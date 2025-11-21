Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Kết quả bất công cho tuyển Việt Nam

11:46 21/11/2025
Tuyển Việt Nam đã phải nhận một kết quả được xem là bất công trước Malaysia, khiến hành trình năm 2025 của thầy trò HLV Kim Sang Sik trở nên không trọn vẹn.

Theo thông báo từ VFF, đội tuyển Việt Nam đã chơi tổng cộng 8 trận quốc tế trong năm 2025, giành 7 chiến thắng và chỉ thua duy nhất 1 trận. Những thắng lợi nổi bật như việc hạ Thái Lan ở cả hai lượt trận chung kết ASEAN Cup 2024 (2-1, 3-2), hay chuỗi kết quả tích cực tại vòng loại Asian Cup 2027 với các chiến thắng trước Lào (5-0, 2-0) và Nepal (3-1, 1-0). Trước loạt trận chính thức, tuyển Việt Nam còn có trận giao hữu thắng Campuchia 2-1 trên sân Bình Dương, tạo bước đệm tinh thần vững vàng.

Nhìn một cách toàn cảnh, tuyển Việt Nam rõ ràng có quyền tự hào với kết quả kể trên. Tuy nhiên, vết gợn lớn nhất của năm 2025 chính là trận thua 0-4 trước Malaysia, một kết quả sau này được FIFA xác định là không công bằng. Trong báo cáo chi tiết, FIFA khẳng định Malaysia đã sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không đủ tư cách thi đấu, do hồ sơ giấy tờ bị làm giả nhằm hợp thức hóa quốc tịch và tư cách thi đấu quốc tế. Đáng chú ý, hai trong số những cầu thủ này trực tiếp ghi bàn vào lưới Việt Nam.
Malaysja bị xác định chơi không bằng để thắng tuyển Việt Nam 4-0. Ảnh: Malaysia NT Malaysia bị xác định chơi không bằng để thắng tuyển Việt Nam 4-0. Ảnh: Malaysia NT

Ủy ban kỷ luật FIFA đã nêu rõ các hành vi giả mạo của Malaysia tạo ra “lợi thế thi đấu không công bằng”, bác bỏ mọi lập luận cho rằng sai phạm chỉ mang tính thủ tục hay không ảnh hưởng cục diện trận đấu. Đồng thời, đề nghị của FAM rằng phán quyết vô hiệu vì được ban hành bởi một thẩm phán duy nhất cũng bị loại bỏ, khi FIFA khẳng định quy trình xét xử tuân thủ đầy đủ quy định.

Lúc này, Liên đoàn Bóng đá Malaysia vẫn “ngoan cố”, không chịu chấp nhận án phạt từ FIFA. Họ tiếp tục bác bỏ kết luận của FIFA, và tuyên bố đưa sự việc lên CAS. Cách phản ứng của FAM được ví như thách thức FIFA, dù tất cả bằng chứng đều chống lại họ.

Mọi thứ càng lố bịch khi HLV tuyển Malaysia liên tục nói về việc tự hào với thành tích bất bại trong năm 2025, hay mang đến sự tích cực cho người hâm mộ Malaysia. Nhưng sự thật nhìn từ kết luận của FIFA thì Malaysia giống như đá gian lận để thắng tuyển Việt Nam, và ba chiến thắng khác cũng rơi vào cảnh tương tự khi có cầu thủ bị FIFA xác nhận làm giả giấy tờ.

Việt Nam thua Malaysia theo cách bất công. Ảnh: Malaysia NT Việt Nam thua Malaysia theo cách bất công. Ảnh: Malaysia NT

Cần nhắc, hầu hết các liên đoàn kiện FIFA lên CAS đều nhận kết quả thất bại. Và tình thế của FAM thì càng khó thắng FIFA, bởi sự việc của họ được đánh giá là một trong những bê bối lớn nhất của bóng đá thế giới. Do đó, không có gì phải bàn cãi hay bất ngờ nếu AFC sẽ trả lại sự công bằng cho tuyển Việt Nam bằng cách xử thua Malaysia 0-3 trong thời gian tới.

