Cầu thủ 13 tuổi của Arsenal đi vào lịch sử cúp châu Âu

10:17 27/11/2025
Luis Munoz là cái tên tiếp theo của Arsenal tạo nên cột mốc lịch sử của làng bóng đá trẻ châu Âu.

Munoz ra sân ở UEFA Youth League khi còn đang học lớp 9.

Luis Munoz - mới 13 tuổi và còn đang học lớp 9, trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử UEFA Youth League sau khi vào sân ở phút bù giờ trong trận U19 Arsenal thắng U19 Bayern Munich 4-2 đêm 26/11.

Trước đó, Munoz phá kỷ lục trở thành cầu thủ trẻ nhất được điền tên vào danh sách thi đấu của đội U19 tại cúp châu Âu, vượt thành tích Max Dowman lập năm 14 tuổi. Đáng chú ý, Munoz phải đợi tới tháng sau mới tròn 14 tuổi.

Dù tuổi đời cực trẻ, Munoz là trụ cột của đội trẻ Arsenal. Tài năng này thường xuyên đá vượt tuổi và thậm chí đeo băng đội trưởng U15. Ở cấp độ Bóng đá học đường, cậu bé là linh hồn trong hành trình vô địch giải U14 của English Schools FA mùa trước.

Sở trường tiền vệ tấn công, Munoz nổi bật ở tốc độ bứt phá, sức mạnh cơ bắp so với lứa tuổi và đặc biệt là cú sút chân phải uy lực hiếm thấy. Cậu bé cũng được triệu tập vào tuyển U15 Anh, đồng thời đủ điều kiện chơi cho Tây Ban Nha, Panama và Jamaica.

Các HLV ở học viện Hale End đánh giá Munoz là một trong những viên ngọc sáng nhất thế hệ mới – nối dài truyền thống sản sinh tài năng mà Arsenal tự hào. Đây là nơi tạo nên Bukayo Saka và Ethan Nwaneri, những nhân tố quan trọng trong đội một của HLV Mikel Arteta.

Arsenal gần đây liên tục trình làng lứa kế cận chất lượng. Max Dowman mới 15 tuổi nhưng có số áo đội một và ra sân tại Premier League lẫn Champions League mùa này. Cùng thời điểm, lò Hale End cũng mang lại lợi ích kinh tế to lớn với những thương vụ chuyển nhượng như Folarin Balogun, Nketiah, Emile Smith Rowe hay để Reiss Nelson.

Bốn bàn thắng trận Arsenal đè bẹp Bayern Rạng sáng 27/11, Arsenal duy trì phong độ thăng hoa khi hạ gục Bayern Munich 3-1 thuộc vòng phân hạng Champions League 2025/26.

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo Thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

