, Chủ tịch Hiệp hội Luật Malaysia cảnh báo vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch giống vụ Timor Leste gần như lặp lại, và có thể bị cấm đến 8 năm.

FAM không có cửa thắng FIFA?

“Việc truy tìm cá nhân phải chịu trách nhiệm trong bê bối làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, những người bị cáo buộc vi phạm Điều 22 Bộ quy tắc kỷ luật của FIFA liên quan đến hành vi giả mạo tài liệu vẫn là một dấu hỏi lớn.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đến nay vẫn chưa làm rõ liệu họ đang cố gắng “kiểm soát thiệt hại” hay che giấu điều gì đó, và điều này rõ ràng khiến FIFA không hài lòng.

Chủ tịch Hiệp hội Luật Malaysia, ông Balbeer Singh nhận định FAM gần như không có cơ sở để thách thức cáo buộc từ FIFA”, truyền thông Malaysia bình luận.

“Ủy ban kháng cáo của FIFA cho rằng những hành động mà FAM thực hiện cho đến nay là không đủ nghiêm túc, và những người liên quan vẫn chưa được xác định.

“Vấn đề cốt lõi là trách nhiệm tập thể của FAM không được thực hiện đúng mức. Đến hôm nay, vẫn không ai được xác định là người gây ra sai phạm. Đó chính là điều FIFA nhấn mạnh không hề có cá nhân chịu trách nhiệm”, Chủ tịch Hiệp hội Luật Malaysia, ông Balbeer Singh nói với truyền thông Malaysia.

Nỗi lo tuyển Malaysia bị cấm đến... 8 năm

“Hơn hết, Balbeer cũng không loại trừ khả năng đáng lo nhất là tuyển Malaysia bị cấm tham dự hai kỳ Asian Cup tiếp theo, khi so sánh vụ việc này với trường hợp rất tương đồng của Timor Leste trước đây. Điều đó đồng nghĩa bóng đá Malaysia có thể vắng mặt trên đấu trường châu lục suốt 8 năm, một kịch bản cực kỳ nặng nề đối với tuyển Malaysia.

Với tư cách chuyên gia pháp lý, Balbeer bày tỏ lo ngại khi đơn kháng cáo yếu ớt của FAM hoàn toàn không lay chuyển được FIFA và đã bị bác bỏ thẳng thừng”, truyền thông Malaysia bình luận.

Tuyển Malaysia có thể bị cấm 8 năm vì làm giả giấy tờ. Ảnh: Malaysia NT

“Nếu nhìn vào hồ sơ, việc kháng cáo là gần như bất khả thi vì bằng chứng mà FIFA đưa ra rất nghiêm trọng. Tiếp đó, AFC có thể đưa ra những hành động mạnh tay.

Sau khi quá trình kháng cáo tại CAS kết thúc trong vài tháng tới, AFC hoàn toàn có thể đưa ra án phạt. Vụ Timor Leste trước đây gần như giống hệt những gì đang xảy ra lúc này”, Chủ tịch Hiệp hội Luật Malaysia, ông Balbeer Singh nhấn mạnh.

Hiện tại, FAM đã bị FIFA phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 1,8 triệu ringgit), mỗi cầu thủ nhận mức phạt 2.000 franc (khoảng 10.560 ringgit) và án cấm thi đấu 12 tháng. Bảy cầu thủ gồm: Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. FAM đã khẳng định sẽ đưa vụ việc lên CAS.